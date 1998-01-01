Новости Эксперты: Принятый закон защитит туроператорский бизнеса от «серого рынка» Професссионалы туризма обсуждают принятый вчера Госдумой закон, изменяющий понятие турпродукта

Как мы сообщали вчера, Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, изменяющий понятие турпродукта. Как сообщает пресс-служба РСТ, в Российском союзе туриндустрии считают эту меру очень важной для туротрасли, так как она формирует нормативную основу для защиты легального туроператорского бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны серого рынка, повышает защищенность туристов, предоставляет доступ туроператорам по внутреннему и въездному туризму к действующим мерам поддержки. По словам президента РСТ Ильи Уманского, изменение определения турпродукта – необходимый шаг для развития внутреннего и въездного туризма. «В последние годы внутренний и въездной туризм стали безусловным приоритетом государственной политики. Это отражено и в стратегических документах, и в поручениях президента, и в реальных мерах поддержки отрасли. Но для устойчивого развития необходимы системные изменения в регулировании, учитывающие специфику современной туриндустрии. Одним из таких ключевых изменений является корректировка определения туристского продукта», – сказал он. Как заметил глава отраслевого союза, туроператоры – основа развития внутреннего туризма. Для многих регионов нашей страны с ее огромной территорией, разнообразными природными зонами и крайне неоднородной инфраструктурой организация турпоездок просто невозможна без участия профессионалов турбизнеса. Они берут на себя не только формирование маршрута, но и построение логистики, сервисов, отвечают за безопасность туриста. Как пояснил президент РСТ, действующее определение турпродукта формировалось в начале 2000-х годов, когда приоритетом был выездной туризм и регулирование строилось исходя из логики зарубежных поездок, где ключевым элементом выступала перевозка туриста от места жительства к месту отдыха. «Но сегодня структура рынка принципиально иная. Внутренний и въездной туризм требуют иной модели регулирования. Именно поэтому мы начинаем реформу с базового понятия турпродукта, которое влияет на статус участника рынка, меры поддержки и экономику отрасли в целом. К слову, в Европе этот подход был пересмотрен раньше: еще в 2015 году была принята директива, в которой внутренний турпродукт определяется как основная услуга размещения с дополнительными услугами, а не через жесткую «выездную» модель», – заметил Уманский. По словам президента РСТ, благодаря новому определению турпродукта многие региональные туроператоры смогут теперь пользоваться господдержкой: «Два года назад туроператоры по внутреннему и въездному туризму получили долгожданную меру поддержки – освобождение от НДС, аналогичное гостиничному бизнесу. Но сотни региональных туроператоров, создающих сложные маршруты и новые предложения, остались за рамками поддержки. Туристы приезжают к ним самостоятельно и формально такие туры не признаются турпродуктом, несмотря на сложную программу, активный вид отдыха и высокий уровень ответственности». Член правления РСТ, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что туроператоры давно ждут принятия этого закона. «Изменение в части внутреннего турпродукта позволит приблизить юридические нормы к сложившейся практике внутреннего туризма, выведет из тени множество компаний, де-факто оказывающих туроператорские услуги, повысит защищенность туристов, позволит туроператорам воспользоваться мерами господдержки», – отметил он. «Новое понятия турпродукта значительно расширит число участников рынка, входящих в регулируемую сферу туроператорской деятельности. Однако для изменения правоприменительной практики требуется не менее года, надо дождаться вступления закона в силу 1 марта 2026 года», – подчеркивает вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. /TOURBUS.RU

