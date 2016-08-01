Маврикий введет новую систему электронных разрешений на въезд

Власти Маврикия заявляют, что новая платформа позволит сократить очереди и уменьшить объем ручного оформления документов

Власти Маврикия планируют ввести для всех путешественников новую электронную систему выдачи разрешений на въезд – ETA, сообщают сегодня издание Nairametrics и «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Навинчандру Рамгулама.

"Маврикий готовится запустить новую электронную систему выдачи разрешений на поездки.

Эта мера направлена на модернизацию пограничных процедур и упрощение формальностей для прибывающих путешественников. Однако пока действующие правила въезда остаются в силе", - пишет издание.



Как отмечает издание, в 2025 году на Маврикий прибыло около 1,4 млн туристов, и правительство надеется увеличить этот показатель за счет инвестиций в цифровую инфраструктуру и более эффективные системы безопасности границ.

"Система электронного разрешения на въезд (ETA) будет функционировать как онлайн-процедура предварительной проверки, которую путешественники должны проходить перед посадкой на рейс", - пишет портал.



Власти Маврикия заявляют, что платформа позволит сократить очереди, уменьшить объем ручного оформления документов и предоставить пограничным службам возможность улучшить контроль за прибывающими пассажирами.



Детали работы с ETA пока не известны, как и сроки ее введения. Предполагается, что мера может стать обязательной даже для граждан стран, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом, в их числе и Россия.



Сейчас российские туристы могут приехать на Маврикий без виз на срок до 60 дней, но требуется заполнить онлайн-форму Mauritius All-in-One Travel Digital Form за 72 часа до вылета и распечатать QR-код.



По оценке генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна спрос на Маврикий растет очень активно. В 2024 году Маврикий посетили около 29 тыс. российских туристов, турпоток вырос на 84%.

«Отсутствие прямых рейсов никак не мешает Маврикию развивать турпоток из России, по нему видим рост в 2,5 раза к показателям прошлого года. С января 2026 г. запускаем туры на остров на базе блоков Emirates», – добавил эксперт.

