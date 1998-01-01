|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
16 декабря
Георгий Мохов: «Новое понятие турпродукта значительно расширит число участников рынка, входящих в регулируемую сферу туроператорской деятельности»
Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении важный закон, уточняющий понятие турпродукта и устанавливающий особенности его формирования
Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма.
"Целью законопроекта является совершенствование нормативного правового регулирования понятия "туристский продукт" с учетом современных тенденций развития туризма и правоприменительной практики.
Для реализации заявленной законопроектом цели предлагается: расширить понятие "туристский продукт", включив в него комплекс предоставляемых туристских услуг, не ограничиваясь только услугами по перевозке и размещению, оказываемыми по договору о реализации туристского продукта; дополнить Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" новой статьей 91, предусматривающей не только общие условия формирования, продвижения и реализации туристского продукта, но и его особенности при формировании", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Фактически льгота оказалась доступной в основном крупным игрокам, работающим с массовыми продуктами на основе чартерной перевозки, преимущественно на популярных курортах.
А сотни региональных туроператоров, создающих сложные маршруты и новые предложения, остались за рамками поддержки. Туристы приезжают к ним самостоятельно и формально такие туры не признаются турпродуктом, несмотря на сложную программу, активный вид отдыха и высокий уровень ответственности", - рассказал он.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|