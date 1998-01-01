Новости

Эксперты: Все популярные тайские направления продолжают принимать туристов

Управление по туризму Таиланда и туроператоры рассказали о введенных ограничениях в зоне тайско-камбоджийского конфликта

Министерство туризма и спорта Таиланда выпустило рекомендации для туристов на фоне обострения пограничного конфликта с Камбоджей, - сообщает сегодня АТОР.

Управление по туризму Таиланда (TAT) сообщает – противостояние с Камбоджей не влияет на отдых туристов. Затронуты области на границе Восточного и Северо-Восточного Таиланда, которые не востребованы у массовых туристов.

Туристическая деятельность по всей стране функционирует в обычном режиме. Это касается в том числе внутренних и международных транспортных услуг, морского транспорта, экскурсий, отелей, ресторанов.

Все популярные локации, в том числе Бангкок, Чиангмай, Пхукет, Самуи, Краби, Паттайя (Чонбури) и Аюттхая, продолжают принимать туристов.

Что касается очередей на пограничном контроле в аэропортах, то это стандартная для высокого сезона история. Плюс небольшие задержки могут быть в связи с тем, что туристов, которые посещали Камбоджу, проверяют более тщательно.

Руководитель таиландского направления компании ПАКС Оксана Северина рассказала, что на выход туристов из аэропорта Бангкока тайские партнеры компании сейчас закладывают около двух часов. Из аэропорта Пхукета – 1-1,5 ч.

В ITM group напомнили основные требования и перечень документов, необходимых для въезда в Таиланд:

Заграничный паспорт, действительный не менее 6 месяцев, на дату пересечения границы Таиланда.

Действительные авиабилеты в обе стороны. Использование фиктивных, поддельных либо невыкупленных бронирований может повлечь за собой отказ во въезде.

Подтверждение размещения.

Наличные денежные средства — не менее 20 000 тайских бат (или эквивалент не менее 700 долларов США) на одного человека.

Электронная карта прибытия TDAC, которая заполняется заранее, но не ранее чем за три дня до прилета: https://tdac.immigration.go.th

Туроператоры просят с пониманием отнестись к возможным дополнительным проверкам. В случае вызова на собеседование с представителями пограничной службы рекомендуется сохранять полное спокойствие, вести себя вежливо и уверенно.

При этом повышенные меры безопасности действуют в семи провинциях: Убонратчатани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакео, Чантхабури и Трат.

Там были обновлены меры безопасности, произошли корректировки транспортного сообщения и работы популярных нацпарков.

Одно из главных изменений - отмена с 16 декабря комендантского часа в пяти районах Трата — Кхлонг Яй, Бо Рай, Лаем Нгоп, Кхао Саминг и Муанг Трат. Причина — улучшение ситуации с безопасностью в регионе. Повседневная деятельность и услуги в Трате возобновились в обычном режиме.

Приграничные территории и нацпарки Таиланда:

Убонратчатхани

Контрольно-пропускной пункт Чонг Ан Ма (Нам Юэнь) и заповедник дикой природы Йод Дом остаются закрытыми.

Сурин

Пограничные зоны Прасат Та Муен Том/Тод, Прасат Та Квай, Чонг Чом и Пханом Донг Рак закрыты.

Сисакет

Национальный парк Као Пхра Вихан (Пха Мо И Даенг), Чонг Са Нгам, заповедник дикой природы Фаном Донг Рак и приграничные районы возле Кантаралака и Фу Синга остаются закрытыми.

Бури Рам

Чонг Сай Таку, национальный парк Та Прайя и пограничные зоны возле Бан Круат и Лахан Сай остаются закрытыми.

Са Каео

Контрольно-пропускной пункт Бан Кхлонг Луек, рынок Ронг Клуа (частично закрыт), Прасат Сдок Кок Том и пограничные зоны возле Араньяпратета и Клонг Хат остаются под ограничениями. Кроме того, постоянный пограничный переход Бан Кхао Дин в районе Кхлонг Хат также закрыт.

Чантхабури

Контрольно-пропускные пункты Бан Лаем и Бан Пхат Кад, а также пограничные зоны вблизи Понг Нам Рон и Сой Дао остаются закрытыми.

Трат

Контрольно-пропускные пункты Бан Хат Лек, Бан Муен Дан и Бан Ма Муанг остаются закрытыми

Путешественникам рекомендуется соблюдать все правила безопасности и следовать указаниям местных властей в этих районах.

Для получения официальных рекомендаций и помощи путешественники могут обратиться на английском в колл-центр TAT по телефону 1672 или на горячую линию туристической полиции по телефону 1155 (круглосуточно).

/TOURBUS.RU