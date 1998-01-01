Новости

«Мой Агент»: Самые востребованные «новогодние» авиабилеты - в страны Юго-Восточной Азии

В топе новогодних продаж - Денпасар, Мале, Пхукет, Фукуок, Нячанг, Хайнань

Самыми востребованными у туристов в новогодние каникулы стали авиабилеты в страны Юго-Восточной Азии. По словам руководителя группы аналитики авиаконтента компании «Мой Агент» Марии Мичуриной, в топе новогодних продаж Денпасар, Мале, Пхукет, Фукуок, Нячанг, Хайнань.

«Зимой традиционно падает объем бронирований перелетов по России и одновременно растет зарубежный спрос, прежде всего, на страны Юго-Восточной Азии. Из топ-2025 выбыли Шарм-эль-Шейх, Хургада, Сингапур, Маврикий, а вошли новые направления – Фукуок, Нячанг, Санья, Хайкоу. Средняя цена авиабилета в страны Юго-Восточной Азии, благодаря выгодному курсу рубля, сейчас на 15% меньше, чем год назад.

Например, средняя стоимость перелета туда-обратно из Москвы в Денпасар в прошлом году составляла 149 тыс. рублей, в этом – 134 тыс. На снижение цены повлияла также возросшая конкуренция, так как иностранные перевозчики заметно увеличили свои емкости», – рассказала эксперт, которого сегодгя цитирует пресс-служба РСТ.

Средих трендов этого зимнего сезона – выход на арену Вьетнама. Национальный перевозчик страны Vietnam Airlines открыл рейсы из Москвы и предлагает хорошие стыковки, так что это направление стало напрямую конкурировать с другими хабами в регионе.

Благодаря наличию регулярных рейсов, а также чартерных программ из регионов РФ Вьетнам сейчас пользуется высоким спросом.

«Еще один тренд – превращение Китая из «делового» направления, каким он был еще год назад, в туристическое. В прошлом году он тоже неплохо продавался, но сейчас объем несравнимо больше.

Появились также рейсы на Филиппины, причем по довольно демократичным ценам», – рассказала эксперт.

Учитывая загруженность в предстоящие рождественские и новогодние праздники, эксперт обратила внимание на уровень пунктуальности перевозчиков, которые наиболее востребованы для перелетов из РФ на курорты Юго-Восточной Азии.

Так, согласно статистике Cirium 2024, самой пунктуальной авиакомпанией признана Qatar Airways с 85,5% рейсов, выполненных по расписанию. На втором месте Turkish Airways (84%), на третьем Hainan Airways (83,5%). В регионе Персидского залива самая пунктуальная – авиакомпания Etihad (82,8%). Самые удобные и короткие стыковки – в Дохе и Абу-Даби, они занимают всего 45 минут.

«Оба эти аэропорта обладают хорошей инфраструктурой и логистикой, очень понятны в навигации и при этом не перегружены, со спокойной атмосферой, в отличие, например, от Дубая или Стамбула», – заключила Мария Мичурина.