Георгий Мохов: «Решение по этому делу серьезно ограничивает нас в защите турбизнеса в похожих ситуациях»

Приговор по делу о трагической экскурсии в московский подземный коллектор вступил в законную силу

По информации СМИ, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Мещанского районного суда Москвы в отношении Никиты Дубаса, организатора экскурсии в московском коллекторе в августе 2023 года, которая закончилась смертью 8 человек, и Александра Кима, директора агрегатора «Спутник», где было размещено объявление об этом продукте.

Приговор районного суда в части сроков наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Подсудимые обвинялись по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 8 апреля 2025 года приговором Мещанского районного суда города Москвы Никита Дубас получил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Александр Ким – 5 лет 6 месяцев лишения свободы также с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, такой исход апелляции имеет большое значение в плане решений по аналогичным делам, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Практика таких дел довольно обширна. В случаях причинения вреда жизни и здоровью туристов уже неоднократно выносились судебные решения, по которым привлекали к ответственности и директоров туристических компаний, и прочих организаторов туризма.

Оправдательных приговоров практически не бывает, в лучшем случае обвиняемым даются условные сроки. Решение по этой экскурсии – еще один сигнал, что на организатора путешествия, даже если это агрегатор, возлагается ответственность.

Тем более в случаях, когда идет речь о смерти более двух человек и возбуждается уголовное дело. Решение по этому делу серьезно ограничивает нас в защите турбизнеса в похожих ситуациях», – говорит эксперт.

В таких случаях, по его словам, трудно апеллировать к положениям закона о туризме – он влияет в большей части на решения по гражданско-правовым делам, когда речь идет о денежных расчетах или небольших происшествиях без возбуждения уголовных дел.

Важно также, что в деле Кима-Дубаса обвинение исходило из того, что агрегатор продавал экскурсию по подземным пространствам, куда правительством Москвы доступ запрещен.

«У нас немало экскурсий, которых проходят по подземным пространствам, например, по московскому метро.

Но это легальные, разрешенные экскурсии, и если бы с туристами что-то произошло, то с большой долей вероятности директор агрегатора Ким выступал бы добросовестным исполнителем и не получил бы реальный срок», – говорит Мохов.

Как подчеркивает Георгий Мохов, очевидно, что агрегаторы не могут оценивать безопасность предлагаемых экскурсий, максимум что в их силах – проверить формальные данные организаторов, их присутствие в реестре. Сейчас в Госдуму внесен законопроект об агрегаторах, который, в частности, формулирует освобождение их от ответственности за качество продукта.

«Его рассмотрение пока сильно тормозится. Но не думаю, что это положение будет утверждено с формулировкой полного освобождения от ответственности.

Логика ответственности за вред, причиненный в результате предпринимательской деятельности в том, что исполнитель должен приложить максимум усилий, чтобы продаваемый им продукт или услуги были законными и безопасными», – заметил г-н Мохов.

Он также указал на тот факт, что обжалование приговора суда не только не смягчило его, но отчасти усугубило, так как Александру Киму решением апелляционной инстанции дополнительно наложен запрет на профессиональную деятельность на 2,5 года. В решении суда его не было.

«Однако есть и положительный момент: подсудимым будет зачтен период отбывания наказания с момента фактического задержания 22 августа 2023 года – 1 день за 1,5 дня нахождения в колонии общего режима.

Получается, что им в итоге зачтут по 3,5 года, соответственно, Александру Киму останется провести в колонии 2 года», – подчеркнул юрист.

