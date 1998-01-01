Новости 16 лет создаем территорию MICE вместе! В Москве в 16-й раз вручены награды «Лидеры делового туризма и индустрии встреч-2025» (Russian Business Travel&MICE Award)

Десятого декабря в Москве в 16-й раз были вручены награды «Лидеры делового туризма и индустрии встреч-2025» (Russian Business Travel&MICE Award) Оригинальными статуэтками авторского дизайна были отмечены победители в 16-ти номинациях, представляющих различные сегменты рынка MICE и бизнес-туризма: конгрессно-выставочной инфраструктуры; региональные офисы по развитию территорий; конвеншен-бюро; отели и рестораны; деловые центры; альтернативные площадки для мероприятий: спортивные и промышленные объекты, винодельческие хозяйства, учреждения культуры и музеи; всесезонные курорты; агентства делового туризма и компании-организаторы конференций и инсентив-программ. В этом году борьбу за престижную награду профессиональную награду вели 415 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма из всех 8-ми федеральных округов. Традиционно география соискателей на MICE Award охватила практически все регионы страны – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Среди номинантов – компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Беларуси, Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана. Острая конкурентная борьба отмечена практически во всех номинациях. В ходе открытого онлайн-голосования за претендентов было подано свыше 1 миллиона голосов! На финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов голосования подключился расширенный экспертный совет. В 16-ом сезоне организаторы Премии учредили новые номинации. Этот факт сам по себе говорит о широком спектре запросов организаторов мероприятий. В наше время особенно популярны оригинальные площадки на промышленных предприятиях, в тематических парках, музейных и культурных кластерах, а также на спортивных аренах. Кроме того, востребованы высококачественные транспортные услуги и кейтеринг премиум-класса. Уже традиционно среди номинантов компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российским специалистам будет интересно узнать о возможностях объектов и компаний из Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана. Как отмечает организатор премии Наталья Евневич, исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», «в течение нескольких лет наблюдается активный рост региональных участников во всех номинациях, это стало устойчивым трендом. В этом сезоне заметно увеличилась активность альтернативных объектов инфраструктуры, например, всесезонных курортов и промышленных предприятий. Они предлагают широкий спектр услуг для корпоративных клиентов. Рынок становится все более интересным и многообразным благодаря новым креативным и смелым игрокам. Российский MICE-ландшафт меняется стремительно. Одна из главных целей премии – раскрытие потенциала регионов, создание новых точек притяжения для деловых гостей – достигнута».

Праздник вручения наград, прошедшей 10 декабря в столичном Арт-центре ИСИ на Красном Октябре, собрал представителей бизнеса, власти, корпоративных заказчиков мероприятий и деловых поездок. Церемония награждения была динамичной и дружеской. Во многом, благодаря ярким и профессиональным ведущим – Денису Горшкову (автор и ведущий проекта «Дневник выставки «РОССИЯ», ведущий программ на телеканале РБК) и Елене Ступниковой (директор АНО Международный центр «ДИАЛОГИ», эксперт Forbes Women). Участники церемонии активно поддерживали своих партнеров и коллег, аплодировали победителям и лауреатам. Прошедшее мероприятие в очередной раз подтвердило – «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» – наиболее престижная отраслевая награда, объединяющая ключевых игроков российского рынка BT&MICE. Организаторы – АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», Российский Союз выставок и ярмарок (РСВЯ), медиахолдинг «Турбизнес». Партнер в Республике Беларусь – Республиканский Союз Туриндустрии (Беларусь). Партнер в странах ЕАЭС – коммуникационная группа МОЛЕКУЛА. Медиа-партнер – медиагруппа «Комсомольская правда». Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, АКМР, РСТ, САД, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», международная туристическая выставка «Интурмаркет». Премия впервые состоялась в 2010 году. Проводится ежегодно. В новом сезоне получила название «Лидеры делового туризма и индустрии встреч». Церемонии вручения наград принимали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Москва. Механизм определения лучших – двухступенчатый: открытое онлайн-голосование и последующая оценка соискателей членами экспертного совета, состоящего из признанных профессионалов рынка. За годы существования премии в мероприятиях приняло участие более 6 тысяч компаний, объединений, ассоциаций. ПОБЕДИТЕЛИ 16-й ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ-2025»: Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС категории 5* Метрополь Гранд Отель Геленджик, Краснодарский край

