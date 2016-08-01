|
10 декабря
Маврикий введет новую систему электронных разрешений на въезд
Власти Маврикия заявляют, что новая платформа позволит сократить очереди и уменьшить объем ручного оформления документов
Власти Маврикия планируют ввести для всех путешественников новую электронную систему выдачи разрешений на въезд – ETA, сообщают сегодня издание Nairametrics и «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Навинчандру Рамгулама.
"Маврикий готовится запустить новую электронную систему выдачи разрешений на поездки.
Эта мера направлена на модернизацию пограничных процедур и упрощение формальностей для прибывающих путешественников. Однако пока действующие правила въезда остаются в силе", - пишет издание.
«Отсутствие прямых рейсов никак не мешает Маврикию развивать турпоток из России, по нему видим рост в 2,5 раза к показателям прошлого года. С января 2026 г. запускаем туры на остров на базе блоков Emirates», – добавил эксперт.
/TOURBUS.RU
