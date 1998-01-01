Новости Госдума разрешила строить гостиницы в зоне виноградников Вчера Госдума приняла в окончательном чтении закон о создании винодельческими хозяйствами инфраструктуры сельского туризма

Вчера Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о создании виноградарскими и винодельческими хозяйствами винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма, - сообщает «Интерфакс». "Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для оказания услуг в сфере сельского туризма, при условии строительства или наличия на земельном участке объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия", - следует из текста закона.

Для строительства гостиниц в зоне виноградников должны быть соблюдены следующие условия: участок должен быть включен в реестр виноградопригодных земель, и на нем должны быть виноградные насаждения; виноградники должны использоваться исключительно для производства продукции виноградарства, а у вина должен быть сертификат АВВР, либо вино должно относиться к продукции защищенных наименований, либо должна быть маркировка «Вино России». Плотность виноградников должна составлять не менее 2222 кустов на 1 га, а их площадь - не менее 50 тыс. кв. м; площадь застройки под гостиницы должна составлять не более 0,5% от площади виноградников, максимальная площадь - 2 тыс. кв. м, предельная высота зданий - 15 м (не более трех этажей).



Законом также устанавливается, что предназначенные для предоставления услуг в сфере сельского туризма объекты должны быть объединены с объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, предназначенными для производства продукции виноградарства и виноделия или продукции виноделия (винодельней), в единый недвижимый комплекс.



Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина сообщила, что закон дает возможность строительства на землях сельхозназначения, где расположены виноградники, объектов, предназначенных не только для производственных, но и для туристических целей.



Обсуждение возможности строительства гостиниц в зоне виноградников ведется в России с 2022 года.

Ранее сообщалось, что число отелей для размещения туристов при российских винодельнях, может вырасти в 3,5 раза к 2030 году, если будут реализованы все анонсированные проекты.



По данным консалтинговой компании NF Group, в России 284 винодельни, условия для размещения туристов предлагают только 18% или 24 объекта, их общий номерной фонд насчитывает 373 комнаты. Отели при винодельнях в России сосредоточены главным образом в южных регионах: 55% расположено в Краснодарском крае, 33% - в Республике Крым и Севастополе. Остальные объекты приходятся на Ростовскую (8%) и Волгоградскую области (4%). При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин ранее заявлял, что дальнейшее развитие энотуризма в классическом понимании невозможно без развития инфраструктуры для размещения туристов при таких объектах.

