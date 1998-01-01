|
|
|
15 декабря
Горячие авиановости
Oman Air в 2026 году начнет рейсы в Екатеринбург, Петербург и Сочи/ “РусЛайн" выполнит новогодние рейсы из Перми в Абхазию/ «Аэроэксперт» в Шереметьево изменит график движения с 15 по 19 декабря
Oman Air в 2026 году начнет рейсы в Екатеринбург, Петербург и Сочи
Авиакомпания Oman Air в 2026 году планирует увеличить частоту полетов в Москву, а также запустить рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает Росавиация.
По данным ведомства, в зимнем сезоне 2025-2026 гг. Oman Air ежедневно выполняет регулярные рейсы из столицы султаната Маскат в "Шереметьево".
26 декабря запланирован запуск нового маршрута в Москву из города Салала, чартерная программа рассчитана на два рейса в неделю.
Как сообщалось, Oman Air в 2026 году рассчитывает перевезти из России в Оман более 70 тыс. пассажиров, в том числе 10 тыс. – в рамках стартующей 26 декабря чартерной программы из Москвы в Салалу.
“РусЛайн" выполнит новогодние рейсы из Перми в Абхазию
Авиакомпания "РусЛайн" совершит рейсы на направлении Пермь - Сухум в период новогодних каникул в январе 2026 года, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания "РусЛайн" вводит в расписание разовые рейсы на направлении Пермь - Сухум в начале следующего года. Полёты туда-обратно будут выполняться 3, 4, 10 и 11 января", - говорится в сообщении.
Рейсы в обратном направлении: 10 января вылет из Сухума в 10.40 (прилет в Пермь в 15.50), 11 января вылет в 07.15 (прилет в 12.20).
Авиарейсы в Сухум в настоящее время выполняются из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов. Также летом было налажено водное сообщение.
«Аэроэксперт» в Шереметьево изменит график движения с 15 по 19 декабря
Столичный департамент транспорта сообщил об изменении графика движения поездов на МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево с ночи 15 декабря по утро 19 декабря.
"Изменения связаны с работами по строительству московского городского вокзала Петровско-Разумовская, который станет крупнейшим хабом на севере Москвы и улучшит транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино", - проинформировал департамент.
Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и №1195D (до терминала D).
|
|
|