Исследование: На новогодние праздники российские туристы все чаще выбирают велнесс и спа-программы

Согласно данным исследования МегаФона и сервиса «Островок», на период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях

Россияне стали чаще интересоваться оздоровительным отдыхом, чтобы улучшить физическое и ментальное самочувствие.

Согласно данным совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях, а трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился на 31% по сравнению с прошлым годом.

По данным аналитиков, число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

Комфортный сон становится одним их ключевых факторов при выборе места отдыха на время каникул. Туристы обращают внимание на такие детали, как ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения.

По данным МегаФона, в ноябре среднедневной трафик на сайты отелей с такими условиями вырос сразу на 60% по сравнению с октябрём.

В ноябре «сонным» туризмом стали чаще интересоваться мужчины — динамика составила 5% к октябрю. При этом в общей доле лидируют женщины, на которых приходится 58% данных.

Места с комфортом для сна чаще всех присматривают абоненты 35-44 лет, на них приходится 43% аудитории. Далее следуют люди 45-54 лет и 25-34 лет с долей 25% и 14% соответственно.

Качество сна существенно влияет на общее впечатление от отдыха. Это заметно по отзывам путешественников в 2025 году — в каждой десятой рецензии о российских отелях и апартаментах на «Островке» упоминается высокое качество подушек и матрасов.

Аналитики также выяснили, в каких городах России самая высокая доля положительных отзывов о качестве сна в объектах размещения. Лидером стал Омск: в 12% отзывов гости отметили, что им удалось хорошо выспаться. Сразу за ним — Калининград, Владимир, Смоленск, Светлогорск, Тверь, Калуга, Коломна, Кисловодск и Зеленоградск (доля таких отзывов — 11%).

Каждый десятый положительный отзыв о качественном сне — у отелей и апартаментов в Костроме, Перми, Вологде, Туле, Новосибирске, Пятигорске и Нижнем Новгороде.

«Российских туристов ждут 12 праздничных дней подряд — это достаточно долгий период, чтобы запланировать полноценное путешествие.

Пока одни туристы выбирают приключенческие и экскурсионные направления, немало путешественников планируют провести каникулы с пользой для здоровья. Чаще всего за оздоровительными программами они отправляются на курорты Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, Крыма, Республики Алтай, а также ищут такие варианты ближе к дому — в соседних областях», — отметила Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Острово»к.

В целом в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург.

Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских отелях и апартаментах составляет 7 700 рублей – на 8% выше, чем в прошлом году.

/TOURBUS.RU