РСТ просит снизить взносы в фонды «Турпомощи» для туроператоров по выездному туризму

Российский союз туриндустрии предлагает снизить взносы в фонды персональной ответственности в ассоциации «Турпомощь» для туроператоров. Соответствующее письмо президента организации Ильи Уманского направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.

Как считают в РСТ, мера поможет компаниям компенсировать незапланированные расходы, которые они понесли в этом году из-за обострения политической ситуации в разных регионах мира, массовой отмены и переносов рейсов как за рубежом, так и у нас в стране, - сообщает пресс-служба РСТ.

РСТ просит Минэкономразвития установить взнос в фонды персональной ответственности (ФПО) по итогам 2025 года в размере 0,5% от общей цены турпродукта. Сейчас он составляет 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год со сроком оплаты не позднее 15 января 2026 года.

В отраслевом союзе полагают также необходимым продлить льготу по уплате ФПО в размере не более 0,5% на 2026 год.

Как сказано в письме, действующего сейчас сниженного размера взноса всего на 0,25% недостаточно в силу ряда причин: «С апреля 2025 года на территории РФ из-за внешних угроз начали реализовываться планы «ковер». Аэропорты европейской части страны, а также Урала, Сибири и других регионов фактически ежедневно задерживали или отменяли рейсы, зафрахтованные туроператорами.

Вводились ограничения на регулярные рейсы, места на которые также приобретались в рамках турпродуктов. Помимо этого в разгар летнего сезона с новой силой разгорелся ирано-израильский конфликт, который парализовал воздушное сообщение в регионе.

Эти и другие события привели к многомилионным тратам со стороны туроператоров, добросовестно исполнявших свои обязательства перед туристами – фрахтование новых бортов, поиск альтернативных маршрутов перевозок, обеспечение проживания пассажиров задержанных рейсов и др.».

Однако ни одна из компаний не заявила об уходе с рынка, уточняется в письме.

По экспертным оценкам РСТ, убытки отечественных туроператоров по выездному туризму в итоге составили не менее 1 млрд рублей. При этом на специальных счетах ассоциации «Турпомощь» туроператоры по выездному туризму уже сформировали фонды персональной ответственности общим объемом в 5,2 млрд рублей.

Дальнейшее плановое пополнение фондов еще на 1,5 млрд рублей в случае взноса в 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год за вычетом организаций, уже сформировавших фонды в размере 7%, увеличит эти фонды еще на треть. Причем из оборота компаний будут изъяты средства, столь необходимые перед началом сезона в нынешний и без того непростой финансовый год.

«Мы предлагаем принятое в июле этого года решение правительства о снижении взноса до 0,75% дополнить снижением еще на 0,25%. Это позволит оставить в отрасли не менее 0,5 млрд рублей, что отчасти компенсирует незапланированные потери турбизнеса.

К тому же в условиях высокой стоимости заемных денежных средств это благоприятно скажется на финансовой устойчивости туроператоров и исполнении ими обязательств перед туристами.

Тем не менее, фонды персональной ответственности пополнятся на сумму 1 млрд рублей, что составляет пятую часть всего объема фондов, сформированных с 2016 года»,– говорится в письме РСТ.

/TOURBUS.RU