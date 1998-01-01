Жительница Челябинска исчезла с деньгами, пообещав экскурсии по России и Беларуси

Обвиняемая заключала договоры об организации экскурсий по заниженной стоимости, якобы в рамках международной творческой акции

Жительницу Челябинска обвиняют в мошенничестве на 1 млн рублей при предоставлении туристических услуг, сообщается на портале МВД Медиа

"Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Ставрополю. Материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) вместе с обвинительным заключением направлены в Промышленный районный суд города Ставрополя", - говорится в сообщениикоторе сегодня цитирует "Интерфакс".



Как уточняется, женщина провела несколько экскурсий по городам России, чтобы завоевать положительную репутацию. После чего она воспользовалась своим положением для мошенничества с туристическими поездками.



В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что, по версии следствия, обвиняемая с декабря 2022 года по апрель 2023 года заключала с клиентами договоры об организации экскурсий по городам России и Белоруссии по заниженной стоимости, якобы в рамках международной творческой акции.

"После получения денежных средств обвиняемая свои обязательства не выполняла и не выходила на связь с клиентами. В результате 29 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 1 млн рублей", - добавили в надзорном ведомтсве.



Как уточняется, жертвами стали жители Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Ростовской и Калужской областей.

По данным МВД Медиа, фигурантка дела находится под подпиской о невыезде.



Ранее мы сообщали, что на днях Октябрьский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор 44-летней местной жительнице, которая обманывала клиентов, обратившихся к ней за организацией поездок и покупкой билетов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник в своем телеграмм-канале.

Полученные от клиентов деньги за турпутевки женщина присваивала. В общей сложности было обмануто 7 клиентов, сумма похищенного составила более 900 тыс. рублей.

В отношении обвиняемой были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ и 6 эпизодов ч. 2 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере и с причинением значительного ущерба гражданам).

Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.

/TOURBUS.RU