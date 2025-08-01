Новости

Туризм: Происшествия

Рязанский лже-турагент осуждена на восемь лет лишения свободы

Октябрьский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор 44-летней местной жительнице, которая обманывала клиентов, обратившихся к ней за организацией поездок и покупкой билетов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник в своем телеграмм-канале.

"Установлено, что с мая 2023 по июнь 2024 года осужденная, используя свой опыт работы в сфере туризма, обманывала граждан, обращавшихся к ней за организацией поездок и покупкой билетов", - отмечает пресс-служба.



Полученные от клиентов деньги за турпутевки женщина присваивала. В общей сложности было обмануто 7 клиентов, сумма похищенного составила более 900 тыс. рублей.

В отношении обвиняемой были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ и 6 эпизодов ч. 2 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере и с причинением значительного ущерба гражданам).

Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.

Обнаружена группа туристов, пропавшая в Пермском крае

Группа из 13 туристов, пропавшая у горы Ослянка на севере Пермского края, обнаружена в 5 километрах от турбазы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что туристы находятся в удовлетворительном состоянии.

Предварительно установлено, что у членов группы сломался транспорт, а также закончилось топливо, в связи с чем они организовали привал и ждали помощи.

13 декабря незарегистрированная группа из 15 туристов выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка. В этот же день двое туристов, которые первыми спустились с горы, вернулись в поселок. Остальные в точке сбора в п. Средняя Усьва не появились. Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения тургруппы. К поискам были привлечены 22 специалиста и 10 единиц техники, более 20 добровольцев на снегоходах.

Туроператоры не предлагают экскурсии на гору Ослянка в Пермском крае, где пропала группа туристов, в основном туда отправляются местные и самостоятельные путешественники, сообщили ранее в Российском союзе туриндустрии.

Ограничений для туристов в Сочи из-за угрозы атак БПЛА не будет

В Сочи созданы беспрецедентные меры безопасности как для туристов, так и для жителей курорта, сообщил мэр города Андрей Прошунин в пятницу.

"Никаких ограничений власти не планировали вводить", - сказал градоначальник журналистам на пресс-конференции.

Он пояснил, что если будут угрозы, возможны эвакуации с пляжей.

"У нас был такой прецедент летом, когда была объявлена атака днем, а люди находились на территории пляжей. Тогда четко отработали, людей всех вывели в укрытие. А вообще в целом вам хочу сказать, что у нас отработан четкий алгоритм действий сейчас", - подчеркнул г-н Прошунин.

По его словам, на курорте созданы все условия для безопасности.

"Мы провели большую работу разъяснительную работу с нашими жителям о том, что если такая угроза есть, в первую очередь, конечно, надо обезопасить себя, свою семью, детей, стариков. Люди начали наконец-то заниматься своими подвалами, расчищать их, убирать, чтобы во время угрозы быстро укрыться.

Я хочу сказать, что город на сегодня безопасен. Поэтому можете смело приезжать", - отметил мэр Сочи.

/TOURBUS.RU