туристический бизнес
для профессионалов

Новости
11 декабря
16 лет создаем территорию MICE вместе!
В Москве в 16-й раз вручены награды «Лидеры делового туризма и индустрии встреч-2025» (Russian Business Travel&MICE Award)

 

Десятого декабря в Москве в 16-й раз были вручены награды «Лидеры делового туризма и индустрии встреч-2025» (Russian Business Travel&MICE Award)

Оригинальными статуэтками авторского дизайна были отмечены победители в 16-ти номинациях, представляющих различные сегменты рынка MICE и бизнес-туризма:

конгрессно-выставочной инфраструктуры; региональные офисы по развитию территорий; конвеншен-бюро; отели и рестораны; деловые центры; альтернативные площадки для мероприятий: спортивные и промышленные объекты, винодельческие хозяйства, учреждения культуры и музеи; всесезонные курорты; агентства делового туризма и компании-организаторы конференций и инсентив-программ.

 

В этом году борьбу за престижную награду профессиональную награду вели 415 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма из всех 8-ми федеральных округов.

Традиционно география соискателей на MICE Award охватила практически все регионы страны – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. 

Среди номинантов – компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Беларуси, Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана.

 

Острая конкурентная борьба отмечена практически во всех номинациях. В ходе открытого онлайн-голосования за претендентов было подано свыше 1 миллиона голосов!

На финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов голосования подключился расширенный экспертный совет.

 

 

В 16-ом сезоне организаторы Премии учредили новые номинации. Этот факт сам по себе говорит о широком спектре запросов организаторов мероприятий. В наше время особенно популярны оригинальные площадки на промышленных предприятиях, в тематических парках, музейных и культурных кластерах, а также на спортивных аренах.

Кроме того, востребованы высококачественные транспортные услуги и кейтеринг премиум-класса. Уже традиционно среди номинантов компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Российским специалистам будет интересно узнать о возможностях объектов и компаний из Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана.

 

Как отмечает организатор премии Наталья Евневич, исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», «в течение нескольких лет наблюдается активный рост региональных участников во всех номинациях, это стало устойчивым трендом. В этом сезоне заметно увеличилась активность альтернативных объектов инфраструктуры, например, всесезонных курортов и промышленных предприятий. Они предлагают широкий спектр услуг для корпоративных клиентов. Рынок становится все более интересным и многообразным благодаря новым креативным и смелым игрокам.

Российский MICE-ландшафт меняется стремительно. Одна из главных целей премии – раскрытие потенциала регионов, создание новых точек притяжения для деловых гостей – достигнута».

 


 

Праздник вручения наград, прошедшей 10 декабря в столичном Арт-центре ИСИ на Красном Октябре, собрал представителей бизнеса, власти, корпоративных заказчиков мероприятий и деловых поездок. Церемония награждения была динамичной и дружеской. Во многом, благодаря ярким и профессиональным ведущим – Денису Горшкову (автор и ведущий проекта «Дневник выставки «РОССИЯ», ведущий программ на телеканале РБК) и Елене Ступниковой (директор АНО Международный центр «ДИАЛОГИ», эксперт Forbes Women).

Участники церемонии активно поддерживали своих партнеров и коллег, аплодировали победителям и лауреатам.

 

Прошедшее мероприятие в очередной раз подтвердило – «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» – наиболее престижная отраслевая награда, объединяющая ключевых игроков российского рынка BT&MICE.

 

Организаторы – АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», Российский Союз выставок и ярмарок (РСВЯ), медиахолдинг «Турбизнес». Партнер в Республике Беларусь – Республиканский Союз Туриндустрии (Беларусь).

Партнер в странах ЕАЭС – коммуникационная группа МОЛЕКУЛА.

Медиа-партнер – медиагруппа «Комсомольская правда».

Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, АКМР, РСТ, САД, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», международная туристическая выставка «Интурмаркет».

 

Премия впервые состоялась в 2010 году. Проводится ежегодно. В новом сезоне получила название «Лидеры делового туризма и индустрии встреч». Церемонии вручения наград принимали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Москва.

Механизм определения лучших – двухступенчатый: открытое онлайн-голосование и последующая оценка соискателей членами экспертного совета, состоящего из признанных профессионалов рынка.

За годы существования премии в мероприятиях приняло участие более 6 тысяч компаний, объединений, ассоциаций.

