На Мальдивах откроется Генконсульство России

Официальное открытие Генконсульства РФ в Мале запланировано на первую половину 2026 года

Официальное открытие Генконсульства РФ в Мале запланировано на первую половину 2026 года, консульский округ охватит всю территорию Мальдив, говорится на сайте представительства.

"Открытие российского Генконсульства направлено на повышение уровня консульского и правового сопровождения российских граждан, постоянно или временно пребывающих на Мальдивах, а также на укрепление взаимодействия между Российской Федерацией и Мальдивской Республикой в гуманитарной, культурной, туристической и деловой сферах.

Особое внимание в нашей деятельности будет уделено вопросам безопасности, защите прав и законных интересов соотечественников", - сообщил генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин,которого цитирует «Интерфакс».



Он отметил, что с учетом роста числа российских туристов, посещающих Мальдивы, прилагаются все усилия для скорейшего начала полноценной работы дипмиссии.

«В настоящее время осуществляется комплекс организационно-подготовительных мероприятий, необходимых для начала приема граждан.

Тем не менее, в переходный период в случае возникновения экстренных или иных требующих нашего вмешательства ситуаций находящиеся на территории Мальдив россияне могут рассчитывать на консульское содействие", - подчеркнул дипломат.



До открытия Генконсульства в полном формате вопросы совершения консульских действий следует адресовать в консульский отдел Посольства России в Шри-Ланке, Коломбо.



Российский турпоток на Мальдивы вырос на 20,7% в первом полугодии, до 126,7 тыс., самый большой прирост замечен в мае и июне, которые традиционно считались низким сезоном для архипелага, сообщили ранее в АТОр.

Как отметили в ассоциации, если в январе-марте помесячный прирост в годовом выражении колебался в пределах 4,6 – 11,6%, то в апреле прирост объемов российского турпотока был уже +21% год к году, в мае +51,3% и в июне +46,1%.

В целом российский турпоток вырос на 20,7%, показав самый большой рост среди крупнейших рынков-поставщиков туристов.



"Летние продажи туров на Мальдивы туроператоры считают крайне успешными, а направлению предсказывают очередной исторический рекорд по российскому турпотоку по итогам 2025 года. В разных компаниях этим летом фиксируют увеличение продаж туров на Мальдивы на 15–30%, в отдельных случаях – до 100%.

Основные драйверы роста – расширение объема и географии авиаперевозок, более доступные цены на отели летом и в целом растущая популярность летнего отдыха на островах. Летом скидки в мальдивских отелях составляют от 20 до 70% по сравнению с зимними тарифами. Поэтому направление, которое раньше считалось очень дорогим, стали чаще выбирать туристы со средним бюджетом", - говорилось в сообщении.



В 2024 году Мальдивы поставили рекорд по российскому турпотоку за всю историю наблюдений – 225 205 визитов граждан РФ.

На россиян пришлось 10% всего иностранного турпотока, составившего более 2 млн человек.

/TOURBUS.RU