Новости Госдума приняла закон об инклюзивном туризме Согласно новому закону, предстоит установить обязательные требования к доступности объектов туристической индустрии

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об инклюзивном туризме, - сообщает «Интерфакс». Ранее предполагалось, что окнчательно закон будет принят только в феврале будущего года. Согласно законопроекту, предлагается установить обязательные требования к доступности объектов туристической индустрии, подлежащих классификации. Это гостиницы, кемпинги, глэмпинги, базы отдыха, горнолыжные трассы и пляжи.



Из законопроекта следует, что новые объекты туринфраструктуры должны будут соответствовать этим требованиям с 1 сентября 2026 года. Объекты, введенные в эксплуатацию до этой даты, будут обязаны привести инфраструктуру в соответствие с законом в рамках капитального ремонта или реконструкции.



Как отметили в Российском союзе туриндустрии, вступление в силу закона об инклюзивном туризме не может автоматически изменить ситуацию в этой сфере – нужны инфраструктурные, транспортные решения.

"Много вопросов вызывает степень готовности инфраструктуры. Реализовать все требования непросто и новым гостиницам, а ситуация в старых, например, Москвы или Санкт-Петербурга, где значительную часть номерного фонда составляют еще дореволюционные здания, еще серьезнее, так как потребуется перепланировка и даже перестройка", - уточнил глава Экспертного совета РСТ Николай Литаренко. В свою очередь, директор клуба особого туризма "Кавказ" Ирина Седельникова называет транспортный вопрос одним из наиболее важных. По ее словам, сейчас эта проблема решается в основном за счет бизнеса, хотя есть регионы, которые выделяют серьезные дотации. Турбизнес должен выработать позицию по этому вопросу.



Туристы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) переплачивают за путешествия 20-40% из-за небольшого выбора подходящих отелей и транспорта, сообщила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, . "Задача массового туризма в том, чтобы путешествие было доступно не только физически, инфраструктурно, но и по цене. Но из-за того, что для путешественников с ОВЗ это штучный продукт, под который штучно подбираются подходящие объекты и отели, подходящие рестораны, цена получается на 20-30, а в некоторых случаях на 40% выше, чем для обычных людей", - рассказала она весной этого года на пресс-конференции, посвященной инклюзивному туризму.



Как отметила г-жа Ломидзе, если турист приходит в музей в рамках тура с туроператором, то ему становится недоступна покупка льготного билета.

"Объекты показа ссылаются на условия договора с туроператором, и почему-то по условиям договора эти льготы сгорают. На наш взгляд, позиция многих музеев, мягко говоря, несимметрична. Я бы сказала, что она дискриминационна", - подчеркнула эксперт. Одна из главных проблем, отметила Майя Ломидзе, — декларативный характер доступной среды. Многие отели, музеи и транспортные узлы заявляют о своей приспособленности для маломобильных граждан, но на практике оказывается, что, например, пандусы есть, но они слишком крутые или узкие для колясок; или в гостиничном номере, который обозначен как «доступный», по факту невозможно развернуться на коляске или душевые кабины имеют высокие пороги, а лифты не вмещают инвалидные коляски. «Мы часто сталкиваемся с добросовестным заблуждением. Владельцы объектов уверены, что у них есть доступная среда, но на деле она не соответствует потребностям людей с ОВЗ», — рассказала г-жа Ломидзе. Законопроект № 668562-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" (в части обеспечения доступности объектов туристской индустрии для инвалидов)" был внесен в Госдуму в июле 2024 года. Первое чтение прошло в сентябре того же года. /TOURBUS.RU





