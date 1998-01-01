Новости

Самый высокогорный отель на Эльбрусе будет работать под брендом Cosmos

Ведущий гостиничный оператор России Сosmos Hotel Group и институт развития Кавказ.РФ подписали соглашение по совместному развитию гостиничного сервиса для альпинистов на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.

Первым этапом сотрудничества стал переход действующего высокогорного отеля-приюта Leaprus на высоте 3 912 метров над уровнем моря под бренд и франшизу Cosmos, что гарантирует работу по стандартам сервиса и качества федерального оператора, сообщили нашему порталу в пресс-службн Кавказ.РФ

С началом нового альпинистского сезона 2026, который традиционного проходит с апреля по сентябрь, эко-отель LeapRus откроется под названием Cosmos Elbrus Leaprus Camp. Его уже можно забронировать на сайте Cosmos Hotel Group на период проживания с апреля по сентябрь 2026 года. Кроме того, объект появится в программе лояльности Cosmos Stars, что позволит участникам программы оплачивать проживание накопленными баллами.

Эко-отель был построен в 2013 году и находится на высоте 3 912 метров над уровнем моря рядом со станцией канатной дороги «Гарабаши» курорта «Эльбрус», ближайший населенный пункт – село Терскол. Служба приема и размещения отеля располагается на поляне Азау, рядом с кассами на канатную дорогу.

Объект стал центром акклиматизации и отдыха для профессиональных альпинистов и тех, кто выбирает активный или экологический туризм на вершине Эльбрус. Для комфортного размещения отель предлагает суммарно 34 спальных места в модулях с системой отопления, горячей водой и душем, гардеробной зоной и большим панорамным окном с видом на вершины Кавказских гор.

На территории отеля работает wi-fi, есть кафе-столовая и помещение для сушки экипировки и снаряжения. В ночное время территория отеля освещается и оборудована системой сигнальных огней.

«Для нас – это знаковый проект и первый самый высокогорный отель в Европе под нашим брендом. Для нас важно создавать и развивать качественный гостиничный сервис для самых разных категорий гостей, и экстремальные туристы и альпинисты не исключение.

Уверен, что совместный опыт и экспертиза Cosmos Hotel Group и института развития Кавказ.рф создадут комфортный отдых для тех, кто покоряет вершину Эльбрус со всего мира», – отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

«Все проекты, которые связаны с высокогорьем Эльбруса, по умолчанию становятся «самыми» в стране: в первую очередь самыми сложными технически и логистически. Продолжаем сейчас строить инфраструктуру для восхождений: возводим альпгородок на 68 мест и готовимся выйти на стройку «Приюта одиннадцати», поэтому опыт построения высокогорного отельного сервиса в ближайшие годы будет как никогда востребован.

Кроме того, работа на горе – это трансформирующий опыт сродни восхождениям: кто справится с вызовами здесь, сможет достичь любых высот на равнине. Поэтому уверен, что опыт работы с Leaprus так или иначе повлияет на работу Сosmos Hotel Group в целом», – сказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Ранее на Кавказском инвестиционном форуме Сosmos Hotel Group и институт развития Кавказ.РФ подписали соглашение о совместном развитии туризма и подготовке кадров для индустрии гостеприимства в регионах Северного Кавказа

Фото: пресс-служба Кавказ.РФ, Антон Тарабей



