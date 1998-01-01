Новости АТОР: Ситуация с рейсами авиакомпании Red Wings на Шри-Ланку остается напряженной Из-за технических проблем вылеты в Матталу из Новосибирска, Москвы и Петербурга задерживаются и переносятся

По последней информации АТОР, авиакомпания Red Wings вынужденно скорректировала расписание ряда рейсов на Шри-Ланку. Изменения затронули как рейсы в Россию, так и вылеты из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, что привело к задержкам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Ситуация с рейсами авиакомпании Red Wings на Шри-Ланку остается напряженной. Как стало известно АТОРу, авиаперевозчик вынужденно скорректировал расписание ряда рейсов в связи с заменой воздушного судна. Началось все с рейса WZ-3091 из Новосибирска в Матталу (Хамбантота). Спустя час после взлета самолет Red Wings вернулся в аэропорт Толмачево из-за срабатывания индикации автоматической системы, контролирующей давление в кабине пилотов. Рейс в итоге отправился на Шри-Ланку в ночь с субботы на воскресенье. Борт прибыл в Матталу сегодня утром. В связи с этим был скорректирован вылет WZ-3078 из Матталы (Хамбантота) в Москву, который изначально должен был отправиться 19 декабря. В компании опровергли информацию о его отмене, но подтвердили корректировку расписания. «Авиакомпания выполняет рейс (WZ-3078) на резервном воздушном судне, самолет вылетел в Москву в 12:10 по местному времени Матталы», – сообщили в пресс-службе Red Wings, уточнив, что он в районе 19:00 совершит посадку в Москве. Переносы вылетов самолетов Red Wings также коснулись и Санкт-Петербурга. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что вынуждено перенесен вылет рейса WZ-3195 Санкт-Петербург – Маттала (Хамбантота). Изначально он должен был отправиться в 00:10 22 декабря. Согласно обновленному расписанию, рейс будет выполнен 23 декабря. «Авиакомпания выполнит рейс на резервном воздушном судне», – уточнили в компании. В комментарии для АТОР в Red Wings принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и попросили отнестись к ситуации с пониманием, подчеркнув, что безопасность остается абсолютным приоритетом компании. С конца октября – начала ноября 2025 года на остров (аэропорт Маттала) стартуют чартерные программы на бортах Red Wings из семи городов России: Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Новосибирска. Блоки мест на этих рейсах взяли три туроператора: Anex, Fun&Sun и «Интурист». Всем пассажирам продлено проживание в отелях на курортах за счет авиакомпании, с ними на связи находятся представители авиакомпании и туроператоров. Пассажирам, которые ожидают вылета в России также предложено проживание в гостиницах. В туроператорских компаниях выражают надежду, что перевозчик скоро войдет в график, - отмечают в ассоциации. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка