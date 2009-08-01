|
|
18 декабря
Госдума приняла закон об инклюзивном туризме
Согласно новому закону, предстоит установить обязательные требования к доступности объектов туристической индустрии
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об инклюзивном туризме, - сообщает «Интерфакс». Ранее предполагалось, что окнчательно закон будет принят только в феврале будущего года.
Согласно законопроекту, предлагается установить обязательные требования к доступности объектов туристической индустрии, подлежащих классификации. Это гостиницы, кемпинги, глэмпинги, базы отдыха, горнолыжные трассы и пляжи.
Объекты, введенные в эксплуатацию до этой даты, будут обязаны привести инфраструктуру в соответствие с законом в рамках капитального ремонта или реконструкции.
Реализовать все требования непросто и новым гостиницам, а ситуация в старых, например, Москвы или Санкт-Петербурга, где значительную часть номерного фонда составляют еще дореволюционные здания, еще серьезнее, так как потребуется перепланировка и даже перестройка", - уточнил глава Экспертного совета РСТ Николай Литаренко.
В свою очередь, директор клуба особого туризма "Кавказ" Ирина Седельникова называет транспортный вопрос одним из наиболее важных.
По ее словам, сейчас эта проблема решается в основном за счет бизнеса, хотя есть регионы, которые выделяют серьезные дотации. Турбизнес должен выработать позицию по этому вопросу.
Туристы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) переплачивают за путешествия 20-40% из-за небольшого выбора подходящих отелей и транспорта, сообщила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, .
"Задача массового туризма в том, чтобы путешествие было доступно не только физически, инфраструктурно, но и по цене.
Но из-за того, что для путешественников с ОВЗ это штучный продукт, под который штучно подбираются подходящие объекты и отели, подходящие рестораны, цена получается на 20-30, а в некоторых случаях на 40% выше, чем для обычных людей", - рассказала она весной этого года на пресс-конференции, посвященной инклюзивному туризму.
Одна из главных проблем, отметила Майя Ломидзе, — декларативный характер доступной среды. Многие отели, музеи и транспортные узлы заявляют о своей приспособленности для маломобильных граждан, но на практике оказывается, что, например, пандусы есть, но они слишком крутые или узкие для колясок; или в гостиничном номере, который обозначен как «доступный», по факту невозможно развернуться на коляске или душевые кабины имеют высокие пороги, а лифты не вмещают инвалидные коляски.
«Мы часто сталкиваемся с добросовестным заблуждением. Владельцы объектов уверены, что у них есть доступная среда, но на деле она не соответствует потребностям людей с ОВЗ», — рассказала г-жа Ломидзе.
Законопроект № 668562-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" (в части обеспечения доступности объектов туристской индустрии для инвалидов)" был внесен в Госдуму в июле 2024 года.
Первое чтение прошло в сентябре того же года.
