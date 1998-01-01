Эксперты: Лидеры зарубежных новогодних направлений - Египет, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам

Также, по словам экспертов, существенный прирост продаж на новогодние каникулы - у Омана и Катара

Египет, Таиланд и ОАЭ стали самыми популярными выездными направлениями на новогодние каникулы, также заметен растущий спрос на путешествия во Вьетнам, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на опрошенные туркомпании.

"Среди самых популярных направлений на новогодние праздники за рубежом - Египет, ОАЭ, Таиланд, Турция Вьетнам, Россия, Мальдивы и Индия. Средняя продолжительность тура не изменилась и составляет 8 ночей.

Подавляющее большинство туристов в Египте, Турции и Эмиратах выбирают отели 5*, в Таиланде, Вьетнаме и Индии доминируют объекты 4*", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.



Эксперт отметила, что рост популярности Вьетнама и Индии был обусловлен запуском собственной полетной программы.

"Мы достигли ожидаемого результата по этим направлениям - на данный момент новогодние заезды проданы. Это стандартная ситуация для новогодних продаж, когда в середине декабря мест на востребованных направлениях не остается", - пояснила она.

"Цены на новогодние туры в Египет и Турцию подросли примерно на 5%, в первую очередь, из-за роста цен на авиаперевозку. ОАЭ, Мальдивы сохранили цены практически на уровне прошлого года. Сейчас средний чек на 1 человека в Египте составляет порядка 113 тыс. рублей, в ОАЭ - 135 тыс. рублей, в Турции и Вьетнаме - 14о тыс. рублей.

Самая высокая цена у Мальдив и Таиланда - 447 тыс. и 179 тыс. рублей соответственно", - пояснила Макаркова.

Аналогичный топ популярных направлений перечислили и в турагентствах.

"Традиционно первые пять направлений фактически без изменений – Таиланд, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Индия. Раньше часто бронировали премиальную Турцию, потому что эти отели предлагали хорошие скидки, а также закрытые бассейны, спа и сервис, но сейчас направление сильно подорожало и это отталкивает путешественников.

Первые три направления – это стандартный топ у наших туристов, поскольку Египет привлекает стоимостью турпутевок, а ОАЭ скидками, но эту страну обычно бронируют не на сам Новы год, а на каникулы с захватом рабочих дней после праздников", - пояснил руководитель турагентства "Фэнтэзи Лайн" Михаил Нестеров.

По словам эксперта, существенный прирост продаж, в том числе и на новогодние каникулы, у Омана и Катара.



Лидером продаж на новогодние праздники у турагентства "Реголит" стал Египет, за ним следуют ОАЭ, Турция, Россия, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Бали и Абхазия.

"Мы фиксируем существенный прирост бронирований Египта на новы год и снижение продаж на Кубу. Кроме того, в 2024 году в топ стран входила Шри-Ланка, а сейчас ее заменила Абхазия", - рассказала гендиректор турагентства Наталья Калиничева

По словам экспертов, несмотря на сдержанный рост цен российские туристы все равно стараются экономить на путешествиях, в основном за счет сокращения количества ежегодных турпоездок, а не бронирования более бюджетных объектов размещения.

По данным российского союза туриндустрии (РСТ), количество туристических поездок россиян за рубеж с 24 декабря 2024 года по 13 января 2025 года составило порядка 600 тыс., это на 10-15% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

/TOURBUS.RU