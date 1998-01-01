|
12 декабря
В столице наградили победителей ежегодной туристической премии «Путеводная звезда»
В числе победителей — The Carlton Moscow, гранд-кафе «Dr. Живаго», туроператоры "Библио-Глобус" и "Водоходъ"
Вчера в Московском концертном зале «Зарядье» прошла церемония награждения победителей 26-й премии Правительства Москвы вобласти туризма и гостеприимства «Путеводная звезда — 2025»
На церемонии отметили 44 победителей, реализующих значимые для города проекты – премия впервые охватывает так много номинаций и сфер, связанных с московских гостеприимством.
В этом году к традиционым категориям добавились новые: «Общественные пространства и городская среда», «Технологии и будущее», «Люди и кадры».
Победителей определяла конкурсная комиссия, в которую вошли представители профильных ведомств и организаций, а также экспертный совет из ведущих игроков рынка и столичный Комитет по туризму.
Гастрономическим открытием этого года стал ToMi Negroni Bar.
Приз в номинации«Лучший завтрак в гостинице» получили LOTTE Hotel Moscow.
В сегменте гастрономии награды как лучший ресторан и кофейня получили Гранд-кафе «Dr. Живаго» и кофейня «Алёнка».
В числе лучших гостиницв своих категориях оказались The Carlton, Moscow, "Mercure Москва Павелецкая" и «Дэтоль».
В категории "Лучший кинотеатр, театр и транспортный маршрут" победили Киноконцертный комплекс «Мосфильм», Московский музыкальный театр «Геликон-Опера» и маршрут «Сердце и душа Москвы» компании City Sightseeing Russia.
Туроператоры также не остались без внимания. Так, в спецноминации "Лучший туроператор по внутреннему туризму" победил "Библио-Глобус", "Лучший принимающий туроператор по региону Азия" - TS.tours, а лучшим круизным оператором назван "Водоходъ".
Лауреатом спецноминации "Лучший туристически значимый отреставрированный объект культурного наследия" стала Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате.
Особые призы за вклад в развитие отрасли получили специалисты, которые формируют лицо гостеприимства столицы.
Так, лучшим блогером о Москве стал Виталий Калашников, лучшим медиа о Москве — «Ведомости. Город», а лучшим экскурсоводом — Наталья Воркунова.
В свою очередь лучшим среди городских общественных пространств признана сеть районных центров «Место встречи».
«Путеводная звезда» — ежегодная премия Правительства Москвы для представителей туристической отрасли. Она позволяет проектам и специалистам заявить о себе и получить признание профессионального сообщества.
В этом году количество заявок стало рекордным и достигло 590.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба Мостуризма
