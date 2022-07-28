|
22 декабря
Эксперты: Ряд стран ЕС сократил сроки рассмотрения заявлений на шенгенские визы
При этом проблема дефицита доступных записей на визу остается пока что нерешенной
Ряд европейских стран к концу 2025 года сократил сроки рассмотрения заявлений на шенгенские визы для российских туристов, однако дефицит доступных записей и отказы нивелируют позитивную динамику, сообщают сегодня "Интерфакс" и Российский союз туриндустрии.
"Хотя общий спрос остается феноменально высоким, система ЕС, стремясь сократить число путешественников, сделала ставку не на массовые отказы, а на управляемое ограничение возможностей для подачи.
Это привело к формализации процесса: консульства теперь работают с повышенным вниманием, буквально следуя каждому пункту Визового кодекса. Успех теперь зависит исключительно от скрупулезного планирования и идеального соответствия правилам, а не от удачи или поиска обходных путей", - рассказали в объединении.
Более того, с конца сентября Испания значительно сократила количество доступных слотов", - пояснил он.
Г-н Абасов прогнозирует возможное увеличение количества доступных мест для записи в первую половину 2026 года, что может быть связано с плановым распределением квот и сезонным фактором.
Для путешественника, который готов отказаться от старых шаблонов, подходит к вопросу методично и с безупречной подготовкой документов, шансы на получение визы сохраняются, но требуют значительного запаса времени и терпения", - подчеркнул эксперт.
В 2024 году россияне получили почти 550 тыс. шенгенских виз, из которых 41% были многократными. Их доля сократилась по сравнению с 2023 годом на 15%.
