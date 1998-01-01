Новости

Авиакомпания «Азимут» связала Краснодар с Тель-Авивом

Первый рейс вчера вылетел из аэропорта "Пашковский" и стал одним из первых международных направлений, вернувшихся в расписание воздушной гавани

Вчера авиакомпания «Азимут» возобновила полёты из Краснодара в Тель-Авив. Первый рейс вылетел из Международного аэропорта "Пашковский" и стал одним из первых международных направлений, вернувшихся в расписание воздушной гавани, - сообщили нашему порталу в пресс-службе Министерства туризма Израиля.

Маршрут выполняется дважды в неделю по установленному графику:

По средам и четвергам

• А43025 — вылет из Краснодара в среду в 13:30, прилёт в Тель-Авив в 15:55

• А43026 — вылет из Тель-Авива в четверг в 10:10, прилёт в Краснодар в 14:30

По воскресеньям и понедельникам

• А43025 — вылет из Краснодара в воскресенье в 16:40, прилёт в Тель-Авив в 19:35

• А43026 — вылет из Тель-Авива в понедельник в 11:05, прилёт в Краснодар в 15:15

Глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова отметила важность возвращения рейса: «Мы рады, что после длительного перерыва направление Краснодар–Тель-Авив открыто вновь. Это подтверждает устойчивый интерес к Израилю и создаёт новые возможности для туристических и деловых поездок. Прямые перелёты укрепляют связи между югом России и Израилем».

По традиции авиакомпании, пассажир, первым купивший билет на первый рейс, получил подарок. Им стал Александр Егоров, отправившийся в Тель-Авив с семьёй (на фото).

Авиакомпания вручила ему сертификат на перелёт для двух человек по любому направлению своей маршрутной сети, а международный аэропорт Краснодара предоставил сертификат на посещение бизнес-зала.

"Праздничная атмосфера сопровождала регистрацию и посадку: приветственные объявления, фотозона и оформленная зона вылета создавали настроение путешествия", - отметили также в пресс-службе.

В настоящий момент авиасообщение между Россией и Израилем доступно еще из пяти городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара. Рейсы осуществляют 3 авиакомпании: «Азимут», EL AL и Red Wings.

«Мы особенно ценим сотрудничество с авиакомпаниями и региональными партнёрами: благодаря их усилиям жители юга России получили прямой и быстрый доступ к Израилю — от святынь Иерусалима до пляжей Эйлата и яркой набережной Тель Авива.

Возобновление рейсов — не просто удобство, а уверенный сигнал о восстановлении туристических связей до допандемийного уровня. Ждём жителей юга России в Израиле круглый год», - отметила Ксения Воронцова.

Как мы сообщали ранее МИД РФ не видит препятствий в посещении Израиля российскими туристами, в стране в настоящее время безопасно.

"Принимая во внимание стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", - говорится в письме МИД РФ, полученным в ответ на запрос АТОР в конце октября.

ейчас находящимся на территории Израиля российским гражданам рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и избегать посещение районов, граничащих с Ливаном, а также сектором Газа и западном берегом реки Иордан.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо строго выполнять указания израильских властей и при наличии такой возможности поддерживать оперативную связь с посольством России в Тель-Авиве", - подчеркнули в МИД.

/TOURBUS.RU

Фото: а/к "Aзимут"





