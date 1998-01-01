Новости

Дмитрий Вахруков: Основные проблемы въездного туризма — визы, платежи и продвижение турпродукта

Замминистра экономического развития РФ выступил на пленарном заседании «Новая архитектура въездного туризма в России»

Иностранные туристы оформили 1,2 млн электронных виз в Россию с момента запуска этого механизма 1 августа 2023 года, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Для развития въездного туризма есть три основных точки, в которые необходимо направлять усилия. Первая, и она, наверное, самая сложная, это глобальное понятие инфраструктуры – авиарейсы, пункты пропуска, дороги, поезда и так далее.

В этом же пункте визовая инфраструктура, которая позволяет иностранцам быстро, безбарьерно приехать в Россию. Это электронная виза и групповые безвизовые поездки. Порядка 1,2 млн туристов приехали с момента перезапуска электронной визы", - заявил он в пятницу на пленарном заседании "Новая архитектура въездного туризма в России в рамках программы "Открой твою Россию", - сообщает «Интерфакс».



Как отметил г-н Вахруков, в России поэтапно идет работа по отмене виз со многими странами.

"Из последнего – Саудовская Аравия. Соглашение подписано, но в силу пока еще не вступило, осталось пару месяцев и тоже заработает", - подчеркнул г-н Вахруков.

По словам замминистра, для развития въездного туризма также необходимо проработать платежные механизмы.

"Есть реализованное решение, которое благодаря нашим крупным кредитным организациям сегодня работает во многих странах. Мы рассчитываем, что неудобство, с которым сталкиваются иностранцы в России, будет преодолено за следующий год", - сказал он.

Кроме того, г-н Вахруков обратил внимание на третий важный пункт – формирование туристических продуктов.

"Давайте будем откровенными, здесь мы находится еще в самом начале пути. И не с точки зрения того, что у нас мало хорошего контента или красивых мест, а с точки зрения готового продукта.

Отсутствует и инфраструктура продвижения и продаж за рубежом. По сути, мы сегодня не имеем в своей «суверенной сетке» продаж за рубежом. Это то, над чем нам нужно будет усиленно работать после формирования турпродукта", - заключил замминистра.

Ожидается, что по итогам 2025 года Россию посетят порядка 5 млн иностранных туристов, - речь идет о путешественниках, которые останавливаются в гостиницах, сообщил ранее «Интерфаксу» Дмитрий Вахруков.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, иностранные туристы совершили более 1,28 млн туристических поездок в Россию за 9 месяцев 2025 года. Лидером турпотока стал Китай.

Как отметил г-н Вахруков, "показатели турпотока могут разниться от ведомства к ведомству, это связано с разной методологией подсчета".

