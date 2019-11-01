Главная
Новости
15 декабря
Кипр открывает визовые центры в восьми российских городах

Гражданам России для оформления визы на Кипр теперь нужно сдавать биометрические данные


Picture background

 

Посольство Кипра открыло визовые центры в восьми российских городах, все процессы по оформлению виз возьмет на себя оператор BLS International.

"Посольство Республики Кипр в Москве и Генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре уведомляют о том, что с 15 декабря 2025 года начинается сотрудничество с компанией BLS International по подаче визовых заявлений.

С этой даты заявители могут подавать визовые заявления в специально отведенных визовых центрах", - говорится в документе, опубликованном на сайте посольства республики в Москве.

Как отметили в дипмиссии, визовые центры Кипра открываются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске.

Сервисный сбор за подачу заявления составляет 1,5 евро без учета НДС. Визовый сбор при оформлении категории C составит 45 евро для детей от 6  до 11 лет, и 90 евро для тех, кому 12 лет и больше. Предварительно записываться для подачи заявления не нужно.

 

Гражданам России для оформления визы на Кипр теперь нужно сдавать биометрические данные, подача документов дистанционно невозможна, сообщила ранее в октябре Ассоциация туроператоров России.

Как отметили в ассоциации, введение требований о сдаче обязательной биометрии для получения кипрской визы связано с запуском в октябре системы EES в Евросоюзе и процессом вступления Кипра в Шенгенскую зону.

 

Напомним, что с 12 октября в ЕС введена новая Система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), которая будет автоматически регистрировать каждого гражданина страны, не входящей в Евросоюз, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, фиксируя точное время и место въезда или выезда.

При первом пересечении границы ЕС граждане будут обязаны предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица.

 

Кипр готовится к вхождению в Шенгенскую зону, что потребует от властей страны как усиления контроля за въездом иностранных граждан, так и приведения процедуры выдачи виз в соответствие с общими шенгенскими требованиями.


По данным официальной статистики, за первые 8 месяцев 2025 года на Кипре зарегистрировали 40,2 тыс. прибытий из России. Это на 31,8% больше, чем за тот же период 2024 года.

/TURBUS.RU


