туристический бизнес
Новости
08 декабря
Египет примет активное участие в Международной туристической выставке MITT-2026

Участие Египта в MITT-2026 происходит на фоне наиболее успешного периода для сферы туризма за последнее десятилетие


 

Министерство туризма и древностей Арабской Республики Египет официально подтверждает участие в крупнейшей туристической выставке России и СНГ — MITT 2026, которая пройдет с 11 по 13 марта 2026 года в Москве, в Crocus Expo.

Участие Египта в MITT-2026 происходит на фоне наиболее успешного периода для сферы туризма за последнее десятилетие: страна демонстрирует устойчивый рост международного потока, активно укрепляет связи с российским рынком и запускает масштабные культурные проекты мирового уровня.

 

Рекордный рост российского турпотока в 2025 году

Россия традиционно является одним из ключевых туристических рынков Египта, и 2025 год стал показательным:

  • За первые шесть месяцев 2025 года Египет принял 937 044 российских туриста, что на 40,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

  • В 2024 году в Египет приехало примерно 1,6 миллиона российских туристов.

  • Растёт интерес к новым направлениям: помимо Хургады и Шарм-эш-Шейха, популярны Луксор, Асуан, Сива, Северное побережье и комбинированные культурные маршруты.

Этот устойчивый спрос создаёт прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества с российскими партнерами.

 

Открытие Большого Египетского музея — ключевое культурное событие десятилетия

1 ноября 2025 года состоялось официальное открытие Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) — крупнейшего археологического музея в мире, посвящённого одной цивилизации.

С 4 ноября музей открыт для широкой публики.

GEM стал главной мировой премьерой культурного сектора:

  • Более 100 000 артефактов, включая полную коллекцию сокровищ Тутанхамона.

  • Монументальная статуя Рамсеса II, передовые выставочные технологии и архитектура нового поколения.

  • Музей расположен рядом с плато Гиза, создавая уникальный культурный кластер мирового уровня.

 

Открытие GEM формирует новый мотив путешествия и усиливает привлекательность Египта не только для пляжного отдыха, но и для культурно-познавательных туров.

Это событие обусловило рост интереса российских туристов: спрос на новогодние туры 2025–2026 увеличился более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.

 

Египет — стратегический партнёр российского рынка

Министерство туризма Египта активно развивает сотрудничество с российскими туроператорами, расширяет географию предложений, улучшает сервис и инфраструктуру, уделяет особое внимание безопасности туристов.

В 2025 году были также расширены условия долгосрочного пребывания для иностранных гостей, что делает Египет ещё более удобным направлением для длительного отдыха и зимовок.

 

На MITT-2026 Египет представит:

  • Новую стратегию продвижения туристических регионов;

  • Презентацию возможностей Большого Египетского музея;

  • Обновлённые экскурсионные и культурные маршруты;

  • Совместные инициативы по развитию российского рынка;

  • Расширенную линейку пляжных, семейных, wellness- и luxury-продуктов;

Приглашение к сотрудничеству

Министерство туризма Египта приглашает российских туроператоров, агентства, СМИ и профессиональное сообщество посетить национальный стенд Египта на MITT-2026, познакомиться с ключевыми представителями туристической индустрии страны и обсудить перспективы развития двустороннего туризма.

Египет ждёт вас на MITT 2026 — откройте новую главу сотрудничества в год масштабных культурных достижений и растущего туристического спроса.

MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка.

ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ

 

 Фото: Пресс-служба MITT 



Добавить комментарий




