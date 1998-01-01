Новости В Санкт-Петербурге подвели итоги V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» Церемония была посвящена памяти создателей премии – Сергея Корнеева и Геннадия Шаталова

В Санкт-Петербурге подведены итоги V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» Организаторами церемонии стали Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-тур». В рамках подведения итого премии премии прошла дискуссия на тему «Эмоциональный опыт, как новый премиум». Спикерами дискуссии выступили, в том числе, Игорь Лютенко, управляющий партнёр компании Sharmol, член правления НАОМ, Москва, Андрей Ермошкин, исполнительный директор Digital-агентства «Интериум», руководитель Комитета по международным связям АКОС, Москва, Илья Баннов, Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Лариса Кобелева, генеральный директор ФРОС Region PR 14декабря в Санкт-Петербурге на площадке МФК «Горный» состоялась торжественная церемония награждения финалистов V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства», посвященной памяти ее создателей – Сергея Корнеева и Геннадия Шаталова. ИД «Турбизнес» является информационным партнером проекта. В торжественной церемонии награждения лауреатов V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» приняли участие: Нана Гвичия, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Илья Баннов, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, и Лариса Кобелева, генеральный директор ФРОС Region PR. Представленные в финале регионы были отобраны при поддержке релевантных профессиональных организаций, профильных ассоциаций и экспертов экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия», специализирующихся на развитии туризма в стране. Список лауреатов V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» Запись прямого эфира торжественной церемонии награждения







Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка