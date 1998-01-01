Георгий Мохов: «Новое понятие турпродукта значительно расширит число участников рынка, входящих в регулируемую сферу туроператорской деятельности»

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма.

"Целью законопроекта является совершенствование нормативного правового регулирования понятия "туристский продукт" с учетом современных тенденций развития туризма и правоприменительной практики.

Для реализации заявленной законопроектом цели предлагается: расширить понятие "туристский продукт", включив в него комплекс предоставляемых туристских услуг, не ограничиваясь только услугами по перевозке и размещению, оказываемыми по договору о реализации туристского продукта; дополнить Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" новой статьей 91, предусматривающей не только общие условия формирования, продвижения и реализации туристского продукта, но и его особенности при формировании", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



При формировании турпродукта в сфере внутреннего и въездного туризма в состав могут быть включены дополнительные услуги, такие как перевозка туриста, услуги экскурсовода (гида), в том числе оказываемые экскурсоводами (гидами), услуги гида-переводчика, в том числе оказываемые гидами-переводчиками, содействие оформлению визовых документов, предоставление услуг питания.

Для выездного туризма турпродуктом по-прежнему будет считаться комплекс услуг, включающий в себя перевозку и размещение.



Как отметили в Российском союзе туриндустрии, нововведение формирует нормативную основу для защиты легального туроператорского бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны серого рынка, повышает защищенность туристов, предоставляет доступ туроператорам по внутреннему и въездному туризму к действующим мерам поддержки.



Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. При этом требование закона о передаче сведений в информационную систему электронных путевок для внутреннего и въездного туризма не будет применяться до 1 сентября 2026 года.



По словам президента объединения Ильи Уманского, благодаря новому определению турпродукта многие региональные туроператоры смогут теперь пользоваться господдержкой.

"Два года назад туроператоры по внутреннему и въездному туризму получили долгожданную меру поддержки - освобождение от НДС, аналогичное гостиничному бизнесу. Однако на практике воспользоваться этой льготой смогло очень ограниченное число компаний. Причина - устаревшее определение турпродукта, не учитывающее специфику современного рынка.

Фактически льгота оказалась доступной в основном крупным игрокам, работающим с массовыми продуктами на основе чартерной перевозки, преимущественно на популярных курортах.

А сотни региональных туроператоров, создающих сложные маршруты и новые предложения, остались за рамками поддержки. Туристы приезжают к ним самостоятельно и формально такие туры не признаются турпродуктом, несмотря на сложную программу, активный вид отдыха и высокий уровень ответственности", - рассказал он.



Эксперт добавил, что еще более сложная ситуация сложилась во въездном туризме.

"Прибытие иностранных туристов в Россию обеспечивают отправляющие компании в разных странах, соответственно российские принимающие компании не могут считаться туроператорами, если придерживаться действующего определения турпродукта", - пояснил г-н Уманский.



Как отметил вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов, новое понятие турпродукта значительно расширит число участников рынка, входящих в регулируемую сферу туроператорской деятельности.

