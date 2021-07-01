Туроператоры ждут в следующем году рост интереса к Саудовской Аравии

Cреди факторов роста турпотока — грядущая отмена виз, новые отели в курортной зоне The Red Sea и игры местной команды «Аль-Наср» с участием Криштиана Роналду

На всплеск интереса российских туристов к Саудовской Аравии в следующем году, помимо прямого сообщения и активного продвижения, будет действовать ряд новых факторов.

В их числе отмена виз с начала марта и появление новых отелей в популярной курортной зоне The Red Sea, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Турпоток в Саудовскую Аравию растет после активной рекламной кампании в этом году. Отмена виз также придаст импульс продажам. Хотя говорить о массовом туризме на этом направлении пока не приходится, мы отметили небольшой рост по сравнению с прошлым годом – порядка 15%.

Наибольший интерес у наших туристов вызывает регион The Red Sea на Красном море с необычными отелями, однако большая часть строящихся здесь объектов откроется в апреле-июне 2026 года», – рассказал руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин.

По его словам, безвизовый режим между нашими странами вступит в силу через 60 дней после подписания соглашения, соответственно будет введен в действие в начале февраля.

Возможно и позже – из-за празднования Рамадана. Пока в компании продолжают оформлять визы – либо электронную заранее, либо по прилете.

По словам заместителя генерального директора компании «Пакс» Любови Чучмаевой, спрос на Саудовскую Аравию действительно активизировался: «Едут как деловые туристы, так и семьи. К нам поступают бронирования из разных городов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Сочи. Как только прошло сообщение о безвизовом соглашении, стало гораздо больше звонков от туристов, увеличилось и число запросов на отдых.

В частности, вырос спрос на эксклюзивный Shebara Resort 5* – курорт из 73 вилл, напоминающих космические капсулы, фактически посреди Красного моря, на частном острове.

Мы также продаем билеты на матчи местной футбольной команды Аль-Наср, в которой играет Криштиан Роналду, их охотно берут в дополнение к турам в Саудовскую Аравию».

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина полагает, что направление привлекает опытных путешественников, уже знакомых с регионом после посещения ОАЭ, Катара и Бахрейна.

«Саудовская Аравия дает возможность для интересного сравнения культур и впечатлений. Но пока стоимость туров остается довольно высокой, поэтому основной сегмент, выбирающий это направление – пары без детей.

В середине декабря тур в Саудовскую Аравию на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы и проживанием в отеле 4* на завтраках стоит от 113 900 рублей, в отеле 5* – от 203 550 рублей», – расс сказала она.

В Fun&Sun видят рост интереса к стране и ждут развития направления прежде всего в сегменте индивидуальных и тематических туров. В компании ITM Group также полагают, что Саудовская Аравия обладает огромным потенциалом для конкуренции, например, с соседними Катаром, ОАЭ и Оманом.

«В ближайшие 5–10 лет здесь можно ожидать значительного роста туристического сектора. Однако, чтобы соперничать с другими странами по турпотоку, саудитам необходимо отменить запрет на алкоголь хотя бы в курортных отелях», – заметил г-н Подколзин.

К лету следующего года в Саудовской Аравии на популярном новом курорте The Red Sea открывается сразу несколько отелей, в том числе, как ожидается, популярной у россиян сети Rixos – не только с all inclusive, но и с алкоголем в меню.

По словам Любови Чучмаевой, Саудовская Аравия сейчас делает все возможное, чтобы привлечь туристов, в том числе российских.

Кроме того, саудиты проводят много ярких международных мероприятий. Например, 18-22 декабря в Эр-Рияде проходит суперкубок Италии по футболу с участием самых известных клубов, а 7-11 января состоится ежегодный турнир Испанской футбольной федерации с участием «Барселоны», «Атлетик», «Реала» и «Атлетико»

