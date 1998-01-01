Новости

Meet Global MICE Congress 2025: 2,5 тысячи гостей из 35 стран и 8 тыс. деловых встреч

В столичном Центре международной торговли в третий раз с успехом прошло крупное событие в сфере делового туризма

17-18 декабря в Центре международной торговли в третий раз состоялось крупное событие в сфере делового туризма - Meet Global MICE Congress.

В этом году Москва встретила более 2,5 тысяч гостей - представителей индустрии, профильных ведомств, ассоциаций, корпоративных заказчиков и организаторов деловых мероприятий из 35 стран мира, которые прибыли для обмена опытом и создания новых партнерских отношений в области MICE-туризма.

В целом, в ходе Meet Global MICE Congress 2025 гости провели более восьми тысяч деловых встреч, которые были направлены на установление новых контактов, поиск клиентов и формирование плана мероприятий. Со стороны Москвы в B2B-переговорах приняли участие туроператоры (Grandrus, «Империя туризма»), представители отелей (Radisson, «Метрополь»), культурных учреждений (Государственный исторический музей, «Геликон-опера») и достопримечательностей (колесо обозрения «Солнце Москвы»). Также Москва подписала 10 соглашений с российскими регионами по взаимному наращиванию туристических потоков.

На полях форума обсудили ключевые тренды в отрасли, будущее конгрессно-выставочной индустрии и поделились лучшими государственными практиками. В дискуссиях приняли участие не только российские эксперты, но и спикеры из ЮАР, Катара, Непала, Сингапура, Узбекистана и других стран БРИКС и Глобального Юга.

«Единство через открытое многообразие: новые возможности для MICE-отрасли» — эта тема стала ключевой для всего MGMC-2025. О государственных инициативах и возникших центрах влияния в деловой индустрии рассказали председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, директор конгрессно-выставочного бюро Абу-Даби Мубарак Аль Шамси, генеральный директор Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру и другие эксперты.

«Москва – один из ключевых деловых туристических центров Глобального Юга. Москва – вторая крупнейшая городская экономика в мире. Кроме того, здесь легко сочетать деловую программу и новый культурный опыт, получать уникальные впечатления, что тоже важно в деловых поездках», — отметил Евгений Козлов.

Москва ежегодно встречает бизнес-туристов. Гости могут разместиться в одной из 2,2 тысяч гостиниц, в пару кликов составить культурную программу в цифровом сервисе RUSSPASS, получить гастрономический опыт – работает почти 23 тысячи заведений.

А главное – можно организовать свое мероприятие на современных нестандартных площадках. Например, для бизнес-событий открыты технопарк «Сколково», кластер «Ломоносов», парк «Зарядье» и Останкинская телебашня, Исторический музей, кинотеатр «Художественный».

На ходе форума прошли презентации MICE-потенциала Армении, Иордании, Перу, а также российских регионов.

В первый день форума обсудили такие темы, как «Персонализация и геймификация: тренды, формирующие будущее MICE-индустрии», «Экосистема успеха: как победить в борьбе за право проведения ассоциативных мероприятий», «Эффективный маркетинг MICE-дестинаций: полезные советы и идеи».

Участникам конгресса запомнилось выступление Дхармендра Джайна, основатель и гендиректора компании Actnable AI, лауреата премии Insight250 2024–2025, имеющего 20-летний опыт работы в сфере исследований на рынках Индии и Африки. Он поделился мнением о том, как искусственный интеллект может стать соорганизатором MICE-мероприятий, адаптируя контент и прогнозируя тренды.

«Я посетил множество конгрессов и конференций в Европе. Учитывая все, что я видел, сегодняшнее мероприятие – действительно мирового класса, безупречно организованное. Уверен, в будущем технологии помогут участникам подобных международных форумов еще теснее сотрудничать,

MICE-индустрия станет более иммерсивной, вовлекающей, но, конечно, человеческие контакты останутся в приоритете», – отметил Дхармендра Джайн.

Второй день, 18 декабря, прошел не менее насыщенно. Он включал обсуждения экономики впечатлений, эффективности деловых мероприятий с точки зрения заказчика-исполнителя, специфики работы с VIP-клиентами — при участии профессионалов из Индонезии, Китая, Малайзии, Маврикия, Таиланда, Турции.

Кроме того, прошли тренинги для представителей российской MICE-индустрии с теорией и практикой по искусственному интеллекту и B2B-продажам.

/TOURBUS.RU

Фото: Мостуризм



