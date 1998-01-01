|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
17 декабря
Эксперты: Лидеры зарубежных новогодних направлений - Египет, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам
Также, по словам экспертов, существенный прирост продаж на новогодние каникулы - у Омана и Катара
Египет, Таиланд и ОАЭ стали самыми популярными выездными направлениями на новогодние каникулы, также заметен растущий спрос на путешествия во Вьетнам, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на опрошенные туркомпании.
"Среди самых популярных направлений на новогодние праздники за рубежом - Египет, ОАЭ, Таиланд, Турция Вьетнам, Россия, Мальдивы и Индия. Средняя продолжительность тура не изменилась и составляет 8 ночей.
Подавляющее большинство туристов в Египте, Турции и Эмиратах выбирают отели 5*, в Таиланде, Вьетнаме и Индии доминируют объекты 4*", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
"Цены на новогодние туры в Египет и Турцию подросли примерно на 5%, в первую очередь, из-за роста цен на авиаперевозку. ОАЭ, Мальдивы сохранили цены практически на уровне прошлого года. Сейчас средний чек на 1 человека в Египте составляет порядка 113 тыс. рублей, в ОАЭ - 135 тыс. рублей, в Турции и Вьетнаме - 14о тыс. рублей.
Самая высокая цена у Мальдив и Таиланда - 447 тыс. и 179 тыс. рублей соответственно", - пояснила Макаркова.
Аналогичный топ популярных направлений перечислили и в турагентствах.
Первые три направления – это стандартный топ у наших туристов, поскольку Египет привлекает стоимостью турпутевок, а ОАЭ скидками, но эту страну обычно бронируют не на сам Новы год, а на каникулы с захватом рабочих дней после праздников", - пояснил руководитель турагентства "Фэнтэзи Лайн" Михаил Нестеров.
По словам экспертов, несмотря на сдержанный рост цен российские туристы все равно стараются экономить на путешествиях, в основном за счет сокращения количества ежегодных турпоездок, а не бронирования более бюджетных объектов размещения.
По данным российского союза туриндустрии (РСТ), количество туристических поездок россиян за рубеж с 24 декабря 2024 года по 13 января 2025 года составило порядка 600 тыс., это на 10-15% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|