Новости

Профессионалы туризма обсуждают, «как превратить зиму в востребованный турпродукт»

Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Международный турфорум «Travel Hub. Приезжай. Зима»

Петербургский международный форум «Travel Hub. Приезжай. Зима» стартовал 11 декабря и продлится до 13 декабря.

Организаторами мероприятия выступают Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» города при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Форум собрал на своих площадках экспертов туриндустрии, турфирмы, отели, представителей власти и лидеров рынка для обсуждения актуальных вопросов отрасли и обмена лучшими практиками.

Акцент сделан на развитие культурного обмена и туристского сотрудничества стран СНГ, адаптацию туристских услуг для самых разных пользователей, привлечение инвестиций в инфраструктуру, подготовку инклюзивного турпродукта.



Сегодня, в первый день форума состоялся целый ряд примечательных сессий. Среди них сессия «Туризм и устойчивая трансформация: международная практика» — разговор о том, как мир переходит к ответственному, устойчивому и по-настоящему "умному" туризму.

В центре внимания сессии был опыт Всемирной туристской организации (ЮНВТО), главного глобального навигатора в сфере Travel-устойчивости.

В ходе дискуссии эксперты определили какие вызовы сегодня стоят перед индустрией и какие решения помогут сделать туризм экологичным, доступным и гармоничным для всех.

Рост числа путешествий с деловыми целями повышает требования к отельной, сервисной и транспортной инфраструктуре регионов — такой вывод сделали участники сессии «Бизнес-туризм как экономика доверия: зачем регионам предприниматели, инвесторы и события? Какую инфраструктуру нужно строить, чтобы деловые туристы возвращались?».

Генеральный директор СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Сергей Азаренков отметил, что по предварительным итогам 2025 года количество поездок с деловыми целями составило 1,4 млн, при этом средний чек делового туриста из России колеблется в районе 72000 рублей.

По словам эксперта, вклад в экономику города от путешествий, совершенных с деловыми целями, превысил 111 млрд рублей, при том что оборот всего рынка только за прошедший год составил 1 трлн рублей.

Развил тему сотрудничества Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, который на примере «Travel Hub. Приезжай. Зима» указал назначение крупных деловых событий как объединяющей силы межрегиональных контактов.

Заместитель директора Фонда Росконгресс и директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков уверен, что успешный опыт межрегионального сотрудничества заметен уже сейчас»:

«Мы многому учимся у региональных команд ,которые много лет работают на местах. Однако стоит понимать, что город, который хочет провести большое деловое мероприятие, должен обладать серьезной инфраструктурой, иметь много отелей, чтобы разместить его участников. Это важное условие».

Развитию туризма на Северо-Западе страны были посвящены дискуссии «Зимний Петербург как глобальный хаб притяжения: как авиация, туроператоры и международные рынки создают круглогодичный поток» и «Серебряное ожерелье России. Перезагрузка»

Как заявила в ходе форума заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева "Смело заглядываем в будущее одного из самых значимых туристских проектов страны.

«Серебряное ожерелье России» ждёт обновление — и именно сейчас закладываются новые маршруты, смыслы и возможности для регионов Северо-Запада.

Честный разбор текущих вызовов, поиск свежих идей и формирование маршрутов развития сделают СЗФО ещё более привлекательным для путешественнико

Северо-Западный федеральный округ завершит 2025 год с ростом турпотока – несмотря на снижение за первые девять месяцев на 6%.

Однаконовогодние праздники и зимний сезон полностью компенсируют снижение -.главным образом за счёт Вологодской области и Карелии".

/TOURBUS.RU