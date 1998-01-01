Oman Air в следующем году перевезет из России в Оман 70 тысяч россиян

В том числе 10 тысяч туристов посетят Оман в рамках стартующей 26 декабря чартерной программы из Москвы в Салалу

Авиакомпания Oman Air в 2026 году рассчитывает перевезти из России в Оман более 70 тыс. пассажиров, в том числе 10 тыс. – в рамках стартующей 26 декабря чартерной программы из Москвы в Салалу, сообщил коммерческий директор компании Марк Раттер.

"В 2024 году мы перевезли между Россией и Оманом 28 тыс. пассажиров. В 2026 году пересечем планку 70 тыс. пассажиров из России на рейсах в Маскат и Салалу.

Около 25% потока – это транзитные туристы, направляющиеся через Маскат в третьи страны – Малайзию, Таиланд и другие, 75% летят в Оман или проводят в стране во время пересадки три и более дней", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной запуску первой чартерной программы в Оман, - cообщает «Интерфакс».

"Средняя загрузка наших рейсов составляет 87-88%. Мы оцениваем спрос на направлении как очень высокий. Первоначально рейсы запускались только на зимний сезон, а сейчас они выполняются круглый год", - добавил представитель перевозчика.

Как сообщает информагентство, авиакомпания Oman Air и туроператор Fun&Sun подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого туроператор стал консолидатором чартерной программы в Салалу. Она будет выполняться с 26 декабря по 9 мая.

В ее рамках Oman Air планирует два рейса в неделю в дополнение к 7 рейсам из Москвы в столицу Омана Маскат.



"На чартерных рейсах мы планируем перевезти в Салалу 10 тыс. российских туристов, которые приедут в страну не менее, чем на неделю. И мы запускаем рейсы сначала на зимний сезон, но рассчитываем сделать чартерную программу круглогодичной.

Кроме того, с осени 2026 года мы хотели бы запустить рейсы в Оман из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи", - добавил г-н Раттер.



Коммерческий директор туроператора Fun&Sun Ярослав Степанюк рассказал, что на новогодний период туры на чартерной программе уже практически проданы, глубина продаж достигает конца февраля.

"Мы рассматриваем сотрудничество с Oman Air как стратегическое и рассчитываем, что благодаря чартерной программе Оман станет новым популярным массовым направлением зарубежного отдыха россиян и сможет составить конкуренцию странам Персидского залива", - заключил г-н Степанюк.

/TOURBUS.RU