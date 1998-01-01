|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
22 декабря
Ксения Воронцова: «Сейчас самое лучшее время для путешествий в Израиль!»
Глава российского представительства Министерства туризма Израиля и авиаперевозчики рассказали о планах по заметному расширению российского турпотока на Святую землю в наступающем году
Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция российского представительства Министерства туризма Израиля, посвященная итогам года и планам на 2026 год.В мероприятии приняли участие Ксения Воронцова, глава представительства Министерства туризма Израиля в РФ, Иван Винокуров, директор по стратегическому развитию авиакомпании «Азимут», Татьяна Токаренко, руководитель московского отдела продаж авиакомпании EL AL и Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании Red Wings.
Стартовали первые с пандемии рекламные кампании, подписаны контракты с двумя крупнейшими туроператорами РФ, организовано множество мероприятий для профессионалов туристического бизнеса, восстановлены пресс-туры.
Россия остается приоритетным рынком для Израиля не только в силу глубоких исторических и межкультурных связей, но и особенностей российского туриста, предпочитающего культурный и духовно обогащённый отдых, который готов предложить Израиль, - подчеркнула глава турофиса
В декабре 2025 г. рейсы осуществляются уже из пяти городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара. Их выполняют авиакомпании «Азимут», EL AL и Red Wings.
В 2019 году Израиль посетило 318 тыс. российских туристов. В нынешнем 2025 году россияне совершили 64,4 тыс поездок (статистика не учитывает повторных визитов).
«Выйти в ближайшем будущем на уровень лучшего допандемийного года - вполне достижимая цель. Ведь сейчас туристический сезон в Израиле в самом разгаре. Путешественников ждут «дегустационный сет» из четырёх морей, обновлённая инфраструктура и насыщенный событийный календарь.
Погода радует: солнечно, температура выше +20°C. Израиль очень ждёт туристов из России», - заключила Ксения Воронцова.
Минтуризма Израиля также надеется в ближайшее время на отмену рекомендации Минэкономразвития туроператорам о нежелательности продаж туров в Израиль. Напомним, что данная рекомендация была дана в июне 2025 года из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
"Этот вопрос решается на самом высоком уровне. МИД РФ сообщил, что не видит препятствий к посещению Израиля, то есть он российских туристов не останавливает, не ограничивает. Но Минэкономразвития пока не дал зеленый свет туроператорам на массовые продажи туров, чего мы в ближайшее время ждем.
Мы бы не говорили громко о том, что мы вновь широко выходим на российский рынок, если бы не ожидали, что в ближайшее время вопрос будет решен", - сказала она.
По информации крупного сервиса Aviasales, интерес к поездкам в Израиль растет. Так в 2025 количество запросов на поиск авиабилетов из РФ в Тель-Авив составило 5 773 647. Это на 11 % больше, чем в 2024 г.
Положительная динамика видна и по количеству запросов на поиск авиабилетов из РФ в Эйлат: в 2024 г. их было 0, а в 2025 г. 48 583.
В 2026 году авиакомпания планирует выполня увеличение числа рейсов из Москвы в Тель-Авив в будущем году - с нынешних семи до десяти в неделю в летнем сезоне.
Два других перевозчика - Red Wings и «Азимут» совершали в Израиль в общей сложности 15 рейсов в неделю в высокий сезон.
Иван Винокуров директор по стратегическому развитию авиакомпании «Азимут» сообщил, что в этом году компания перевезла 66 тыс. российских туристов . Он также дал прогноз, что в 2026 г. средняя загрузка рейсов авиакомпании на российско-израильском направлении составит 85%.
Средняя загрузка рейсов в Израиль за год также увеличилась на 5%, что говорит о высокой востребованности перелетов у пассажиров.
Он добавил, что в планах авиакомпании вернуться к выполнению регулярных рейсов из Москвы в Эйлат с 19 февраля 2026 г.
/TOURBUS.RU
Фото: Медиахолдинг TB, Представительство по туризму Израиля в РФ
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|