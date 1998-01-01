|
19 декабря
Жительница Челябинска исчезла с деньгами, пообещав экскурсии по России и Беларуси
Обвиняемая заключала договоры об организации экскурсий по заниженной стоимости, якобы в рамках международной творческой акции
Жительницу Челябинска обвиняют в мошенничестве на 1 млн рублей при предоставлении туристических услуг, сообщается на портале МВД Медиа
"Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Ставрополю. Материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) вместе с обвинительным заключением направлены в Промышленный районный суд города Ставрополя", - говорится в сообщениикоторе сегодня цитирует "Интерфакс".
Полученные от клиентов деньги за турпутевки женщина присваивала. В общей сложности было обмануто 7 клиентов, сумма похищенного составила более 900 тыс. рублей.
Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.
