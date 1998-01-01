|
22 декабря
На Мальдивах откроется Генконсульство России
Официальное открытие Генконсульства РФ в Мале запланировано на первую половину 2026 года
Официальное открытие Генконсульства РФ в Мале запланировано на первую половину 2026 года, консульский округ охватит всю территорию Мальдив, говорится на сайте представительства.
"Открытие российского Генконсульства направлено на повышение уровня консульского и правового сопровождения российских граждан, постоянно или временно пребывающих на Мальдивах, а также на укрепление взаимодействия между Российской Федерацией и Мальдивской Республикой в гуманитарной, культурной, туристической и деловой сферах.
Особое внимание в нашей деятельности будет уделено вопросам безопасности, защите прав и законных интересов соотечественников", - сообщил генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин,которого цитирует «Интерфакс».
Тем не менее, в переходный период в случае возникновения экстренных или иных требующих нашего вмешательства ситуаций находящиеся на территории Мальдив россияне могут рассчитывать на консульское содействие", - подчеркнул дипломат.
Как отметили в ассоциации, если в январе-марте помесячный прирост в годовом выражении колебался в пределах 4,6 – 11,6%, то в апреле прирост объемов российского турпотока был уже +21% год к году, в мае +51,3% и в июне +46,1%.
В целом российский турпоток вырос на 20,7%, показав самый большой рост среди крупнейших рынков-поставщиков туристов.
Основные драйверы роста – расширение объема и географии авиаперевозок, более доступные цены на отели летом и в целом растущая популярность летнего отдыха на островах. Летом скидки в мальдивских отелях составляют от 20 до 70% по сравнению с зимними тарифами. Поэтому направление, которое раньше считалось очень дорогим, стали чаще выбирать туристы со средним бюджетом", - говорилось в сообщении.
На россиян пришлось 10% всего иностранного турпотока, составившего более 2 млн человек.
|
