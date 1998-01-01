Новости Самарская область: "Дача со слонами", бункер Сталина, музей "АвтоВАЗ" и замок Гарибальди Самара, Тольятти и Сызрань лидируют по количеству туристов в Самарской области

По данным Минтуризма региона, наибольший интерес для туристов в регионе представляют Самара, привлекающая гостей большим количеством музеев, театров, исторических зданий и памятников; Сызрань - где сохранился исторический кремль с церковью Рождества Христова — памятник архитектуры и истории и Тольятти - с его уникальной архитектурой советского модернизма, АвтоВАЗом и возможностями для активного отдыха на Жигулевском море, - сообщает наш специальный корреспондент. В целом, за январь–октябрь этого года рост туристического потока в Самарскую область составил 1,173 млн. человек и, к концу года общий объем турпотока прогнозируется на уровне 1,4 млн. человек. И если в 2020 г. регион посетило 722 тыс. туристов, то за пять лет поток вырос почти в два раза. В прогнозах - по итогу 2025 г. туристы должны принести региону 15,7 млрд. рублей. Самара - отличный вариант для поездки на новогодние выходные. Гостей ждут купеческие особняки, здания советского периода с интереснейшими историями, необычные музеи и, конечно, гастрономические удовольствия. Из новых туристических направлений, появившихся на карте Самары - дача Константина Головкина, датируемая 1908–1909-г., за которой прочно закрепилось народное название «Дача со слонами». Еще одно новое место - отреставрированное здание Фабрики-кухни, спроектированное Екатериной Максимовой еще в 1932 году. В настоящее время - это единственное в мире здание в форме серпа и молота, - настоящий шедевр конструктивизма – филиал Третьяковской галереи, радующей публику интересными проектами. Так, до конца марта 2026 года здесь можно буквально «впасть в детство». В центре внимания выставки «Детство. Мечты» - мир идеального детства советского ребенка. Пожалуй, одним из самых необычных и «скрытых» для взгляда обычных прохожих, музеев является «бункер Сталин», спрятанный в самом центре города: под зданием Академии культуры и искусств, а ранее Куйбышевского областного комитета КПСС. Гриф секретности с подземного бомбоубежища, сооруженного в тогдашнем Куйбышеве в 1942 году в качестве запасного места дислокации ставки Верховного Главнокомандующего СССР И. В. Сталина, был снят только в 1991 году. Город Сызрань – это, пожалуй, один из немногих городов России, о котором знает вся страна, но мало кто в нем когда - то бывал. В городе с многовековой историей сохранилось много памятников архитектуры, включая единственный в Самарской области Кремль, построенный в 1683 году на холме, откуда хорошо просматривается место впадения Сызранки в Волгу. В целом, в Сызрань стоит приехать с целью прогуляться по набережной и посмотреть на старые купеческие дома, которые расположены в центре, поэтому маршрут получается компактным - на 2-3 часа. А вот одной из флагманских туристических локаций в городе с итальянским названием Тольятти, является Музей ОАО «Автоваз». Первый автомобиль ВАЗ-2101 — знаменитая «Копейка» сошла с конвейера завода в апреле 1970 года и именно с неё началась история самой массовой серии советских автомобилей, которые в народе принято называть просто «Жигулями». Ну, и конечно, ни одно посещение Самарской области не обойдется без посещения Национального парка «Самарская Лука», площадью в 134 тыс. гектаров и села Ширяево, имеющего статус одного из самых красивых сел России. Недалеко от Тольятти есть еще одна современная достопримечательность, ставшая своеобразной "фишкой" региона: необычный для российских пейзажей объект, - замок Гарибальди, выполненный в неоготическом стиле. Инициатором постройки является самарский предприниматель Олег Кузичкин, который назвал замок именем своего отца, Гарибальди Аркадьевича. Примечательно, что в 2026 году в Самарской области впервые в России планируют ввести единый день открытия туристического сезона. Он придется на середину мая. С такой инициативой выступил губернатор Вячеслав Федорищев, который отметил, что основными площадками праздника планируют сделать, опять же, Самару и Тольятти. В программе - открытие обновлённых общественных пространств, запуск новых экскурсионных маршрутов и культурных программ. /TOURBUS.RU Фото автора



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка