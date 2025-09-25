Новости

В Анталье - землетрясение, в Аланье - наводнение

По информации туроператоров, природные катаклизмы не помешали отдыху российских туристов в Турции

В турецкой провинции Анталья вчера было зафиксировано землетрясение, оно также ощущалось в соседних районах. Изначально его магнитуда оценивалась в 5,4, позднее оценку понизили до 4,9, сообщает Reuters со ссылкой на Немецкий исследовательский центр Геонаук.

Департамент ЧС Турции также сообщил в соцсети X о землетрясении магнитудой 4,9. Эпицентром был район Серик, подземные толчки зафиксированы на глубине 28,25 км, передает местный телеканал NTV. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее, в конце октября, в турецком городе Сындыргы произошло землетрясение магнитудой 6,1. Из-за подземных толчков обрушились несколько зданий, обошлось без жертв.

Землетрясение, которое произошло в нескольких районах турецкой Антальи, не повлияло на отдых российских туристов, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

"Угрозы безопасности туристов в Анталье из-за землетрясения нет. Путешественники продолжают свой отдых в обычном режиме", - рассказали в объединении.

Как отметила эксперт РСТ, руководитель PR-службы Anex Виктория Худаева, землетрясение в Анталье продолжалось всего 10 секунд.

Как рассказали Profi.Travel в компании ITM group, землетрясение вызвало небольшую панику в городе. «Толчки ощущались в центре Антальи и ее районах, однако о каких-либо негативных последствиях не сообщалось. При этом турецкие сейсмологи призывают быть готовыми к новым землетрясениям в Анталье и ближайших регионах — уже магнитудой 6,4, так как накопление энергии в разломе продолжается», — сообщили представители туроператора.

Также СМИ сообщают, что в Аланье сильные ливни, продолжавшиеся все воскресенье, привели к значительному подтоплению: под водой оказались многие участки дорог, подземные переходы, некоторые улицы и дома. Об этом сообщает местное издание Yeni Alanya.

Что касается наводнения, то из-за него пришлось временно перекрыть участок трассы D 400, которая соединяет Анталью и Аланью. Частично пострадала и отельная инфраструктура в Аланье.

Например, в результате ливня в районе Инджекум ручей вышел из берегов и разрушил пляжное кафе одного из пятизвездочных отелей. Сам пляж также пострадал от обломков мебели и мусора, часть песка с него смыло в море, - сообщает «Профи.Тревел».

После наводнения во многих районах курортного города возникли сбои в электроснабжении. Власти предупредили, что в Алании возможны длительные отключения электроэнергии.

При этом, как отметили в «Интуристе», сейчас в Аланье находится минимальное количество туристов из России. Экскурсионные маршруты через нее сейчас тоже не проходят, уточнили в компании.

/TOURBUS.RU