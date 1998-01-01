АТОР предлагает распространить легализацию гостевых домов на всю страну

Сейчас в эксперименте по легализации гостевых домов участвуют 17 регионов РФ и территория «Сириус»

Как сообщает пресс-служба АТОР, на сегодня в эксперименте по легализации гостевых домов участвуют 17 регионов РФ и федеральная территория «Сириус».

Ожидается, что в 2026 году Госдума рассмотрит законопроекты о внесении изменений в закон в части дополнения списка регионов-участников эксперимента. К нему хотят присоединиться Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области.

Законопроект о присоединении к эксперименту Адыгеи уже прошел первое чтение. Включение еще трех субъектов будет обеспечено депутатскими поправками для рассмотрения его во втором чтении.

На пресс-конференции по итогам работы Комитета Государственной Думы Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры в рамках осенней сессии заместитель председателя комитета Татьяна Лобач сообщила, что в эксперимент также хочет войти Якутия.

«Они хотят войти в эксперимент, потому что в силу природно-климатических условий в Якутии порой нет возможности строить гостиницы, и иногда только гостевые дома – это единственные средства размещения, которые можно использовать», – сказала г-жа Лобач.

Цель эксперимента – создать единые, понятные правила для владельцев гостевых домов, гарантировать безопасность гостей и вовлечь бизнес в правовое поле. Для легализации владельцам необходимо до 31 декабря 2027 года пройти добровольную классификацию и внести объект в федеральный реестр.

«Некоторые путают, что только до 1 января 2026 года можно войти в этот реестр. Хочу обратить внимание, что включение в реестр гостевых домов не ограничено 1 января 2026 года.

В любой момент, до 31 декабря 2027 года, если принято решение вести деятельность по предоставлению услуг в гостевых домах, можно войти в реестр, пройти самооценку и получить уникальный номер», – подчеркнула Татьяна Лобач.

По последним данным, процедуру прошли 3449 гостевых домов. По оценкам Минэкономразвития, в эксперименте могут принять участие около 15 000 объектов.

Основные препятствия – нежелание части собственников выходить из тени, сложности с приведением объектов в соответствие с новыми требованиями (пожарная безопасность, документация на землю) и ограниченная география действия закона.

«Мы приветствуем расширение списка регионов… Вообще складывается ощущение, что часть регионов просто «проспали» момент, когда надо было включаться в список участников эксперимента.

На самом деле его стоит как можно быстрее распространить на всю территорию страны», – подчеркнул вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Как отмечает эксперт, у ряда туроператоров есть в ассортименте гостевые дома в продаже в некоторых регионах, не охваченных экспериментом. Это создает правовую коллизию и риски для всех сторон. Масштабирование эксперимента могло бы ее устранить наиболее эффективно и прибыльно для всех сторон.

«Мы не ожидали такой заинтересованности со стороны регионов в эксперименте.

Если он пройдет удачно, то после того, как мы выявим все слабые места, и появятся новые желающие участвовать в нем, мы сможем распространить эту практику и на другие регионы», – заключила Татьяна Лобач.

