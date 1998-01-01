Новости Тренды года: Рост спроса на апартаменты и сокращение цепочки посредников Панельная дискуссия о трендах на рынках бронирования отелей и посуточной аренды прошла в рамках конференции ТревелХаб-2025

В рамках прошедшнй на минувшей неделе еежегодной конференции ТревелХаб-2025 состоялась панельная дискуссия о трендах на рынках бронирования отелей и посуточной аренды. О трендах самостоятельных путешествий в 2025 году расказала Дарья Кочеткова, управляющий директор компании «Островок». По ее данным, средняя стоимость ночи в России в 2025 г. составила 4.600 рублей, что на 7% выше, чем в 2024 году (4.300 рублей). До конца года спикер прогнозирует этот показатель на уровне +10%, так как это связано с введением турналога, НДС и пр. При этом глубина бронирования осталась на прежнем уровне - 21 день, также не изменилась и средняя длительность пребывания, которая составила 3 ночи. Средний чек же вырос на 3%, с 12.200 рублей в 2024 году до 12.550 рублей в 2025 году. Топ-направления по числу бронирований по городам России в 2025 году, по исследованиям копании - Москва, Питер, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Владивосток. При этом Сочи показывает в последние годы спад как в горнолыжном, так и в морском кластере. Все остальные город растут. Топ-направления по регионам в 2025 году: Краснодарский край (благодаря открытию аэропортов), Калининградская область, Московская область, Татарстан, Нижегородская область, Ставропольский край, Ростовская, Ярославская и Свердловская области, а также Крым. Сегментация спроса по России в 2025 году: 23% - это апартаменты. 22 % составил спрос на отели без звезд. Это подтверждается стоимостью: если стоимость ночи в отеле «5 звезд» – 17.500 рублей, то ночь в отеле без звезд или в отеле «3 звезды» находится примерно на одном уровне 5600 руб. Естественно здесь оказал влияние закон о классификации средств размещения, и спрос перераспределился в отели 3 звезды или в апартаменты. Рост бронирований показали малые города РФ (+40%) – здесь виден тренд на «русскость», туристы увидеть Золотое кольцо, а также все города, которые проводят различные культурные мероприятия, и куда можно поехать на выходные без сложной подготовки. На 54% вырос спрос на Крым (на фоне проблем в Анапе). +10% получили приключенческие поездки. С 14 до 17% выросла доля зарубежных поездок, +10% показали бронирования иностранных туристов в России (в основном из Китая, Индии, Арабских стран). Более 50% туристов выбирали пляжные направления именно летом, и до 31% поездок в пиковый сезон – это поездки с детьми. Около 32% туристов планируют свои поездки спонтанно (окно бронирования до недели, и иногда даже до суток), 15% поездов совершаются внутри своего региона, и 20% поездок включают в себя выходные (пятница-воскресенье). Елизавета Кумачева, директор на маркетингу компании Hotelbook, рассказала рынке b2b-бронирований отелей сквозь призму поставщика. По данным Елизаветы, топ-популярных направления в 2025 году в онлайне: Россия, Китай, Турция, Беларусь, ОАЭ, Таиланд, Казахстан, Италия, Франция, Узбекистан. Топ-популярных направлений в 2025 году в офлайне: Россия, Китай, Турция, Казахстан, ОАЭ, Индия, Узбекистан, Иран, Венгрия, Франция. Топ-направления по среднему чеку в онлайн-секторе: Мадагаскар (191 тыс. руб), Маврикий, Мальдивы, Сейшельске Острова, Танзания, Монако. Топ-направления по среднему чеку в офлайне: Мальдивы, Сейшелы, Монако, США, Кувейт, Лихтенштейн, Канада, Боливия. Артем Кромочкин, управляющий директор «Авито Путешествия», проанализировал рынок посуточной аренды жилья. По его словам, оценка рынка частного жилья в России в 2025 году - это 398 миллиардов рублей, в этом году рост примерно на +22%. Правда, динамика замедляется, в 2026 году ожидается рост +16% до 442 миллиардов, а к 2028 году ожидаемый объем рынка 549 миллиардов. Туропоток в России приближается к своему пику. Рост рынка в денежном эквиваленте обусловлен динамикой среднего чека, который увеличился как результат инфляции. Количество забронированных ночей в 2024 году – 78.8M, в 2025 году – 86.6М (+10%). Изменение среднего чека в 2024 по сравнению с 2023 г. +16% (до 3942 руб.), в 2025 - +12% (до 4395 руб.) /TOURBUS.RU Фото: Дмитрий Плисов

