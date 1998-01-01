Travelline: Бронирование на Новый год дорогих отелей выросло на 24%, цена — лишь на 4%

Сервис бронирования проанализировал новогодние цены в отечественных отелях 4-5*

Новогодние цены в российских отелях 4-5* сильно разнятся в зависимости от региона – от 16 тыс. рублей в Мурманской или Самарской области до 80 тыс. рублей в Республике Алтай.

По данным сервиса для отелей Travelline, объем бронирований гостиниц такого уровня на эти новогодние каникулы на 24% выше, чем год назад. При этом средняя цена выросла в среднем всего на 4,2%, что вдвое ниже темпов подорожания отелей 2-3*, - сообщает пресс-служба РСТ.

Сильно выше рынка в целом востребованы объекты размещения 4-5* в Забайкальском крае (+300%), в Камчатском крае 9+235%), Оренбургской области (+120%), Астраханской области (+114%), Амурской области (+86%), Калужской, Рязанской, Свердловской областях (по +50%). Довольно высокий показатель спроса на 4-5* в Москве и Краснодарском крае – здесь новогодних бронирований на 30% больше прошлогоднего.

Цены на обоих направлениях на такое размещение подросли лишь слегка – на 0,1% в Москве, и на 1,9% в Краснодарском крае, составляя 13,8 тыс. рублей и 24,5 тыс. рублей за номер соответственно.

Интересно, что в московских отелях 45% бронирований на предстоящие праздники сделали жители самой столицы и области. На втором месте Санкт-Петербург (9,8%), затем идут Нижегородская, Свердловская области, Татарстан, Краснодарский край.

В Санкт-Петербурге стоимость отелей 4-5* на каникулы подросла на 11% – до 14,6 тыс. рублей за номер. По статистике Travelline, почти 50% бронирований – от жителей Москвы и Московской области, еще примерно 18% – сами питерцы, далее следуют туристы из Свердловской, Нижегородской областей, Татарстана, Карелии, Краснодарского края. То есть туристические аудитории обеих столиц практически идентичны.

В рамках средних показателей остался рост стоимости отелей 4-5* в Крыму – на 3,8%, до 20,5 тыс. за номер.

При этом спрос на проведение новогодних каникул в таких гостиницах полуострова вырос на 24% по сравнению с прошлым годом.

Некоторые регионы подняли планку на качественное новогоднее размещение гораздо более ощутимо: Марий Эл на 48%, Мурманская область на 28%, Чечня на 32%, Ленинградская область на 30%, Адыгея на 37%, Севастополь на 42%.

Заметным ростом гостиничных тарифов отмечен и Алтайский край (+62%). Правда, средняя стоимость размещения в отелях 4-5* здесь более чем вдвое ниже, чем у соседей – 32 тыс. рублей за номер.

Однако рекордсмен по повышению цен на качественные отели в эти новогодние праздники – Тыва с ростом 118% и средней ценой 28,2 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU