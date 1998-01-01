Туроператоры: Спрос на Занзибар продолжает расти

Рост спроса на отдых на танзанийском острове не останавливает даже отсутствия прямых рейсов

Пакетные туры на остров Занзибар в Танзании становятся все более популярными у российских туристов. Компании отправляют россиян на остров стыковочными рейсами авиакомпаний стран Персидского залива, Ethiopian Airlines и других, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Как сообщила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Ланская, спрос на Занзибар в этом зимнем сезоне и на новогодие каникулы вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Большинство туристов выбирают пакетные туры с пляжным отдыхом на Занзибаре. Уже на месте они покупают экскурсии на материк – сафари в национальных парках, поездки в Стоун-Таун, посещение острова Призон. Как правило, туристы на месте ориентируются по погоде, выбирают подходящие даты и стоимость», – говорит она.

Туроператор запускает блочную полетную программу на Занзибар на рейсах авиакомпании Ethiopian Airlines со стыковками в Аддис-Абебе с 28 февраля по 9 мая 2026 года, всего запланировано семь вылетов.

«Самые популярные пляжи Занзибара – Нунгви и Кендва на севере острова, привлекающие мягким песком, спокойным морем и отсутствием выраженных отливов, характерных для восточного побережья.

Путевка на человека стоит от 124 тыс. на 12 дней. Глубина продаж достигает трех месяцев. Чаще всего выбирают десятидневные поездки», – уточнила г-жа Ланская.

В компании ITM group сообщили о росте объемов по Занзибару на 10-15%. На Новый год самые популярные категории номеров в отелях уже распроданы.

«Туристы выбирают программы на 7-14 ночей, при этом часто комбинируют пляжный отдых с сафари в материковой части Танзании, а также в других африканских странах, чаще всего в Кении.

На Занзибар летаем на рейсах Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Emirates, Flydubai. Пляжно-экскурсионный тур на 9 дней обойдется от 209 тыс. рублей на человека», – рассказала эксперт по направлению Наталья Михайлова.

По оценке руководителя отдела Африки компании «АРТ-Тур» Анны Арутюновой, спрос на Занзибар относительно прошлого года вырос, во многом благодаря расширению сети отелей Riu:

«В январе открывается новый отель бренда Riu 5* только для взрослых на 500 номеров, а Riu Palace, который до этого был рассчитан на возраст 18+, с ноября начал принимать и семьи с детьми.

Вместе с популярным Riu Jambo объекты такого масштаба позволяют хорошо загружать Занзибар, в том числе возвратными туристами, довольными соотношением цены и качества».

По словам Арутюновой, туристы летают на Занзибар на стыковочных рейсах Flydubai, Qatar Airways, Ethiopian Airlines. Стоимость билетов от 60 тыс. рублей. Наземное обслуживание в среднем стоит от $2 тыс. на человека, включая сафари.

«Сейчас туристы отводят на сафари в Танзании от трех до пяти ночей, потом улетают на Занзибар. На новогодние даты спрос очень высокий. Сервис на острове в целом улучшился, развивается инфраструктура, новый аэропорт, комфортнее стала новая дорога до курорта Нунгви», – подчеркнула она.

Директор по связам с общественностью компании «Интурист» Дарья

Г-жа Домостроева добавила, что спрос на Занзибар высокий, учитывая, что это направление без прямой перевозки из России: «Спрос на зиму 2026 года увеличился более чем в двое благодаря укреплению рубля и расширению возможностей стыковочной перевозки.

До ковида мы летали туда на чартере Azur Air, с тех пор – только на регулярных рейсах со стыковкой».

/TOURBUS.RU