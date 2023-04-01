Новости

Минтуризма Египта: Стоимость въездной визы не изменится

Ранее сообщалось, что принято решение повысить стоимость туристической визы с 25 до 45 долларов

Египет не повышал стоимость въездных виз с 25 до 45 долларов, документом была установлена максимальная ставка визового сбора, сообщает издание Argaam со ссылкой на заявление Минтуризма.

«Министерство туризма и древностей подтверждает, что эти сообщения не имеют под собой оснований, и никаких исполнительных решений о повышении стоимости въездных виз в Египет не принималось», - цитирует издание заявление министерства Государственная информационная служба Египта.

В Минтуризма разъяснили, что единственным решением, принятым на данный момент, является определение максимально возможной ставки визового сбора, а не фактическое повышение действующего тарифа.

Таким образом, установленный Закон №175 от 2025 года верхний предел в 45 долларов не означает автоматического изменения текущего визового сбора.

инистерство туризма и древностей особо подчеркнуло, что любые официальные изменения в визовой политике или сопутствующих сборах будут доведены до сведения общественности исключительно через официальные пресс-релизы и заявления уполномоченных государственных органов

На данный момент стоимость однократной туристической визы по прибытии в Египет для граждан большинства стран, включая Россию, остается неизменной и составляет 25 долларов.

Эту информацию подтверждают АТОР и туроператоры.

При въезде в Египет через международный аэропорт Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней вместо визы иностранцам ставят так называемый бесплатный «синайский штамп».

Однако если туристы выезжают за пределы южносинайского региона, например, на экскурсию в Каир, чтобы посмотреть пирамиды и посетить Большой Египетский Музей, им придется оплатить визовый сбор в размере 25 долларов.

Как полагает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, даже если повышение стоимости визы на 20 долларов все-таки произойдет, то вряд ли это существенно повлияет на выбор туристов. Египет останется самым бюджетным зимним направлением.

Вместе с тем, эксперт назвал это решение неожиданным, учитывая общую тенденцию к упрощению визового режима для россиян в регионе.

Последний раз стоимость египетской визы пересматривалась более десяти лет назад – в мае 2014 года, когда она подорожала с 15 до 25 долларов.

