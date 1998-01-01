Илья Уманский: «Рост внутреннего туризма в 2025 году продолжился, но в замедленном темпе»

Среди причин замедления роста глава РСТ называет техногенную катастрофу в Анапе, переориентирование на зарубежный отдых и общее снижение покупательной способности населения

Рост внутреннего туризма в 2025 году продолжился, но в замедленном темпе, рассказал вчера президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на посвященной итогам года пресс-конференции в Москве, - сообщает пресс-служба РСТ.

«Этот год оказался насыщенным для внутреннего туризма. Рост по числу турпоездок составил 5,8%, а по числу забронированных номероночей, что в отрасли считается более точным показателем, на 3,6%. В абсолютном выражении туризм идет на очередной рекорд, официальные данные Росстат, как мы ожидаем, появятся в начале года, но уже сейчас мы видим, что приближаемся к показателю в 97 млн поездок.

Рассчитывали, что будет превышена планка в 100 млн, но в силу ряда причин рост оказался чуть ниже», – сказал он.

По словам президента РСТ, динамика внутреннего рынка замедлилась, что вполне закономерно после нескольких лет активного роста спроса.

«Для сравнения, в прошлом году прирост поездок по стране составил 16%. Сейчас спрос упирается в емкость номерного фонда. Результаты тех государственных мер, которые были предприняты для наращивания номерного фонда, мы увидим лишь в 2028-2030 году.

Плюс в этом году на спрос наложилось еще несколько факторов. Среди них – техногенная катастрофа в Анапе, укрепление рубля примерно на 25%, что сделало более доступным отдых за рубежом.

Не главная причина, но также имеющая значение, – общее снижение покупательной способности населения, так как из-за инфляции откладываются необязательные покупки, в частности, в туризме. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем, например, с покупкой автомобилей.

Еще один фактор – аномально холодная погода в европейской части страны, что также отчасти переориентировало спрос на зарубежный отдых», – сказал президент РСТ.

По словам г-на Уманского, рейтинг наиболее востребованных направлений отдыха в 2025 году возглавила Москва, которая оттеснила на второе место Краснодарский край.

На третьем месте Санкт-Петербург, далее идут Московская область, Крым, Татарстан, Ставропольский край, Свердловская, Калининградская, Нижегородская области. На первые три направления приходится более 50% всех бронирований – Москва занимает долю 19,3%, Краснодарский край – 18,5%, Санкт-Петербург – 14,1%.

Следующая сразу за Санкт-Петербургом Московская область занимает уже лишь 3% от всех бронирований.

«Топ лидеров практически не меняется, так как это самые емкие направления в плане средств размещения, генерирующие большой спрос. Ни один регион не может быстро нарастить у себя номерной фонд, хотя подвижки внутри этого условного рейтинга происходят», – рассказал он.

По словам президента РСТ, на этом фоне особенно важно отметить регионы с наибольшей динамикой роста в этом году.

«Это значит, что им удалось или создать интересный турпродукт, или совершить прорыв в маркетинге, или решить проблемы с логистикой, что сделало их более привлекательными и доступными для туристов. Топ-5 среди самых быстрорастущих регионов – Крым (+34,9%), Амурская область (+29%), Мордовия (+24,7%), Оренбургская область (+19,8%), Забайкальский край (+19,7%)», – подчеркнул г-н Уманский.

По данным РСТ, средняя стоимость размещения в отелях составила в этом году 8936 рублей за ночь. Рост – на 7,46%, в пределах инфляции.

Заметнее всего подорожали средства размещения до 2* – на 10,5%, до 6021 рубля за номер, отели 3* – на 9,15%, до 7236 рублей. Меньше всего повысились цены на отели 4-5* – всего на 5%, достигнув среднего показателя в 12082 рубля за сутки.

На первом месте среди регионов с самой высокой средней

стоимостью размещения – Республика Алтай (21106 рублей за ночь), Ленинградская область (13240 рублей), Московская область (11835 рублей), Адыгея (11320 рублей), Ставропольский край (11688), Тверская область (11565), Краснодарский край (10653), Карелия (10460 рублей), Алтайский край (10379), Костромская область (10363).

По словам г-на Уманского, речь идет именно о средней цене, в расчет брались все средства размещения – от бюджетных до премиальных.

В топ-5 регионов с самой доступной стоимостью размещения в 2025 году вошли Калмыкия с показателем 3475 рублей в сутки за номер, Забайкальский край (4313 рубля), Марий Эл (4496 рублей), Орловская область (4526 рублей), Вологодская область (4632 рубля)ю

Как отметил г-н Уманский, в этом году россияне отправлялись на отдых чаще всего на собственном автомобиле – 45% от общего числа туристов, 35% выбирали самолет, железную дорогу – 20%.

«Мы проанализировали большой объем проданных авиабилетов, как купленных заранее, так и накануне поездки, в низкий и высокий сезон. Средняя цена составила 18314 рублей за билет туда-обратно, рост по сравнению с прошлым годом также довольно сдержанный – 7,5%», - отметил глава РСТ.

По его словам, как и в гостиничном сегменте, снижение стоимости авиаперевозки наблюдается там, где присутствует наибольшая конкуренция среди авиакомпаний.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»