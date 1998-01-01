|
22 декабря
АТОР: Ситуация с рейсами авиакомпании Red Wings на Шри-Ланку остается напряженной
Из-за технических проблем вылеты в Матталу из Новосибирска, Москвы и Петербурга задерживаются и переносятся
По последней информации АТОР, авиакомпания Red Wings вынужденно скорректировала расписание ряда рейсов на Шри-Ланку.
Изменения затронули как рейсы в Россию, так и вылеты из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, что привело к задержкам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Ситуация с рейсами авиакомпании Red Wings на Шри-Ланку остается напряженной. Как стало известно АТОРу, авиаперевозчик вынужденно скорректировал расписание ряда рейсов в связи с заменой воздушного судна.
Началось все с рейса WZ-3091 из Новосибирска в Матталу (Хамбантота). Спустя час после взлета самолет Red Wings вернулся в аэропорт Толмачево из-за срабатывания индикации автоматической системы, контролирующей давление в кабине пилотов. Рейс в итоге отправился на Шри-Ланку в ночь с субботы на воскресенье. Борт прибыл в Матталу сегодня утром.
В связи с этим был скорректирован вылет WZ-3078 из Матталы (Хамбантота) в Москву, который изначально должен был отправиться 19 декабря. В компании опровергли информацию о его отмене, но подтвердили корректировку расписания.
«Авиакомпания выполняет рейс (WZ-3078) на резервном воздушном судне, самолет вылетел в Москву в 12:10 по местному времени Матталы», – сообщили в пресс-службе Red Wings, уточнив, что он в районе 19:00 совершит посадку в Москве.
Переносы вылетов самолетов Red Wings также коснулись и Санкт-Петербурга. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что вынуждено перенесен вылет рейса WZ-3195 Санкт-Петербург – Маттала (Хамбантота). Изначально он должен был отправиться в 00:10 22 декабря.
Согласно обновленному расписанию, рейс будет выполнен 23 декабря.
«Авиакомпания выполнит рейс на резервном воздушном судне», – уточнили в компании.
В комментарии для АТОР в Red Wings принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и попросили отнестись к ситуации с пониманием, подчеркнув, что безопасность остается абсолютным приоритетом компании.
С конца октября – начала ноября 2025 года на остров (аэропорт Маттала) стартуют чартерные программы на бортах Red Wings из семи городов России: Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Новосибирска. Блоки мест на этих рейсах взяли три туроператора: Anex, Fun&Sun и «Интурист».
Всем пассажирам продлено проживание в отелях на курортах за счет авиакомпании, с ними на связи находятся представители авиакомпании и туроператоров. Пассажирам, которые ожидают вылета в России также предложено проживание в гостиницах.
В туроператорских компаниях выражают надежду, что перевозчик скоро войдет в график, - отмечают в ассоциации.
