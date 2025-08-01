|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
16 декабря
Туризм: Происшествия
Рязанский лже-турагент осуждена на восемь лет лишения свободы/ Обнаружена группа туристов, пропавшая в Пермском крае/ Мэрия Сочи: Ограничений для туристов из-за угрозы атак БПЛА не будет
Рязанский лже-турагент осуждена на восемь лет лишения свободы
Октябрьский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор 44-летней местной жительнице, которая обманывала клиентов, обратившихся к ней за организацией поездок и покупкой билетов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник в своем телеграмм-канале.
"Установлено, что с мая 2023 по июнь 2024 года осужденная, используя свой опыт работы в сфере туризма, обманывала граждан, обращавшихся к ней за организацией поездок и покупкой билетов", - отмечает пресс-служба.
Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.
Обнаружена группа туристов, пропавшая в Пермском крае
Группа из 13 туристов, пропавшая у горы Ослянка на севере Пермского края, обнаружена в 5 километрах от турбазы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что туристы находятся в удовлетворительном состоянии.
Предварительно установлено, что у членов группы сломался транспорт, а также закончилось топливо, в связи с чем они организовали привал и ждали помощи.
13 декабря незарегистрированная группа из 15 туристов выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка. В этот же день двое туристов, которые первыми спустились с горы, вернулись в поселок. Остальные в точке сбора в п. Средняя Усьва не появились. Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения тургруппы. К поискам были привлечены 22 специалиста и 10 единиц техники, более 20 добровольцев на снегоходах.
Туроператоры не предлагают экскурсии на гору Ослянка в Пермском крае, где пропала группа туристов, в основном туда отправляются местные и самостоятельные путешественники, сообщили ранее в Российском союзе туриндустрии.
Ограничений для туристов в Сочи из-за угрозы атак БПЛА не будет
В Сочи созданы беспрецедентные меры безопасности как для туристов, так и для жителей курорта, сообщил мэр города Андрей Прошунин в пятницу.
"Никаких ограничений власти не планировали вводить", - сказал градоначальник журналистам на пресс-конференции.
Он пояснил, что если будут угрозы, возможны эвакуации с пляжей.
"У нас был такой прецедент летом, когда была объявлена атака днем, а люди находились на территории пляжей. Тогда четко отработали, людей всех вывели в укрытие. А вообще в целом вам хочу сказать, что у нас отработан четкий алгоритм действий сейчас", - подчеркнул г-н Прошунин.
По его словам, на курорте созданы все условия для безопасности.
"Мы провели большую работу разъяснительную работу с нашими жителям о том, что если такая угроза есть, в первую очередь, конечно, надо обезопасить себя, свою семью, детей, стариков. Люди начали наконец-то заниматься своими подвалами, расчищать их, убирать, чтобы во время угрозы быстро укрыться.
Я хочу сказать, что город на сегодня безопасен. Поэтому можете смело приезжать", - отметил мэр Сочи.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|