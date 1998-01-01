Островок B2B: туристы чаще обращаются к агентам и увеличивают бюджеты на путешествия

Cервис Островок B2B провел опрос итогов года среди 640 представителей турагентств, туроператоров и независимых агентов

Российские турагентства отмечают рост спроса на свои услуги. Так, по итогам высокого сезона 2025 года (июнь-сентябрь) 63% профессионалов сообщили об увеличении числа заказов от туристов. Агенты отмечают, что клиенты стали тратить на отдых больше, а также чаще обращаются за организацией поездок за рубеж.

Эти и другие тенденции выявило исследование сервиса для профессионалов туриндустрии Островок B2B, проведенное среди 640 представителей туристических агентств, туроператоров и независимых агентов.

Более половины опрошенных отметили, что в их продажах преобладали заграничные направления (53%). Еще 17% респондентов сообщили, что спрос был распределен равномерно между внутренними и зарубежными направлениями. Поездки по России преобладали у 30% турагентов.

По итогам высокого сезона, подавляющее большинство турагентов рассказали, что клиенты стали выделять на путешествия больше средств, чем годом ранее. Такую тенденцию наблюдали 81% профессионалов, бронирующих зарубежные поездки, и 70% турагентов, работающих с внутренними направлениями.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний Островок В2В, прокомментировала: «Турагентский бизнес нельзя назвать высокомаржинальным, поэтому тот факт, что даже на фоне роста цен на туристические услуги россияне не отказываются от путешествий, а, напротив, увеличивают бюджеты, позитивная тенденция.

Агентам доверяют, и важно, чтобы они могли оправдать это доверие — например, предложить новые направления, актуальные маршруты и необычные отели, сформировать индивидуальные программы, учитывающие потребности каждого туриста. Грамотные агенты, которые смогут проявить персональный подход к запросам клиентов, будут востребованы всегда».

Опрос показал, что для заграничных путешествий было характерно заблаговременное бронирование: большинство турагентов заметили, что клиенты обращались как за 3-6 месяцев (40% опрошенных), так и за 1-2 месяца до поездки (39%).

Отдых в России агенты чаще организовывали за месяц-два до планируемой поездки (37% опрошенных) или за 2-3 недели до заселения (27%). Бронирований «горящих туров» в высоком сезоне 2025 года у турагентов практически не было.

Чаще всего за услугами профессионалов обращались семьи с детьми — 72% агентов отметили, что запросы этого сегмента касались поездок за границу. В путешествиях по России турагенты в равной пропорции работали с семейными туристами и парами без детей — 56% и 50% соответственно.

Примечательно, что туристов, путешествующих в одиночку, больше привлекал внутренний туризм — 28% турагентов помогали соло-туристам организовать поездки по России. Группы путешественников чаще просили турагентов забронировать поездки за границу (21%), чем внутри страны (11%).

Наиболее популярными форматами поездок у туристов были пляжные и экскурсионные туры, деловые поездки, оздоровительные программы и круизы. Примечательно, что оздоровительных отдых в санаториях и отелях был в два с половиной раза более востребован в России (32%), чем за рубежом (13%).

По оценкам профессионалов, среди зарубежных направлений по количеству бронирований лидировали Юго-Восточная Азия (Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Филиппины), Ближний Восток (Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия), Северная Африка (Египет, Тунис, Марокко) и Восточная Азия (Китай, Япония и Южная Корея). За границей чаще всего клиенты просили забронировать четырехзвездочные и пятизвездочные отели.

Внутренний туризм возглавили Санкт-Петербург и Краснодарский край. Также в топ популярных направлений вошли Москва, Калининградская область, Татарстан, Дагестан, Крым, Карелия, Московская область, Алтай, города Золотого кольца и Ленинградская область.

Профессионалы отметили, что в поездках по России основной спрос приходился на отели четыре и три звезды, а также апартаменты.

/TOURBUS.RU