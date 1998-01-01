|
16 декабря
Эксперты: Продажи организованных новогодних туров в Великий Устюг снизились на 40%
Среди причин — повышение цен и критический рост турпотока в «Усадьбу Деда Мороза»
Продажи организованных туров в Великий Устюг к Деду Морозу в период зимних каникул в этом году снизились на 40%. Эксперты Российского союза туриндустриио объясняют это, во-первых, повышением цен, а во-вторых ростом турпотока до критического для возможностей усадьбы объема, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
«Наблюдаем спад около 40% к показателям прошлого года. Раньше в декабре уже ничего нельзя было купить в Вотчине Деда Мороза, а сейчас впервые в конце года есть и билеты, и номера в гостиницах. Наиболее вероятная причина, на мой взгляд, в том, что туры туда стали слишком дорогими.
У нас самый дешевый тур стоит 95 тыс. рублей на двоих вместе с билетами на поезд.
Причем в этом году подорожание было умеренным − 8-10%, просто цена достигла такого уровня, что родители предпочитают сводить ребенка в те же празднично украшенные московские парки, где тоже можно встретить Деда Мороза, а на сэкономленные деньги купить ему, к примеру, смартфон», – считает генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Еще одной причиной он назвал ограниченный ресурс с точки зрения турпотока в Вотчину: дальнейший прирост объемов ухудшит сервис и восприятие усадьбы туристами.
«Нужно кардинальное улучшение этой сказочной среды, потому что сейчас там туристы ходят толпами, невозможно нормально зайти и выйти с объектов показа, пообедать. И приходится стоять в очереди к Деду Морозу», – подчеркнул г-н Ромашкин.
В компании «Алеан» также сообщили о снижении спроса на экскурсионные туры в Великий Устюг на каникулы на 7% год к году, что связано с подорожанием программ.
«Относительно прошлого года стоимость экскурсионных туров выросла на 15%, негативно на показателях сказывается и дефицит железнодорожной перевозки.
Уже сейчас на январские каникулы практически не осталось мест в поездах, а места в экскурсионных заездах с проживанием в гостиницах города пока есть. Ожидаем, что на фоне логистических сложностей ежегодно будет прирастать число автотуристов», – пояснила коммерческий директор Оксана Булах.
При этом спрос на поездки в декабре вырос на 14% относительно прошлого года. Хотя даты каникул остаются самым популярным временем для путешествия к Деду Морозу, часть туристов переориентируется на предновогодние экскурсионные программы, потому что они дешевле праздничных.
Так, трехдневный экскурсионный тур на одного в декабре обойдется от 15,5 тыс. рублей, а в первой половине января – от 34,2 тыс.
По словам руководителя направления туризма компании «РЖД-тур» Ксении Наумовой, железнодорожные туры в Великий Устюг продаются с приростом 25% к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее популярные даты заездов – новогодние и каникулярные.
/TOURBUS.RU
Фото: АО "Дед Мороз"
