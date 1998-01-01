Новости

На курорте Завидово в Тверской области открылся первый апарт-отель

Апарт-отель под брендом «Бревис» рассчитан на 440 номеров и подходит как для длительного проживания, так и для короткого отдыха на выходные

Апарт-отель на 440 номеров открылся на курорте Завидово в Тверской области, он будет работать под брендом "Бревис", сообщает пресс-служба УК "Васта Отель Менеджмент".

"Основную часть номерного фонда составят наиболее востребованные категории: однокомнатные апартаменты, двухкомнатные 60 кв. м, рассчитанные на пять человек. Также в апарт-отеле предусмотрены студии площадью 29 кв. м и трехкомнатные резиденции в 85 кв. м вместимостью до семи гостей", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, рынок апарт-отелей в России активно растет, за последние три года его объем вырос в два раза, но при этом он развивается географически неравномерно.

"Этот сегмент в основном сконцентрирован в Санкт-Петербурге, на побережье Краснодарского края и Крыма.

В силу новых трендов размещение в апарт-отелях становится популярнее, особенно среди поколения "зумеров" и индивидуальных путешественников", - рассказал генеральный директор УК "Васта Отель Менеджмент" (входит в группу компаний "Васта") Евгений Макаров.



Апартаменты оборудованы всей необходимой техникой, являются pet-friendly и подходят, как для длительного проживания, так и для короткого отдыха на выходные. На территории отеля доступен сервис доставки еды из близлежащих ресторанов отелей.

«Зумеры больше, чем основное «ядро» аудитории туроператоров, склонны к поездкам с остановками в апартаментах... Тем не менее, среди отелей они преимущественно выбирают комфортные варианты. По нашей практике, их интересуют разного рода отели с «фишками»: отели в красивых природных и исторических локациях, с видами, хорошей инфраструктурой, интересным питанием», – отмечал ранее Владимир Рубцов, генеральный директор Fun&Sun.

Апартаменты привлекают и семейную аудиторию, отмечает коммерческий директор туроператора АЛЕАН Оксана Булах.

“Туристы выбирают апартаменты по нескольким причинам. Во-первых, экономия до 20% по сравнению с отелями аналогичного уровня. Пересмотр бюджета поездки позволяет сэкономить на размещении в пользу трат на впечатления в регионе отдыха.

Во-вторых, удобное размещение: больших номеров, в частности, номеров-коннект зачастую не хватает в классических отелях.

В-третьих, наличие мини-кухни: возможность готовить самостоятельно важна для путешественников с детьми и тех, кто придерживается диеты», – говорит г-жа Булах, которую цитирует АТОР.



Напоминаем, что Завидово – всесезонный туристско-рекреационный кластер в Тверской области с общим номерным фондом 1660 номеров и развитой туристической инфраструктурой, которая включает пляжи, природный парк "Ямской лес", 2 яхт -клуба, гольф-клуб, горнолыжный склон и другие объекты. Ожидается, что в 2026 году турпоток на курорт вырастет до 1 млн ежегодно.

/TOURBUS.RU

Фото: УК "Васта Отель Менеджмент".