Cтал известен график работы визовых центров в конце декабря — начале января

Визовые центры стран Европы в России скорректируют график работы в связи с новогодними и рождественскими праздниками

Визовые центры стран Европы в России скорректируют график работы в связи с новогодними праздниками, кроме того, офисы, как правило, не работают по субботам и воскресеньям, а также в национальные и российские государственные праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России .

«По опыту прошлых лет, в период новогодних каникул подавляющее большинство визовых центров на территории России, скорее всего, будет закрыто. Работа возобновится в стандартном режиме с 12 января 2026 года.

Перед визитом лучше уточнить актуальный график приема и выдачи документов на официальных сайтах визовых центров или консульств.

Также обращаем внимание: день подачи документов не включается в срок рассмотрения, а праздничные дни продлевают общее время обработки заявления.

Чтобы избежать срывов в планах, рекомендуем ознакомиться с актуальной информацией и особенностями работы центров в декабре", - отметили в ассоциации.



Согласно обновленному расписанию, последним днем подачи документов на большинство типов виз во всех визовых центрах Австрии в России станет 16 декабря 2025 года.

Исключение составляют только визы категории D: для них прием в региональных центрах завершится 22 декабря, а в Москве и Санкт-Петербурге продлится до 24 декабря.



С 17 по 30 декабря визовые центры Австрии в России работают только на выдачу готовых паспортов, в период с 31 декабря по 11 января – закрыты. Прием и выдача документов возобновятся с 12 января 2026 года.



Визовые центры Бельгии будут закрыты 25 декабря, а также с 31 декабря по 11 января.



Визовые центры Болгарии и Венгрии не будут работать с 31 декабря по 11 января. Последние дни приема представительства Венгрии в Иркутске, Красноярске, Омске, Перми – 10 декабря, в Новосибирске – 12 декабря, в Екатеринбурге – 17 декабря, в Москве – 30 декабря.



Визовые центры Германии открыты 25-26 декабря, закрыты 31 декабря.



Визовые центры Греции, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии закрыты 31 декабря.



Оформить визы Италии, Испании не получится 24-25 и 31 декабря. Визовые центры Литвы, Мальты, Словакии и Швейцарии будут закрыты 24-26 и 31 декабря.



Визовые центры Нидерландов закрыты 25-26 и 31 декабря, Португалии – 25 декабря, а консульство Румынии не примет документы 25-27 декабря.



Последний день приема документов в региональных центрах Словении – 15 декабря, в Москве – 18 декабря. С 19 декабря будет осуществляться только выдача паспортов.



Прием документов в региональных визовых центрах Хорватии завершится 19 декабря, после чего они будут работать только на выдачу готовых паспортов, в том числе 25 и 26 декабря.

Последняя возможность подать заявление в Москве можно до 29 декабря включительно, 30 декабря – последний день выдачи документов.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года все визовые центры Хорватии будут закрыты.

/TOURBUS.RU