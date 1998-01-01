Новости Василий Кузнецов: Турпоток в Московскую область уже превысил в этом году 5 миллионов Министр культуры и туризма Московской обл. принял участие в пресс-конференции, посвященной открытию новой выставки «ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй»

Власти Подмосковья рассчитывают на рост турпотока в зимний сезон до 5,5 млн человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной новой флагманской выставке «ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй», министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, - сообщает наш специальный корреспондент. Он отметил, что с января-октябрь 2025 года турпоток уже превысил 5 млн., подчеркнув динамику посещаемости - увеличение количества гостей и подготовку инфраструктуры к пиковому новогоднему периоду. «В прошлом году за зимний период Московскую область посетило 5,1 млн туристов. В этом году мы растем, планируем, что где-то почти 5,5 млн за эти три месяца посетят Московскую область. И, конечно, мы, как гостеприимные хозяева, готовим все площадки вместе с главами городов, со всеми нашими смежными ведомствами. На сегодняшний день в Подмосковье действует более 1,3 тысяч классифицированных коллективных средств размещения: отели, глэмпинги, гостевые дома, пансионаты, хостелы и другие. Общий номерной фонд составляет около 50 тыс. номеров и более 200 тыс. койко-мест. Среди них 143 четырех- и пятизвездочных отеля и 115 глэмпингов. 91% подмосковных отелей прошли процедуру самооценки», - рассказал министр. Василий Кузнецов добавил, что с каждым годом в Подмосковье стремиться все больше и больше туристов и немалую роль в этом играет событийный туризм и развитие промыслов-. «Народные художественные промыслы — тема для Подмосковья особенная. Наш регион является лидером как по объемам производства и реализации изделий народных промыслов, так и по количеству и разнообразию брендов, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Поэтому разговор о промыслах, о наших традициях, здесь, в Московской области и в наши дни чрезвычайно важен. Музей «Новый Иерусалим» продолжает оставаться объединяющим местом, площадкой не только для встречи с искусством, но и для его переосмысления. Надеюсь, что выставка позволит привлечь большое внимание к русской лаковой миниатюре и к нашему славному художественному наследию, которым нужно гордиться» , - добавил министр. Член совета директоров фабрики «Федоскино» Евгения Гладкина уверена, что выставка в музее «Новый Иерусалим», «большой и важный шаг для того, чтобы еще большее количество людей узнало о промыслах, не только Федоскино, но и других участников выставки. Сейчас возрождается интерес к народным промыслам, к русским брендам и мы рады принимать в этом активное участие, помогать создавать этот тренд и моду на русское, в том числе. Главной целью для нашей фабрики является сохранение, возрождение и популяризация нашего промысла, мы проводим в Федоскино тематические фестивали, ярмарки, мастер-классы и лекции. Село словно создано для экотуризма и активного отдыха и я надеюсь, что все эти меры позволят уже в ближайшее время сделать Федоскино крупным туристическим центром». Важность внутреннего туризма для развития предприятий народных художественных промыслов также отметил основатель Палехских художественных мастерских Александр Гусаковский: «Лаковая миниатюра, безусловно, высокое искусство. Мы сохраняем уровень, который задан нашими старейшими мастерами, но также нам необходима база, которая позволила бы жить и развиваться. Такой базой сейчас является внутренний туризм, который за последние несколько лет вырос особенно в малых городах, где расположены предприятия народных художественных промыслов. Мы также, как и коллеги, проводим мастер-классы и экскурсии, а еще сотрудничаем с известными дизайнерами, выпускаем сувенирную продукцию высокого качества, которая основана на наших традициях. Эта выставка станет популяризатором нашего искусства и новым вектором развития туризма в регионе». /TOURBUS.RU Фото: А. Тадевосян





