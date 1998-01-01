|
19 декабря
В Санкт-Петербурге подвели итоги V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»
Церемония была посвящена памяти создателей премии – Сергея Корнеева и Геннадия Шаталова
В Санкт-Петербурге подведены итоги V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»
Организаторами церемонии стали Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-тур».
В рамках подведения итого премии премии прошла дискуссия на тему «Эмоциональный опыт, как новый премиум». Спикерами дискуссии выступили, в том числе, Игорь Лютенко, управляющий партнёр компании Sharmol, член правления НАОМ, Москва, Андрей Ермошкин, исполнительный директор Digital-агентства «Интериум», руководитель Комитета по международным связям АКОС, Москва, Илья Баннов, Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Лариса Кобелева, генеральный директор ФРОС Region PR
14декабря в Санкт-Петербурге на площадке МФК «Горный» состоялась торжественная церемония награждения финалистов V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства», посвященной памяти ее создателей – Сергея Корнеева и Геннадия Шаталова.
ИД «Турбизнес» является информационным партнером проекта.
В торжественной церемонии награждения лауреатов V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» приняли участие: Нана Гвичия, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Илья Баннов, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, и Лариса Кобелева, генеральный директор ФРОС Region PR.
Представленные в финале регионы были отобраны при поддержке релевантных профессиональных организаций, профильных ассоциаций и экспертов экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия», специализирующихся на развитии туризма в стране.
Список лауреатов V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»
Запись прямого эфира торжественной церемонии награждения
