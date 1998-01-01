|
15 декабря
Дмитрий Вахруков: Основные проблемы въездного туризма — визы, платежи и продвижение турпродукта
Замминистра экономического развития РФ выступил на пленарном заседании «Новая архитектура въездного туризма в России»
Иностранные туристы оформили 1,2 млн электронных виз в Россию с момента запуска этого механизма 1 августа 2023 года, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Для развития въездного туризма есть три основных точки, в которые необходимо направлять усилия. Первая, и она, наверное, самая сложная, это глобальное понятие инфраструктуры – авиарейсы, пункты пропуска, дороги, поезда и так далее.
В этом же пункте визовая инфраструктура, которая позволяет иностранцам быстро, безбарьерно приехать в Россию. Это электронная виза и групповые безвизовые поездки. Порядка 1,2 млн туристов приехали с момента перезапуска электронной визы", - заявил он в пятницу на пленарном заседании "Новая архитектура въездного туризма в России в рамках программы "Открой твою Россию", - сообщает «Интерфакс».
По словам замминистра, для развития въездного туризма также необходимо проработать платежные механизмы.
"Есть реализованное решение, которое благодаря нашим крупным кредитным организациям сегодня работает во многих странах. Мы рассчитываем, что неудобство, с которым сталкиваются иностранцы в России, будет преодолено за следующий год", - сказал он.
Кроме того, г-н Вахруков обратил внимание на третий важный пункт – формирование туристических продуктов.
"Давайте будем откровенными, здесь мы находится еще в самом начале пути. И не с точки зрения того, что у нас мало хорошего контента или красивых мест, а с точки зрения готового продукта.
Отсутствует и инфраструктура продвижения и продаж за рубежом. По сути, мы сегодня не имеем в своей «суверенной сетке» продаж за рубежом. Это то, над чем нам нужно будет усиленно работать после формирования турпродукта", - заключил замминистра.
Ожидается, что по итогам 2025 года Россию посетят порядка 5 млн иностранных туристов, - речь идет о путешественниках, которые останавливаются в гостиницах, сообщил ранее «Интерфаксу» Дмитрий Вахруков.
По данным Погранслужбы ФСБ РФ, иностранные туристы совершили более 1,28 млн туристических поездок в Россию за 9 месяцев 2025 года. Лидером турпотока стал Китай.
Как отметил г-н Вахруков, "показатели турпотока могут разниться от ведомства к ведомству, это связано с разной методологией подсчета".
