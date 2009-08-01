Новости

Сегодня Госдума проводит основное чтение Закона о доступном туризме

Новый закон должен сделать отдых в России по-настоящему доступным для людей с инвалидностью

Государственная Дума РФ планирует рассмотреть во втором, основном чтении важный социальный законопроект. Он направлен на то, чтобы сделать поездки и отдых в России по-настоящему доступными для людей с инвалидностью, - сообщает сегодня АТОР.

Изначальная идея закона, внесенная группой депутатов, была поддержана, но существенно доработана профильными комитетами. Ко второму чтению документ стал значительно конкретнее и обрел «рабочие» механизмы.

Первый вариант законопроекта в основном декларировал принцип: объекты туризма должны быть доступны для инвалидов.

Он вносил общие поправки в закон о социальной защите, распространяя на туробъекты (гостиницы, музеи, турбазы) уже существующие общие требования к доступности среды.

Однако как именно обеспечивать эту доступность и кто будет за этим следить, оставалось неясным.

Теперь декларация превратилась в работающий правовой инструмент. Ключевые нововведения:

Не просто право, а обязательное условие для бизнеса. Теперь для того, чтобы отель или туркомплекс получил официальную «звездность» (категорию), он обязан будет соответствовать стандартам доступности для инвалидов. Это станет таким же обязательным критерием, как безопасность или минимальный набор услуг.

Появится четкий свод правил. Законопроект предполагает, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Минэкономразвития) в течение следующих месяцев разработает и утвердит конкретные технические требования.

В них пропишут, какие именно условия нужно создать: ширина коридоров, оборудование номеров, пандусы, тактильные указатели, помощь персонала и т.д.

Вводятся реальный контроль и санкции. Соблюдение новых норм будет проверяться не только общими контролерами по доступной среде, но и инспекторами в сфере туризма в рамках их плановых проверок. Если объект не соответствует требованиям, его могут лишить категории («звезд»), что напрямую ударит по репутации и доходам.

Также установлен реалистичный срок введения закона и «переходный период». Закон, если его примут, вступит в силу 1 сентября 2026 года (ранее планировалось на год раньше). Требования в полной мере будут касаться в первую очередь новых объектов и тех, которые пройдут капитальный ремонт или реконструкцию после этой даты. Это даст бизнесу время на адаптацию.

Под новые строгие правила не попадут гостевые дома, участвующие в специальном эксперименте. Это сделано, чтобы не создавать избыточную нагрузку на малый бизнес в сфере сельского и экотуризма.

Цель закона – системно решить проблему, с которой сталкиваются миллионы россиян с инвалидностью и их семьи. Сегодня даже при желании организовать путешествие часто невозможно из-за физических барьеров.

Новые правила призваны создать понятные «правила игры» для турбизнеса и гарантировать гражданам конституционное право на отдых.

Итоговое голосование по законопроекту во втором чтении запланировано на завтра, 16 декабря. Если депутаты его поддержат, документ будет направлен на финальное, третье чтение.

Принятие законопроекта запланировано на 11 февраля 2026 года.

/TOURBUS.RU