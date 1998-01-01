Новости

Посольство РФ просит не посещать семь пограничных провинций Таиланда

Новое предупреждение связано с продолжающимся пограничным конфликтом с Камбоджей

Посольство РФ в Таиланде вчера вновь рекомендовало россиянам воздержаться от посещения семи провинций Таиланда, которые граничат с Камбоджей, сообщает дипмиссия.

"В связи с эскалацией таиландско-камбоджийского пограничного конфликта посольство России в Таиланде настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от посещения приграничных провинций с Камбоджей.

Речь идет о следующих административных единицах: Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури, Трат", - говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.

Дипмиссия также призывает россиян внимательно отслеживать официальную информацию от властей Таиланда.



Как сообщалось ранее, 7 декабря на границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение военных. Армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации конфликта.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат несколько труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.

"Туроператоры не фиксируют падения продаж или отмен бронирований из-за обострения конфликта между Таиландом и Камбоджей. Это связано с тем, что курорты находятся достаточно далеко от приграничных территорий, и большинство туристов приезжают в королевство ради пляжного отдыха", - рассказали ранее в РСТ.

Там также напомнили о необходимости следить за официальной информацией от властей Таиланда и следовать рекомендациям посольства РФ в королевстве.

Управление по туризму Таиланда (TAT) сообщило вчера, что противостояние с Камбоджей не влияет на отдых туристов.

Затронуты области на границе Восточного и Северо-Восточного Таиланда, которые не востребованы у массовых туристов.

Туристическая деятельность по всей стране функционирует в обычном режиме. Это касается в том числе внутренних и международных транспортных услуг, морского транспорта, экскурсий, отелей, ресторанов.

Все популярные локации, в том числе Бангкок, Чиангмай, Пхукет, Самуи, Краби, Паттайя (Чонбури) и Аюттхая, продолжают принимать туристов.

Что касается очередей на пограничном контроле в аэропортах, то это стандартная для высокого сезона история. Плюс небольшие задержки могут быть в связи с тем, что туристов, которые посещали Камбоджу, проверяют более тщательно.

уководитель таиландского направления компании ПАКС Оксана Северина рассказала, что на выход туристов из аэропорта Бангкока тайские партнеры компании сейчас закладывают около двух часов. Из аэропорта Пхукета – 1-1,5 ч.

/TOURBUS.RU