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ 16-й ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ-2025»:

 

Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС категории 5* 

  • Метрополь Гранд Отель Геленджик, Краснодарский край

  • Mantera Resort & Congress 5*, Краснодарский край

 

Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС категории 4*  

  • Республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», Республика Беларусь

  • Сущевский САФМАР, город Москва

  • AZIMUT Сити Отель Мурманск, Мурманская область 

Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС: малые отели 

  • AZIMUT Отель Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл 

Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС: отели в аэропортах 

  • Sheraton Skypoint Luxe Hotel, ООО «Октагон», город Москва 

Лучший региональный конгрессно-выставочный центр в России и в странах ЕАЭС  

  • Многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл», Краснодарский край

  • Минский международный выставочный центр BELEXPO, Республика Беларусь

  • Международный выставочный центр «Казань Экспо», Республика Татарстан 

Лучший региональный офис в сфере продвижения дестинаций для делового туризма 

  • «Уральское конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области»

  • Офис перспективного развития АО «Корпорация развития Республики Крым»

  • Комитет по туризму города Москвы (Мостуризм) 

Лучшая площадка для деловых мероприятий: спортивные объекты  

  • АО «Ледовая арена», УГМК-Арена, Свердловская область

  • ГАУ КО «Стадион «Калининград»/РОСТЕХ АРЕНА, Калининградская область 

Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры 

  • Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, Московская область

  • Группа отелей «Русские Сезоны Село Вятское», Ярославская область 

Лучшая площадка для деловых мероприятий: объекты культуры виноделия 

  • Производственно-аграрное объединение «Массандра», Республика Крым 

Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности  

  • Международная Бизнес-Академия «Белоруснефть», Республика Беларусь

  • Музей-завод «СырКультПросвет», Ярославская область

  • Центр цифрового искусства «Внутри», Москва 

Лучшая площадка для мероприятий: всесезонные курорты  

  • Гранд Отель&СПА «Аристократъ», Костромская область

  • Группа Отелей «Русские Сезоны Курорт Пересвет», Московская область 

Лучшая площадка для мероприятий: тематические парки  

  • Тематический парк развлечений «Сочи Парк», Краснодарский край

  • Сафари-парк «Изумрудный лес» (ООО «КОСМОС САФАРИ»), BN Group, Московская область 

Лучший ресторан/банкетный комплекс для проведения мероприятий   

  • Видовой ресторан «Маяк-Рассвет», Краснодарский край

  • Ивент-пространство Saburov Hall, Воронежская область

  • Ресторанный комплекс «Симферо», Республика Крым 

Лучший организатор мероприятий в России и в странах ЕАЭС 

  • «Travel Bureau Kazakhstan», Республика Казахстан

  • Компания MAXIMICE, Россия 

Лучшее агентство делового туризма в России и странах ЕАЭС 

  • «ТАВС», Россия

  • «Аэротон Корпорейт Трэвел», Россия 

Лучший застройщик выставочных стендов и пространств 

  • Агентство выставочного маркетинга EXPONIC, Россия

  • «Формика», Россия 

Лучший организатор кейтеринга индустрии встреч 

  • «Вкус жизни кейтеринг», город Москва 

Лучший транспортный оператор в категории авиаперевозки 

  • Авиакомпания Nordwind Airlines, Россия

  • Авиапредприятие «Газпром авиа», Россия 

Лучший транспортный оператор в категории транспортное обслуживание деловых мероприятий 

  • Z.Brothers Chauffeur Service Worldwide, Россия 

Лучший журналист/блогер в области продвижения направлений делового туризма и проведения деловых мероприятий 

  • Группа журналистов, Проект «Мастер-класс: как это сделано», Международный спутниковый телеканал «Беларусь 24»

  • Автор и ведущая Амалия Акопова, программа «Дома хорошо», Объединенная редакция московских СМИ «Москва Медиа», радиостанция «Москва FM» 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ, по решению Оргкомитета

За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма

МАКСИМОВ Валерий Борисович, генеральный директор «Отеля и конгресс-центра «Вега»

За особый вклад в развитие конгрессного и делового туризма и в связи с 45-ти летим

Отель и конгресс-центр «Вега», город Москва

За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма

Abu Dhabi Convention & Exhibition Bureau

За создание интеллектуальной B2B-платформы для проведения деловых мероприятий,

трансформирующей выставочное пространство в экосистему заключения сделок

Компания Сейл Трекер, город Москва 

 


