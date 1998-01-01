|
11 декабря
Авиакомпания «Азимут» связала Краснодар с Тель-Авивом
Первый рейс вчера вылетел из аэропорта "Пашковский" и стал одним из первых международных направлений, вернувшихся в расписание воздушной гавани
Вчера авиакомпания «Азимут» возобновила полёты из Краснодара в Тель-Авив. Первый рейс вылетел из Международного аэропорта "Пашковский" и стал одним из первых международных направлений, вернувшихся в расписание воздушной гавани, - сообщили нашему порталу в пресс-службе Министерства туризма Израиля.
Маршрут выполняется дважды в неделю по установленному графику:
По средам и четвергам
• А43025 — вылет из Краснодара в среду в 13:30, прилёт в Тель-Авив в 15:55
По воскресеньям и понедельникам
• А43025 — вылет из Краснодара в воскресенье в 16:40, прилёт в Тель-Авив в 19:35
Глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова отметила важность возвращения рейса: «Мы рады, что после длительного перерыва направление Краснодар–Тель-Авив открыто вновь. Это подтверждает устойчивый интерес к Израилю и создаёт новые возможности для туристических и деловых поездок. Прямые перелёты укрепляют связи между югом России и Израилем».
По традиции авиакомпании, пассажир, первым купивший билет на первый рейс, получил подарок. Им стал Александр Егоров, отправившийся в Тель-Авив с семьёй (на фото).
Авиакомпания вручила ему сертификат на перелёт для двух человек по любому направлению своей маршрутной сети, а международный аэропорт Краснодара предоставил сертификат на посещение бизнес-зала.
"Праздничная атмосфера сопровождала регистрацию и посадку: приветственные объявления, фотозона и оформленная зона вылета создавали настроение путешествия", - отметили также в пресс-службе.
В настоящий момент авиасообщение между Россией и Израилем доступно еще из пяти городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара. Рейсы осуществляют 3 авиакомпании: «Азимут», EL AL и Red Wings.
«Мы особенно ценим сотрудничество с авиакомпаниями и региональными партнёрами: благодаря их усилиям жители юга России получили прямой и быстрый доступ к Израилю — от святынь Иерусалима до пляжей Эйлата и яркой набережной Тель Авива.
Возобновление рейсов — не просто удобство, а уверенный сигнал о восстановлении туристических связей до допандемийного уровня. Ждём жителей юга России в Израиле круглый год», - отметила Ксения Воронцова.
Как мы сообщали ранее МИД РФ не видит препятствий в посещении Израиля российскими туристами, в стране в настоящее время безопасно.
"Принимая во внимание стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", - говорится в письме МИД РФ, полученным в ответ на запрос АТОР в конце октября.
ейчас находящимся на территории Израиля российским гражданам рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и избегать посещение районов, граничащих с Ливаном, а также сектором Газа и западном берегом реки Иордан.
/TOURBUS.RU
Фото: а/к "Aзимут"
