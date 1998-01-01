Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
22 декабря
На Мальдивах откроется Генконсульство России

Официальное открытие Генконсульства РФ в Мале запланировано на первую половину 2026 года


 

Официальное открытие Генконсульства РФ в Мале запланировано на первую половину 2026 года, консульский округ охватит всю территорию Мальдив, говорится на сайте представительства.

"Открытие российского Генконсульства направлено на повышение уровня консульского и правового сопровождения российских граждан, постоянно или временно пребывающих на Мальдивах, а также на укрепление взаимодействия между Российской Федерацией и Мальдивской Республикой в гуманитарной, культурной, туристической и деловой сферах.

Особое внимание в нашей деятельности будет уделено вопросам безопасности, защите прав и законных интересов соотечественников", - сообщил генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин,которого цитирует «Интерфакс».

Он отметил, что с учетом роста числа российских туристов, посещающих Мальдивы, прилагаются все усилия для скорейшего начала полноценной работы дипмиссии.
«В настоящее время осуществляется комплекс организационно-подготовительных мероприятий, необходимых для начала приема граждан.

Тем не менее, в переходный период в случае возникновения экстренных или иных требующих нашего вмешательства ситуаций находящиеся на территории Мальдив россияне могут рассчитывать на консульское содействие", - подчеркнул дипломат.

До открытия Генконсульства в полном формате вопросы совершения консульских действий следует адресовать в консульский отдел Посольства России в Шри-Ланке, Коломбо.

Российский турпоток на Мальдивы вырос на 20,7% в первом полугодии, до 126,7 тыс., самый большой прирост замечен в мае и июне, которые традиционно считались низким сезоном для архипелага, сообщили ранее в АТОр.

Как отметили в ассоциации, если в январе-марте помесячный прирост в годовом выражении колебался в пределах 4,6 – 11,6%, то в апреле прирост объемов российского турпотока был уже +21% год к году, в мае +51,3% и в июне +46,1%.

В целом российский турпоток вырос на 20,7%, показав самый большой рост среди крупнейших рынков-поставщиков туристов.

"Летние продажи туров на Мальдивы туроператоры считают крайне успешными, а направлению предсказывают очередной исторический рекорд по российскому турпотоку по итогам 2025 года. В разных компаниях этим летом фиксируют увеличение продаж туров на Мальдивы на 15–30%, в отдельных случаях – до 100%.

Основные драйверы роста – расширение объема и географии авиаперевозок, более доступные цены на отели летом и в целом растущая популярность летнего отдыха на островах. Летом скидки в мальдивских отелях составляют от 20 до 70% по сравнению с зимними тарифами. Поэтому направление, которое раньше считалось очень дорогим, стали чаще выбирать туристы со средним бюджетом", - говорилось в сообщении.

В 2024 году Мальдивы поставили рекорд по российскому турпотоку за всю историю наблюдений – 225 205 визитов граждан РФ.

На россиян пришлось 10% всего иностранного турпотока, составившего более 2 млн человек.
/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 