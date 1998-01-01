|
11 декабря
16 лет создаем территорию MICE вместе!
В Москве в 16-й раз вручены награды «Лидеры делового туризма и индустрии встреч-2025» (Russian Business Travel&MICE Award)
Десятого декабря в Москве в 16-й раз были вручены награды «Лидеры делового туризма и индустрии встреч-2025» (Russian Business Travel&MICE Award)
Оригинальными статуэтками авторского дизайна были отмечены победители в 16-ти номинациях, представляющих различные сегменты рынка MICE и бизнес-туризма:
конгрессно-выставочной инфраструктуры; региональные офисы по развитию территорий; конвеншен-бюро; отели и рестораны; деловые центры; альтернативные площадки для мероприятий: спортивные и промышленные объекты, винодельческие хозяйства, учреждения культуры и музеи; всесезонные курорты; агентства делового туризма и компании-организаторы конференций и инсентив-программ.
В этом году борьбу за престижную награду профессиональную награду вели 415 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма из всех 8-ми федеральных округов.
Традиционно география соискателей на MICE Award охватила практически все регионы страны – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Среди номинантов – компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Беларуси, Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана.
Острая конкурентная борьба отмечена практически во всех номинациях. В ходе открытого онлайн-голосования за претендентов было подано свыше 1 миллиона голосов!
На финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов голосования подключился расширенный экспертный совет.
В 16-ом сезоне организаторы Премии учредили новые номинации. Этот факт сам по себе говорит о широком спектре запросов организаторов мероприятий. В наше время особенно популярны оригинальные площадки на промышленных предприятиях, в тематических парках, музейных и культурных кластерах, а также на спортивных аренах.
Кроме того, востребованы высококачественные транспортные услуги и кейтеринг премиум-класса. Уже традиционно среди номинантов компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Российским специалистам будет интересно узнать о возможностях объектов и компаний из Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана.
Как отмечает организатор премии Наталья Евневич, исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», «в течение нескольких лет наблюдается активный рост региональных участников во всех номинациях, это стало устойчивым трендом. В этом сезоне заметно увеличилась активность альтернативных объектов инфраструктуры, например, всесезонных курортов и промышленных предприятий. Они предлагают широкий спектр услуг для корпоративных клиентов. Рынок становится все более интересным и многообразным благодаря новым креативным и смелым игрокам.
Российский MICE-ландшафт меняется стремительно. Одна из главных целей премии – раскрытие потенциала регионов, создание новых точек притяжения для деловых гостей – достигнута».
Праздник вручения наград, прошедшей 10 декабря в столичном Арт-центре ИСИ на Красном Октябре, собрал представителей бизнеса, власти, корпоративных заказчиков мероприятий и деловых поездок. Церемония награждения была динамичной и дружеской. Во многом, благодаря ярким и профессиональным ведущим – Денису Горшкову (автор и ведущий проекта «Дневник выставки «РОССИЯ», ведущий программ на телеканале РБК) и Елене Ступниковой (директор АНО Международный центр «ДИАЛОГИ», эксперт Forbes Women).
Участники церемонии активно поддерживали своих партнеров и коллег, аплодировали победителям и лауреатам.
Прошедшее мероприятие в очередной раз подтвердило – «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» – наиболее престижная отраслевая награда, объединяющая ключевых игроков российского рынка BT&MICE.
Организаторы – АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», Российский Союз выставок и ярмарок (РСВЯ), медиахолдинг «Турбизнес». Партнер в Республике Беларусь – Республиканский Союз Туриндустрии (Беларусь).
Партнер в странах ЕАЭС – коммуникационная группа МОЛЕКУЛА.
Медиа-партнер – медиагруппа «Комсомольская правда».
Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, АКМР, РСТ, САД, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», международная туристическая выставка «Интурмаркет».
Премия впервые состоялась в 2010 году. Проводится ежегодно. В новом сезоне получила название «Лидеры делового туризма и индустрии встреч». Церемонии вручения наград принимали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Москва.
Механизм определения лучших – двухступенчатый: открытое онлайн-голосование и последующая оценка соискателей членами экспертного совета, состоящего из признанных профессионалов рынка.
За годы существования премии в мероприятиях приняло участие более 6 тысяч компаний, объединений, ассоциаций.
ПОБЕДИТЕЛИ 16-й ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ-2025»:
Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС категории 5*
Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС категории 4*
Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС: малые отели
Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС: отели в аэропортах
Лучший региональный конгрессно-выставочный центр в России и в странах ЕАЭС
Лучший региональный офис в сфере продвижения дестинаций для делового туризма
Лучшая площадка для деловых мероприятий: спортивные объекты
Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры
Лучшая площадка для деловых мероприятий: объекты культуры виноделия
Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности
Лучшая площадка для мероприятий: всесезонные курорты
Лучшая площадка для мероприятий: тематические парки
Лучший ресторан/банкетный комплекс для проведения мероприятий
Лучший организатор мероприятий в России и в странах ЕАЭС
Лучшее агентство делового туризма в России и странах ЕАЭС
Лучший застройщик выставочных стендов и пространств
Лучший организатор кейтеринга индустрии встреч
Лучший транспортный оператор в категории авиаперевозки
Лучший транспортный оператор в категории транспортное обслуживание деловых мероприятий
Лучший журналист/блогер в области продвижения направлений делового туризма и проведения деловых мероприятий
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ, по решению Оргкомитета
За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма
МАКСИМОВ Валерий Борисович, генеральный директор «Отеля и конгресс-центра «Вега»
За особый вклад в развитие конгрессного и делового туризма и в связи с 45-ти летим
Отель и конгресс-центр «Вега», город Москва
За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма
Abu Dhabi Convention & Exhibition Bureau
За создание интеллектуальной B2B-платформы для проведения деловых мероприятий,
трансформирующей выставочное пространство в экосистему заключения сделок
Компания Сейл Трекер, город Москва
