туристический бизнес
для профессионалов

Новости
10 декабря
Дмитрий Горин: «Выездной туризм в России вырос на 15%»

Эксперты РСТ рассказали об изменениях новогодних предпочтений российских туристов в ходе пресс-конференции в Москве


Picture background

 

Выездной туризм в России вырос на 15% в 2025 году, российские туристы за рубежом предпочитают пляжные направления, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"В этом году как во внутреннем, так и в выездном туризме динамика положительная. Есть здоровая конкуренция между направлениями. Выездной туризм, который показывает 15%-й  рост, как раз говорит о возвращении отложенного спроса на фоне укрепления рубля и увеличения международной авиационной перевозки.

Внутренний туризм тоже растет, поскольку нас радуют горнолыжные направления: Архыз, Шерегеш, где динамика 10-20% по году. Это те направления, которые по году примут большой объем, свыше миллиона, а где-то и больше 1,5 млн человек", – рассказал он на пресс-конференции в Москве.

Как отметил г-н Горин, наибольшим спросом за рубежом пользуются пляжные направления, такие как Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Египет.
"Если по России пользуются популярностью отдых в горах, экскурсионные программы, то зарубежные туристические поездки прежде всего: море, пляж, конечно же, экскурсии, а это зачастую дальние направления.

В лидерах – Вьетнам. Юго-Восток радует своей прекрасной динамикой, плюс 170% рост туристических поездок по Вьетнаму и ОАЭ", - пояснил эксперт.

Он добавил, что благодаря отмене виз и расширению международной авиаперевозки бронирования Китая выросли на 26% год к году. Также росту продаж направления способствовала "хорошая валютная ситуация при крепком рубле".

 

По словам г-на Горина, в 2025 году российские организованные туристы чаще бронировали туры заранее. Многие туристы начали приобретать туры на новогодние праздники еще в августе–сентябре по акциям раннего бронирования.

"Есть и сейчас предложения как во внутренних путешествиях, так и в международны. При этом традиционно с 1 декабря начался период активных бронирований туров по России. Кто еще не успел, тот может успеть забронировать свое путешествие", – заключил вице-президент РСТ.

 

Российские туристы стали активнее бронировать на новогодние праздники горнолыжные туры и отдых в санаториях РФ, в частности, в Кавминводах, сообщила в свою очередь эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

"Мы увидели большой интерес к бронированию санаториев, в первую очередь Кавказских Минеральных вод, но не только потому, что эти каникулы очень длинные, а еще и потому, что все больше россиян хотят совместить приятное с полезным. То есть оздоровиться, получить новые впечатления и одновременно провести праздники вне дома.

Около 10% от общего объема бронирований занимает бронирование горнолыжных курортов", – расссказала она на пресс-конференции.

Как отметила г-жа Булах, среди горнолыжных курортов традиционно наибольшим спросом пользуется Красная Поляна.
"На втором месте Архыз, далее Домбай, Шерегеш, Абзаково, Банное, Манжерок и Приэльбрусье.

Если по Сочи, по Красной Поляне мы сейчас видим пока бронирование в пределах прошлого года, то Архыз и Шерегеш имеют шансы получить больше туристов. Шерегеш в пределах 10%, Архыз в пределах 20%", - рассказала эксперт.

По ее словам, востребованность российских горнолыжных курортов связана с развитием их инфраструктуры: открытием новых отелей, объектов для отдыха и развлечений, ресторанов.

/TOURBUS.RU

 


