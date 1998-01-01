Новости

Одна россиянка погибла и двое туристов пострадали и-за падения каменных глыб на туристический автобус во Вьетнаме

Водитель самосвала, перевозившего глыбы, с места происшествия скрылся







Во Вьетнаме на туристический автобус с россиянами упали каменные глыбы из проезжавшего рядом грузовика, одна туристка из РФ погибла, двое пострадали, сообщает газета VN Express.

"Туристический автобус с 11 россиянами следовал из Муйне в Далат. В районе перевала Дайнинь с самосвала, следовавшего впереди, упали камни и пробили туристический автобус.

В результате происшествия погибла 57-летняя туристка, еще двое россиян получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы", - пишет издание.



Как отмечает газета, полиция коммуны Фаншон начала расследование, поскольку самосвал скрылся с места происшествия.

Стражи правопорядка изымают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают водителей самосвалов с щебнем, которые работают на перевале Дайнинь, для проверки личности водителя и установки обстоятельств инцидента.

Россиянка погибла во Вьетнаме из-за падения камней на туристический автобус, еще два пассажира пострадали, подтвердил РИА «Новости» генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков.

"Утром 8 декабря в районе перевала Дай Нинь, провинция Ламдонг, на туристический автобус с 11 пассажирами упали каменные глыбы из проходившей рядом строительной техники. В результате происшествия погибла гражданка России 1968 года рождения, еще двое российских туристов получили травмы различной степени тяжести", — сказал он.

Пострадавшие доставили в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии, добавил г-н Садыков.

По его словам, генконсульство установило связь с родственниками погибшей.

Как сообщает издание VietNam News, "авария произошла около 9 часов утра, когда 16-местный туристический микроавтобус с номерным знаком 86B-01272, за рулём которого находился Чан Као Минь Ч., ехал из Лонг-Сона в популярный курортный город Далат с группой иностранных туристов.

Когда автомобиль приблизился к перевалу Дайнинь, его обогнал грузовик, перевозивший строительные материалы. С грузовика упал большой камень, который пробил лобовое стекло фургона и задел двух пассажиров. Один российский турист погиб на месте, а другой был доставлен в больницу с серьёзными травмами.

Вместо того чтобы остановиться, грузовик продолжил движение.

Местные полицейские подразделения прочесали участки национальной дороги 28B в попытке установить личность водителя, но пока безуспешно".





Как мы сообщали ранее, за этот год спрос на вьетнамском направление вырос более чем в три раза.

Первое место среди вьетнамских курортов занимает Нячанг. Сюда едут 76% россиян, которые покупают путешествия во Вьетнам , средний чек такого отдыха – 219 тысяч рублей.

/TOURBUS.RU

Фото трассы, на которой произошла авария: VNA/VNS Photo