16 декабря
На курорте Завидово в Тверской области открылся первый апарт-отель
Апарт-отель под брендом «Бревис» рассчитан на 440 номеров и подходит как для длительного проживания, так и для короткого отдыха на выходные
Апарт-отель на 440 номеров открылся на курорте Завидово в Тверской области, он будет работать под брендом "Бревис", сообщает пресс-служба УК "Васта Отель Менеджмент".
"Основную часть номерного фонда составят наиболее востребованные категории: однокомнатные апартаменты, двухкомнатные 60 кв. м, рассчитанные на пять человек. Также в апарт-отеле предусмотрены студии площадью 29 кв. м и трехкомнатные резиденции в 85 кв. м вместимостью до семи гостей", - говорится в сообщении.
В силу новых трендов размещение в апарт-отелях становится популярнее, особенно среди поколения "зумеров" и индивидуальных путешественников", - рассказал генеральный директор УК "Васта Отель Менеджмент" (входит в группу компаний "Васта") Евгений Макаров.
«Зумеры больше, чем основное «ядро» аудитории туроператоров, склонны к поездкам с остановками в апартаментах... Тем не менее, среди отелей они преимущественно выбирают комфортные варианты. По нашей практике, их интересуют разного рода отели с «фишками»: отели в красивых природных и исторических локациях, с видами, хорошей инфраструктурой, интересным питанием», – отмечал ранее Владимир Рубцов, генеральный директор Fun&Sun.
Апартаменты привлекают и семейную аудиторию, отмечает коммерческий директор туроператора АЛЕАН Оксана Булах.
“Туристы выбирают апартаменты по нескольким причинам. Во-первых, экономия до 20% по сравнению с отелями аналогичного уровня. Пересмотр бюджета поездки позволяет сэкономить на размещении в пользу трат на впечатления в регионе отдыха.
Во-вторых, удобное размещение: больших номеров, в частности, номеров-коннект зачастую не хватает в классических отелях.
В-третьих, наличие мини-кухни: возможность готовить самостоятельно важна для путешественников с детьми и тех, кто придерживается диеты», – говорит г-жа Булах, которую цитирует АТОР.
Фото: УК "Васта Отель Менеджмент".
