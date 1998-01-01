Новости Египет примет активное участие в Международной туристической выставке MITT-2026 Участие Египта в MITT-2026 происходит на фоне наиболее успешного периода для сферы туризма за последнее десятилетие

Министерство туризма и древностей Арабской Республики Египет официально подтверждает участие в крупнейшей туристической выставке России и СНГ — MITT 2026, которая пройдет с 11 по 13 марта 2026 года в Москве, в Crocus Expo. Участие Египта в MITT-2026 происходит на фоне наиболее успешного периода для сферы туризма за последнее десятилетие: страна демонстрирует устойчивый рост международного потока, активно укрепляет связи с российским рынком и запускает масштабные культурные проекты мирового уровня. Рекордный рост российского турпотока в 2025 году Россия традиционно является одним из ключевых туристических рынков Египта, и 2025 год стал показательным: За первые шесть месяцев 2025 года Египет принял 937 044 российских туриста, что на 40,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В 2024 году в Египет приехало примерно 1,6 миллиона российских туристов.

Растёт интерес к новым направлениям: помимо Хургады и Шарм-эш-Шейха, популярны Луксор, Асуан, Сива, Северное побережье и комбинированные культурные маршруты. Этот устойчивый спрос создаёт прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества с российскими партнерами. Открытие Большого Египетского музея — ключевое культурное событие десятилетия 1 ноября 2025 года состоялось официальное открытие Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) — крупнейшего археологического музея в мире, посвящённого одной цивилизации. С 4 ноября музей открыт для широкой публики. GEM стал главной мировой премьерой культурного сектора: Более 100 000 артефактов, включая полную коллекцию сокровищ Тутанхамона.

Монументальная статуя Рамсеса II, передовые выставочные технологии и архитектура нового поколения.

Музей расположен рядом с плато Гиза, создавая уникальный культурный кластер мирового уровня. Открытие GEM формирует новый мотив путешествия и усиливает привлекательность Египта не только для пляжного отдыха, но и для культурно-познавательных туров. Это событие обусловило рост интереса российских туристов: спрос на новогодние туры 2025–2026 увеличился более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Египет — стратегический партнёр российского рынка Министерство туризма Египта активно развивает сотрудничество с российскими туроператорами, расширяет географию предложений, улучшает сервис и инфраструктуру, уделяет особое внимание безопасности туристов. В 2025 году были также расширены условия долгосрочного пребывания для иностранных гостей, что делает Египет ещё более удобным направлением для длительного отдыха и зимовок. На MITT-2026 Египет представит: Новую стратегию продвижения туристических регионов;

Презентацию возможностей Большого Египетского музея;

Обновлённые экскурсионные и культурные маршруты;

Совместные инициативы по развитию российского рынка;

Расширенную линейку пляжных, семейных, wellness- и luxury-продуктов; Приглашение к сотрудничеству Министерство туризма Египта приглашает российских туроператоров, агентства, СМИ и профессиональное сообщество посетить национальный стенд Египта на MITT-2026, познакомиться с ключевыми представителями туристической индустрии страны и обсудить перспективы развития двустороннего туризма. Египет ждёт вас на MITT 2026 — откройте новую главу сотрудничества в год масштабных культурных достижений и растущего туристического спроса. MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка. Получите бесплатный билет по промокоду TB26MITT уже сегодня! ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ Фото: Пресс-служба MITT



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка