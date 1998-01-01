Эксперты: Отмена визового режима увеличит поток в Иорданию туристов-индивидуалов

13 декабря вступает в силу соглашение между Россией и Иорданией о взаимной отмене визовых требований

Как мы сообщали ранее, 13 декабря вступает в силу соглашение между Россией и Иорданией о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

Как считают туроператоры, опрос которых публикует сегодня пресс-служба РСТ, нововведение вряд ли сильно повлияет на организованный турпоток, так как для клиентов туроператоров виза уже и была бесплатной.

Но число самостоятельных туристов может вырасти.

По данным департамента туристического развития региона Петры, еще до введения безвиза россияне стали активнее посещать Иорданию и, прежде всего, Петру древний скальный город, столицу Набатеи.

Количество посетителей в ноябре выросло на 83% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в городе побывали 56 тыс. иностранных туристов. В тройке лидеров США, Россия и Великобритания.

Как считает соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, значительный рост турпотока в страну и, в частности, в Петру произошел после того, как утих арабо-израильский конфликт.

«Понятно, что год назад конфликт был еще в активной фазе, организованного турпотока в Иорданию не было. Обычно наши соотечественники, помимо Петры, посещают в стране курорты Красного моря и отели на Мертвом море.

После отмены визового режима с Иорданией 13 декабря не ожидаем резкого всплеска продаж, так как и до этого виза уже была бесплатной для туристов, въезжающих в страну в рамках пакетных туров с оплаченными проживанием и трансферами в аэропорт», – заметил он.

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян напомнил, что между Россией и Иорданией уже более года действует прямое авиасообщение, и ближневосточное королевство постепенно восстанавливает турпоток из России.

«Конечно, нынешним показателям далеко до допандемийного уровня, хотя Иордания и тогда была, скорее, нишевым направлением: в 2019 году страну посетили не более 40 тыс. россиян. Сейчас прямые рейсы есть только в столицу королевства Амман, из которой удобно начинать экскурсионные маршруты.

Петра – практически обязательный пункт посещения, чем и объясняется столь значительное увеличение доли россиян среди ее посетителей.

Экскурсионные маршруты также включают поездку в пустыню Вади-Рам, которую часто используют как съемочную площадку под открытым небом», – пояснил он.

Эксперт предположил, что администрация Петры в своей статистике также может учитывать российских туристов, приезжающих на экскурсии из египетского Шарм-эль-Шейха.

Перелеты в Амман открывают широкие возможности для оздоровительного отдыха на Мертвом море: иорданские курорты пользуются хорошим спросом благодаря большой территории отелей, качественному сервису и довольно невысоких цен, если сравнивать со стоимостью отдыха на израильской стороне Мертвого моря.

«И все же наибольшим спросом у наших туристов всегда пользовался именно пляжный отдых, поэтому для значительного увеличения турпотока в страну необходимы прямые рейсы на курорт Акаба на Красном море», – заключил г-н Мурадян.

/TOURBUS.RU

Фото: baruthotels.com