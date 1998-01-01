|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
08 декабря
Египет примет активное участие в Международной туристической выставке MITT-2026
Участие Египта в MITT-2026 происходит на фоне наиболее успешного периода для сферы туризма за последнее десятилетие
Министерство туризма и древностей Арабской Республики Египет официально подтверждает участие в крупнейшей туристической выставке России и СНГ — MITT 2026, которая пройдет с 11 по 13 марта 2026 года в Москве, в Crocus Expo.
Участие Египта в MITT-2026 происходит на фоне наиболее успешного периода для сферы туризма за последнее десятилетие: страна демонстрирует устойчивый рост международного потока, активно укрепляет связи с российским рынком и запускает масштабные культурные проекты мирового уровня.
Рекордный рост российского турпотока в 2025 году
Россия традиционно является одним из ключевых туристических рынков Египта, и 2025 год стал показательным:
Этот устойчивый спрос создаёт прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества с российскими партнерами.
Открытие Большого Египетского музея — ключевое культурное событие десятилетия
1 ноября 2025 года состоялось официальное открытие Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) — крупнейшего археологического музея в мире, посвящённого одной цивилизации.
С 4 ноября музей открыт для широкой публики.
GEM стал главной мировой премьерой культурного сектора:
Открытие GEM формирует новый мотив путешествия и усиливает привлекательность Египта не только для пляжного отдыха, но и для культурно-познавательных туров.
Это событие обусловило рост интереса российских туристов: спрос на новогодние туры 2025–2026 увеличился более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Египет — стратегический партнёр российского рынка
Министерство туризма Египта активно развивает сотрудничество с российскими туроператорами, расширяет географию предложений, улучшает сервис и инфраструктуру, уделяет особое внимание безопасности туристов.
В 2025 году были также расширены условия долгосрочного пребывания для иностранных гостей, что делает Египет ещё более удобным направлением для длительного отдыха и зимовок.
На MITT-2026 Египет представит:
Приглашение к сотрудничеству
Министерство туризма Египта приглашает российских туроператоров, агентства, СМИ и профессиональное сообщество посетить национальный стенд Египта на MITT-2026, познакомиться с ключевыми представителями туристической индустрии страны и обсудить перспективы развития двустороннего туризма.
Египет ждёт вас на MITT 2026 — откройте новую главу сотрудничества в год масштабных культурных достижений и растущего туристического спроса.
MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка. Получите бесплатный билет по промокоду TB26MITT уже сегодня!
Фото: Пресс-служба MITT
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|