|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
17 декабря
Самарская область: "Дача со слонами", бункер Сталина, музей "АвтоВАЗ" и замок Гарибальди
Самара, Тольятти и Сызрань лидируют по количеству туристов в Самарской области
По данным Минтуризма региона, наибольший интерес для туристов в регионе представляют Самара, привлекающая гостей большим количеством музеев, театров, исторических зданий и памятников; Сызрань - где сохранился исторический кремль с церковью Рождества Христова — памятник архитектуры и истории и Тольятти - с его уникальной архитектурой советского модернизма, АвтоВАЗом и возможностями для активного отдыха на Жигулевском море, - сообщает наш специальный корреспондент.
В целом, за январь–октябрь этого года рост туристического потока в Самарскую область составил 1,173 млн. человек и, к концу года общий объем турпотока прогнозируется на уровне 1,4 млн. человек. И если в 2020 г. регион посетило 722 тыс. туристов, то за пять лет поток вырос почти в два раза. В прогнозах - по итогу 2025 г. туристы должны принести региону 15,7 млрд. рублей.
Самара - отличный вариант для поездки на новогодние выходные. Гостей ждут купеческие особняки, здания советского периода с интереснейшими историями, необычные музеи и, конечно, гастрономические удовольствия. Из новых туристических направлений, появившихся на карте Самары - дача Константина Головкина, датируемая 1908–1909-г., за которой прочно закрепилось народное название «Дача со слонами».
Еще одно новое место - отреставрированное здание Фабрики-кухни, спроектированное Екатериной Максимовой еще в 1932 году. В настоящее время - это единственное в мире здание в форме серпа и молота, - настоящий шедевр конструктивизма – филиал Третьяковской галереи, радующей публику интересными проектами.
Так, до конца марта 2026 года здесь можно буквально «впасть в детство». В центре внимания выставки «Детство. Мечты» - мир идеального детства советского ребенка. Пожалуй, одним из самых необычных и «скрытых» для взгляда обычных прохожих, музеев является «бункер Сталин», спрятанный в самом центре города: под зданием Академии культуры и искусств, а ранее Куйбышевского областного комитета КПСС.
Гриф секретности с подземного бомбоубежища, сооруженного в тогдашнем Куйбышеве в 1942 году в качестве запасного места дислокации ставки Верховного Главнокомандующего СССР И. В. Сталина, был снят только в 1991 году.
Город Сызрань – это, пожалуй, один из немногих городов России, о котором знает вся страна, но мало кто в нем когда - то бывал. В городе с многовековой историей сохранилось много памятников архитектуры, включая единственный в Самарской области Кремль, построенный в 1683 году на холме, откуда хорошо просматривается место впадения Сызранки в Волгу.
В целом, в Сызрань стоит приехать с целью прогуляться по набережной и посмотреть на старые купеческие дома, которые расположены в центре, поэтому маршрут получается компактным - на 2-3 часа.
А вот одной из флагманских туристических локаций в городе с итальянским названием Тольятти, является Музей ОАО «Автоваз». Первый автомобиль ВАЗ-2101 — знаменитая «Копейка» сошла с конвейера завода в апреле 1970 года и именно с неё началась история самой массовой серии советских автомобилей, которые в народе принято называть просто «Жигулями».
Ну, и конечно, ни одно посещение Самарской области не обойдется без посещения Национального парка «Самарская Лука», площадью в 134 тыс. гектаров и села Ширяево, имеющего статус одного из самых красивых сел России.
Недалеко от Тольятти есть еще одна современная достопримечательность, ставшая своеобразной "фишкой" региона: необычный для российских пейзажей объект, - замок Гарибальди, выполненный в неоготическом стиле. Инициатором постройки является самарский предприниматель Олег Кузичкин, который назвал замок именем своего отца, Гарибальди Аркадьевича.
Примечательно, что в 2026 году в Самарской области впервые в России планируют ввести единый день открытия туристического сезона. Он придется на середину мая.
С такой инициативой выступил губернатор Вячеслав Федорищев, который отметил, что основными площадками праздника планируют сделать, опять же, Самару и Тольятти.
В программе - открытие обновлённых общественных пространств, запуск новых экскурсионных маршрутов и культурных программ.
/TOURBUS.RU
Фото автора
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|