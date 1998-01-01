«Аэроклуб»: Бизнес-туристы стали экономить на отелях

Доля бронирований объектов размещения без звезд в России составила почти четверть осенью, а средняя стоимость номера выросла на 16% год к году, следует из опубликованных сегодня данных агентства делового туризма "Аэроклуб".

"Спрос на размещение внутри России осенью 2025 года вырос на 13% по сравнению с летним периодом и снизился на 7% к осени 2024 года. Средняя продолжительность проживания в российских отелях сохранилась на уровне 2,8 ночи, а средняя стоимость номера выросла на 16% год к году и составила 7,6 тыс. рублей за ночь, зафиксировавшись на уровне лета 2025 года.

В структуре размещений внутри страны продолжается перераспределение спроса в пользу более экономичных форматов", - сообщили еам в компании.



Согласно исследованию, наибольшим спросом у представителей бизнеса пользуются четырехзвездочные отели (доля 37%), при этом спрос снизился – на 4% по сравнению с летним сезоном и на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На трехзвездочные отели пришлось 28% ночей при росте объема к лету на 15% (минус 14% к осени 2024 года).



"Доля объектов без категории, включающая, в том числе, квартиры и апартаменты, достигла 23%, а объем ночей в этом сегменте вырос на 8% по сравнению с летним периодом (плюс 6% к осени 2024 года). Сегмент пятизвездочных отелей сократил свою долю до 8% при снижении спроса к лету на 4% (минус 13% к осени 2024 года)", - рассказали в пресс-службе.



По данным компании, география российских командировок сохраняет традиционный фокус на столицах, но бизнес-туристы стали чаще ездить в командировки в регионы.

Москва остается ключевым центром притяжения с долей 17% (18% летом и осенью 2024) при росте объема к лету на 5% (минус 14% к осени 2024 года). Санкт-Петербург традиционно на втором месте с долей 7% (8% летом и осенью 2024), показав рост к лету на 4% (минус 16% к осени 2024 года).

Третье место удерживает Красноярск с долей 3%, где спрос снизился на 3% по сравнению с летом и осенью 2024 года.

Также в топ-10 вошли: Казань (плюс 18% к лету 2025), Екатеринбург (плюс 24%), Тобольск (плюс 24%), Нижний Новгород (плюс 15%), Нижнекамск (минус 12%), Тамбов (плюс 495%) и Иркутск (плюс 11%).

/TOURBUS.RU