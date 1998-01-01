Новости В Рязани началась праздничная программа «Новогодней столицы» «Авито Путешествия» рассказали о фестивальной программе и спросе на размещение в Новогодней столице России

В 2025 году Рязань отметила 930-летие и завершает год в статусе «Новогодней столицы России» с масштабной программой. Так, 13 декабря на пешеходном Лыбедском бульваре недалеко от Рязанского Кремля на площади почти 20 гектаров открылся фестиваль, поделенный на тематические зоны, и начал принимать гостей Терем Деда Мороза. «Турпоток в Рязанскую область растёт. В прошлом году нас посетили более 1 млн 570 тысяч человек, а по итогам 2025 года ожидаем не менее 2 млн туристов. Мы продолжаем развивать туристическую инфраструктуру. В Рязанской области уже около 160 гостиниц и более 800 ресторанов и кафе. Пройдёт почти тысяча праздничных мероприятий, включая “Гонку чемпионов” на биатлонном комплексе “Алмаз”» – рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков. По данным сервиса «Авито Путешествия, на зимние каникулы в городе забронировали на 70% больше посуточных квартир, чем в прошлом году. Для сравнения, в целом по России рост туристической активности составил 16%. Наибольшим спросом у туристов в городе пользуются однокомнатные (60% от всех бронирований) и двухкомнатные квартиры (20%). Студии и «трешки» снимают реже: их доли — 7% и 5% соответственно. Средняя стоимость аренды посуточной аренды на каникулах составила 6400 руб. в сутки Многие планируют остановиться на новогодние праздники за городом: количество бронирований посуточных домов и коттеджей на эти даты в Рязанской области выросло на 120% за год, в то время как в целом по России — на 53%. Загородный объект на каникулах можно снять в среднем за 16 400 рублей за ночь. Увеличился и интерес к глэмпингам: в области отметили на 89% больше бронирований, чем на Новогодние праздники прошлого года. Средняя стоимость: 16500 рублей в сутки. Загородные варианты предпочитают, когда едут компанией или большой семьей: если в квартирах остановятся в среднем втроем, то в домах — вшестером, а в глэмпингах — впятером. В Рязанскую область путешественники планируют в основном короткие поездки: средний срок бронирования посуточной квартиры в Рязани на каникулах составил 3 суток, а загородного объекта и глэмпинга — 2 ночи. Всего проектом «Новогодняя столица» предусмотрено свыше 1,5 тысяч точек интереса, мероприятий и событий. 13 декабря состоялось торжественное открытие программы «Новогодняя столица: сказка начинается» на Лыбедском бульваре, 23 декабря стартует благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» в Историческом музее, 31 декабря — фестиваль добрых пожеланий «Мир в ожидании чудес», а 1 и 2 января фестивали «Сбитень пати» и «Новогодняя романтика». /TOURBUS.RU Сколько стоит снять посуточное жилье в Рязани и Рязанской области на новогодние праздники, данные «Авито Путешествий» Квартиры в Рязани (по числу комнат), рублей в сутки Загородный объект в Рязанской области (по формату), в среднем рублей в сутки Всё вместе 6400 Всё вместе Студия 4100 Дом 1 5200 Коттедж 2 8600 Глэмпинг 3 12000 Фото: Администрация г. Рязани