Mantera Resort & Congress 5*, Краснодарский край Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС категории 4* Республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», Республика Беларусь Сущевский САФМАР, город Москва

AZIMUT Сити Отель Мурманск, Мурманская область Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС: малые отели AZIMUT Отель Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл Лучшая конгрессная гостиница в России и в странах ЕАЭС: отели в аэропортах Sheraton Skypoint Luxe Hotel, ООО «Октагон», город Москва Лучший региональный конгрессно-выставочный центр в России и в странах ЕАЭС Многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл», Краснодарский край

Минский международный выставочный центр BELEXPO, Республика Беларусь

Международный выставочный центр «Казань Экспо», Республика Татарстан Лучший региональный офис в сфере продвижения дестинаций для делового туризма «Уральское конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области»

Офис перспективного развития АО «Корпорация развития Республики Крым»

Комитет по туризму города Москвы (Мостуризм)

Лучшая площадка для деловых мероприятий: спортивные объекты АО «Ледовая арена», УГМК-Арена, Свердловская область

ГАУ КО «Стадион «Калининград»/РОСТЕХ АРЕНА, Калининградская область Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, Московская область

Группа отелей «Русские Сезоны Село Вятское», Ярославская область Лучшая площадка для деловых мероприятий: объекты культуры виноделия Производственно-аграрное объединение «Массандра», Республика Крым Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности Международная Бизнес-Академия «Белоруснефть», Республика Беларусь

Музей-завод «СырКультПросвет», Ярославская область

Центр цифрового искусства «Внутри», Москва Лучшая площадка для мероприятий: всесезонные курорты Гранд Отель&СПА «Аристократъ», Костромская область

Группа Отелей «Русские Сезоны Курорт Пересвет», Московская область Лучшая площадка для мероприятий: тематические парки Тематический парк развлечений «Сочи Парк», Краснодарский край

Сафари-парк «Изумрудный лес» (ООО «КОСМОС САФАРИ»), BN Group, Московская область Лучший ресторан/банкетный комплекс для проведения мероприятий Видовой ресторан «Маяк-Рассвет», Краснодарский край

Ивент-пространство Saburov Hall, Воронежская область

Ресторанный комплекс «Симферо», Республика Крым Лучший организатор мероприятий в России и в странах ЕАЭС «Travel Bureau Kazakhstan», Республика Казахстан

Компания MAXIMICE, Россия Лучшее агентство делового туризма в России и странах ЕАЭС «ТАВС», Россия

«Аэротон Корпорейт Трэвел», Россия

Лучший застройщик выставочных стендов и пространств Агентство выставочного маркетинга EXPONIC, Россия

«Формика», Россия Лучший организатор кейтеринга индустрии встреч «Вкус жизни кейтеринг», город Москва Лучший транспортный оператор в категории авиаперевозки Авиакомпания Nordwind Airlines, Россия

Авиапредприятие «Газпром авиа», Россия Лучший транспортный оператор в категории транспортное обслуживание деловых мероприятий Z.Brothers Chauffeur Service Worldwide, Россия Лучший журналист/блогер в области продвижения направлений делового туризма и проведения деловых мероприятий Группа журналистов, Проект «Мастер-класс: как это сделано», Международный спутниковый телеканал «Беларусь 24»

Автор и ведущая Амалия Акопова, программа «Дома хорошо», Объединенная редакция московских СМИ «Москва Медиа», радиостанция «Москва FM» СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ, по решению Оргкомитета За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма МАКСИМОВ Валерий Борисович, генеральный директор «Отеля и конгресс-центра «Вега» За особый вклад в развитие конгрессного и делового туризма и в связи с 45-ти летим Отель и конгресс-центр «Вега», город Москва За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма Abu Dhabi Convention & Exhibition Bureau За создание интеллектуальной B2B-платформы для проведения деловых мероприятий, трансформирующей выставочное пространство в экосистему заключения сделок Компания Сейл Трекер, город Москва

