Oman Air в 2026 году начнет рейсы в Екатеринбург, Петербург и Сочи

Авиакомпания Oman Air в 2026 году планирует увеличить частоту полетов в Москву, а также запустить рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает Росавиация.

По данным ведомства, в зимнем сезоне 2025-2026 гг. Oman Air ежедневно выполняет регулярные рейсы из столицы султаната Маскат в "Шереметьево".

26 декабря запланирован запуск нового маршрута в Москву из города Салала, чартерная программа рассчитана на два рейса в неделю.

Также сообщается, что как потенциальное направление для развития религиозного туризма между странами рассматривается Казань.



Перспективы развития авиаперевозок между Россией и Оманом обсуждались на встрече замглавы Росавиации Алексея Буевича и регионального представителя Oman Air в Азиатско-Тихоокеанском регионе и России Дмитрия Капарулина.

Как сообщалось, Oman Air в 2026 году рассчитывает перевезти из России в Оман более 70 тыс. пассажиров, в том числе 10 тыс. – в рамках стартующей 26 декабря чартерной программы из Москвы в Салалу.

“РусЛайн" выполнит новогодние рейсы из Перми в Абхазию

Авиакомпания "РусЛайн" совершит рейсы на направлении Пермь - Сухум в период новогодних каникул в январе 2026 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания "РусЛайн" вводит в расписание разовые рейсы на направлении Пермь - Сухум в начале следующего года. Полёты туда-обратно будут выполняться 3, 4, 10 и 11 января", - говорится в сообщении.



Согласно расписанию (время местное), вылет из Перми 3 января запланирован на 17.00 (прилет в Сухум в 18.25), 4 января – на 13.50 (прилет в Сухум в 15.10).

Рейсы в обратном направлении: 10 января вылет из Сухума в 10.40 (прилет в Пермь в 15.50), 11 января вылет в 07.15 (прилет в 12.20).

Рейсы будут осуществляться на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 25 минут.



Авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая в результате масштабной реконструкции Сухумского аэропорта, который не функционировал более 30 лет.

Авиарейсы в Сухум в настоящее время выполняются из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов. Также летом было налажено водное сообщение.

В 2024 году Абхазию посетили 1,5 млн российских туристов.

«Аэроэксперт» в Шереметьево изменит график движения с 15 по 19 декабря

Столичный департамент транспорта сообщил об изменении графика движения поездов на МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево с ночи 15 декабря по утро 19 декабря.

"Изменения связаны с работами по строительству московского городского вокзала Петровско-Разумовская, который станет крупнейшим хабом на севере Москвы и улучшит транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино", - проинформировал департамент.



На Савеловском направлении интервалы движения будут увеличены: после 21:00 - до 30 минут, после 23:00 - до 1 часа, утром до 07:00 - до 15 минут.

На Белорусском направлении предусмотрено частичное увеличение интервалов движения: после 22:00 - до 30-40 минут, утром до 07:00 - до 15 минут.



Также в Дептрансе уведомили, что в столице будет сокращен режим работы поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и №1195D (до терминала D).

/TOURBUS.RU