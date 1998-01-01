|
10 декабря
Дмитрий Горин: «Выездной туризм в России вырос на 15%»
Эксперты РСТ рассказали об изменениях новогодних предпочтений российских туристов в ходе пресс-конференции в Москве
Выездной туризм в России вырос на 15% в 2025 году, российские туристы за рубежом предпочитают пляжные направления, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"В этом году как во внутреннем, так и в выездном туризме динамика положительная. Есть здоровая конкуренция между направлениями. Выездной туризм, который показывает 15%-й рост, как раз говорит о возвращении отложенного спроса на фоне укрепления рубля и увеличения международной авиационной перевозки.
Внутренний туризм тоже растет, поскольку нас радуют горнолыжные направления: Архыз, Шерегеш, где динамика 10-20% по году. Это те направления, которые по году примут большой объем, свыше миллиона, а где-то и больше 1,5 млн человек", – рассказал он на пресс-конференции в Москве.
В лидерах – Вьетнам. Юго-Восток радует своей прекрасной динамикой, плюс 170% рост туристических поездок по Вьетнаму и ОАЭ", - пояснил эксперт.
По словам г-на Горина, в 2025 году российские организованные туристы чаще бронировали туры заранее. Многие туристы начали приобретать туры на новогодние праздники еще в августе–сентябре по акциям раннего бронирования.
"Есть и сейчас предложения как во внутренних путешествиях, так и в международны. При этом традиционно с 1 декабря начался период активных бронирований туров по России. Кто еще не успел, тот может успеть забронировать свое путешествие", – заключил вице-президент РСТ.
Российские туристы стали активнее бронировать на новогодние праздники горнолыжные туры и отдых в санаториях РФ, в частности, в Кавминводах, сообщила в свою очередь эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.
"Мы увидели большой интерес к бронированию санаториев, в первую очередь Кавказских Минеральных вод, но не только потому, что эти каникулы очень длинные, а еще и потому, что все больше россиян хотят совместить приятное с полезным. То есть оздоровиться, получить новые впечатления и одновременно провести праздники вне дома.
Около 10% от общего объема бронирований занимает бронирование горнолыжных курортов", – расссказала она на пресс-конференции.
Если по Сочи, по Красной Поляне мы сейчас видим пока бронирование в пределах прошлого года, то Архыз и Шерегеш имеют шансы получить больше туристов. Шерегеш в пределах 10%, Архыз в пределах 20%", - рассказала эксперт.
