19 декабря
Госдума разрешила строить гостиницы в зоне виноградников
Вчера Госдума приняла в окончательном чтении закон о создании винодельческими хозяйствами инфраструктуры сельского туризма
Вчера Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о создании виноградарскими и винодельческими хозяйствами винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма, - сообщает «Интерфакс».
"Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для оказания услуг в сфере сельского туризма, при условии строительства или наличия на земельном участке объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия", - следует из текста закона.
Плотность виноградников должна составлять не менее 2222 кустов на 1 га, а их площадь - не менее 50 тыс. кв. м; площадь застройки под гостиницы должна составлять не более 0,5% от площади виноградников, максимальная площадь - 2 тыс. кв. м, предельная высота зданий - 15 м (не более трех этажей).
Отели при винодельнях в России сосредоточены главным образом в южных регионах: 55% расположено в Краснодарском крае, 33% - в Республике Крым и Севастополе. Остальные объекты приходятся на Ростовскую (8%) и Волгоградскую области (4%).
При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин ранее заявлял, что дальнейшее развитие энотуризма в классическом понимании невозможно без развития инфраструктуры для размещения туристов при таких объектах.
