В столице наградили победителей ежегодной туристической премии «Путеводная звезда»

В числе победителей — The Carlton Moscow, гранд-кафе «Dr. Живаго», туроператоры "Библио-Глобус" и "Водоходъ"

Вчера в Московском концертном зале «Зарядье» прошла церемония награждения победителей 26-й премии Правительства Москвы вобласти туризма и гостеприимства «Путеводная звезда — 2025»

На церемонии отметили 44 победителей, реализующих значимые для города проекты – премия впервые охватывает так много номинаций и сфер, связанных с московских гостеприимством.

В этом году к традиционым категориям добавились новые: «Общественные пространства и городская среда», «Технологии и будущее», «Люди и кадры».

Победителей определяла конкурсная комиссия, в которую вошли представители профильных ведомств и организаций, а также экспертный совет из ведущих игроков рынка и столичный Комитет по туризму.

Гастрономическим открытием этого года стал ToMi Negroni Bar.

Приз в номинации«Лучший завтрак в гостинице» получили LOTTE Hotel Moscow.

В сегменте гастрономии награды как лучший ресторан и кофейня получили Гранд-кафе «Dr. Живаго» и кофейня «Алёнка».

В числе лучших гостиницв своих категориях оказались The Carlton, Moscow, "Mercure Москва Павелецкая" и «Дэтоль».

В категории "Лучший кинотеатр, театр и транспортный маршрут" победили Киноконцертный комплекс «Мосфильм», Московский музыкальный театр «Геликон-Опера» и маршрут «Сердце и душа Москвы» компании City Sightseeing Russia.

Туроператоры также не остались без внимания. Так, в спецноминации "Лучший туроператор по внутреннему туризму" победил "Библио-Глобус", "Лучший принимающий туроператор по региону Азия" - TS.tours, а лучшим круизным оператором назван "Водоходъ".

Лауреатом спецноминации "Лучший туристически значимый отреставрированный объект культурного наследия" стала Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате.

Особые призы за вклад в развитие отрасли получили специалисты, которые формируют лицо гостеприимства столицы.

Так, лучшим блогером о Москве стал Виталий Калашников, лучшим медиа о Москве — «Ведомости. Город», а лучшим экскурсоводом — Наталья Воркунова.

В свою очередь лучшим среди городских общественных пространств признана сеть районных центров «Место встречи».

«Путеводная звезда» — ежегодная премия Правительства Москвы для представителей туристической отрасли. Она позволяет проектам и специалистам заявить о себе и получить признание профессионального сообщества.

В этом году количество заявок стало рекордным и достигло 590.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Мостуризма