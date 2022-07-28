|
12 декабря
Cтал известен график работы визовых центров в конце декабря — начале января
Визовые центры стран Европы в России скорректируют график работы в связи с новогодними и рождественскими праздниками
Визовые центры стран Европы в России скорректируют график работы в связи с новогодними праздниками, кроме того, офисы, как правило, не работают по субботам и воскресеньям, а также в национальные и российские государственные праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России .
«По опыту прошлых лет, в период новогодних каникул подавляющее большинство визовых центров на территории России, скорее всего, будет закрыто. Работа возобновится в стандартном режиме с 12 января 2026 года.
Перед визитом лучше уточнить актуальный график приема и выдачи документов на официальных сайтах визовых центров или консульств.
Также обращаем внимание: день подачи документов не включается в срок рассмотрения, а праздничные дни продлевают общее время обработки заявления.
Чтобы избежать срывов в планах, рекомендуем ознакомиться с актуальной информацией и особенностями работы центров в декабре", - отметили в ассоциации.
Исключение составляют только визы категории D: для них прием в региональных центрах завершится 22 декабря, а в Москве и Санкт-Петербурге продлится до 24 декабря.
Последняя возможность подать заявление в Москве можно до 29 декабря включительно, 30 декабря – последний день выдачи документов.
С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года все визовые центры Хорватии будут закрыты.
